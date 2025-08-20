18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.57
629.48
6.71
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
20.08.2025, 14:29

Казахстанцы в панике: мясо в Уральске подорожало до 4500 тенге

Новости Казахстана 0 341

В магазинах и на рынках Уральска зафиксирован резкий скачок цен на говядину. В зависимости от части туши стоимость варьируется от 2500 до 4500 тенге за килограмм. По словам продавцов, повышение связано с ростом закупочных цен, а не с желанием торговцев увеличить наценку, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Мой Город".

 

Фото: «Мой ГОРОД»
Фото: «Мой ГОРОД»

Резкий рост цен в мясных павильонах

«Мы лишь перепродаём мясо, и цена полностью зависит от закупа. Накручивать стоимость невыгодно — товар нужно реализовать быстро», — объяснил один из продавцов.

Удар по семейному бюджету

Местные жители отмечают, что новые цены стали неподъёмными для многих семей. При средней зарплате в городе около 150 тысяч тенге, значительная часть доходов уходит на продукты и обязательные расходы.

«Мясо всегда было важным продуктом, но теперь покупаем его всё реже. Цены растут, а жить становится сложнее. У многих кредиты, впереди ещё школьные расходы на детей», — поделилась жительница города Ажар.

Конкуренция за мясо и влияние экспорта

Заместитель руководителя управления сельского хозяйства ЗКО Рустем Зулкашев сообщил, что подорожание связано с конкуренцией между заготовителями и ростом закупочных цен в Узбекистане и Таджикистане. Основные объёмы мяса уходят именно туда.

«Наш скот массово уходит в южные регионы — Шымкент и Туркестан, откуда его перепродают. Там предлагают более высокую цену, чем у нас. Мы не можем принимать жёсткие административные меры, только воздействовать экономическими методами», — пояснил чиновник.

Меры государства для стабилизации рынка

Чтобы удержать мясо внутри страны, в Казахстане запретили экспорт живого скота. Откормочные площадки получают государственные средства на закуп, при этом обязаны реализовывать не менее 50% продукции на внутреннем рынке.

Кроме того, для производителей увеличили доплаты: если ранее государство компенсировало 200 тенге с килограмма, то теперь сумма выросла до 300 тенге. Это должно стимулировать фермеров продавать мясо в Казахстане.

Почему цены продолжают расти

Несмотря на меры, на рынках Уральска цена на мякоть говядины достигла 4500 тенге за килограмм. Как отмечает Зулкашев, ситуация формируется под влиянием сразу нескольких факторов:

  • конкуренции за скот с соседними странами;

  • сезонного повышения цен;

  • инфляции;

  • ограничений на экспорт.

«Государство создаёт условия для увеличения предложения, чтобы сбить цену для населения. Но если удерживать стоимость искусственно, может возникнуть дефицит. Здесь действует правило спроса и предложения, и проблемы в соседних странах напрямую влияют на нас», — резюмировал представитель управления сельского хозяйства.

1
4
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Лидеры Евросоюза продолжат поддержку Украины и усилят давление на Россию
дорожник → Запад проявляет маниакальное упорство себе же во вред
Жильцы не хотят платить: в акимате объяснили появление мусорной свалки у ЖК в Актау
fox1167 → "Жильцы не хотят платить"-----В таком случае пусть живут в собственной свалке! Долго не протянут! Сначала начнут скулить что появилась вонь потом появятся мухи и прочая кусачая мелочь Ну а когда появ…
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
fox1167 → "Наши специалисты лично находились на месте ночью и убедились, что ливневка работает, - отметили в акимате."-----Специалисты? Я бы усомнился их так называть!
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
maksimsh → Нам в 4м так и поменяли! уже год назад заявку приняли и с тех пор как гремела так и гремит под окнами А знаете почему не работает? потому что ливневки должны быть ВДОЛЬ дороги а не ПОПЕРЕК!
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией по Украине
дорожник → Трамп тянет на Нобелевскую премию мира