Казахстанцы в панике: мясо в Уральске подорожало до 4500 тенге

В магазинах и на рынках Уральска зафиксирован резкий скачок цен на говядину. В зависимости от части туши стоимость варьируется от 2500 до 4500 тенге за килограмм. По словам продавцов, повышение связано с ростом закупочных цен, а не с желанием торговцев увеличить наценку, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Мой Город".

Фото: «Мой ГОРОД»

Резкий рост цен в мясных павильонах

«Мы лишь перепродаём мясо, и цена полностью зависит от закупа. Накручивать стоимость невыгодно — товар нужно реализовать быстро», — объяснил один из продавцов.

Удар по семейному бюджету

Местные жители отмечают, что новые цены стали неподъёмными для многих семей. При средней зарплате в городе около 150 тысяч тенге, значительная часть доходов уходит на продукты и обязательные расходы.

«Мясо всегда было важным продуктом, но теперь покупаем его всё реже. Цены растут, а жить становится сложнее. У многих кредиты, впереди ещё школьные расходы на детей», — поделилась жительница города Ажар.

Конкуренция за мясо и влияние экспорта

Заместитель руководителя управления сельского хозяйства ЗКО Рустем Зулкашев сообщил, что подорожание связано с конкуренцией между заготовителями и ростом закупочных цен в Узбекистане и Таджикистане. Основные объёмы мяса уходят именно туда.

«Наш скот массово уходит в южные регионы — Шымкент и Туркестан, откуда его перепродают. Там предлагают более высокую цену, чем у нас. Мы не можем принимать жёсткие административные меры, только воздействовать экономическими методами», — пояснил чиновник.

Меры государства для стабилизации рынка

Чтобы удержать мясо внутри страны, в Казахстане запретили экспорт живого скота. Откормочные площадки получают государственные средства на закуп, при этом обязаны реализовывать не менее 50% продукции на внутреннем рынке.

Кроме того, для производителей увеличили доплаты: если ранее государство компенсировало 200 тенге с килограмма, то теперь сумма выросла до 300 тенге. Это должно стимулировать фермеров продавать мясо в Казахстане.

Почему цены продолжают расти

Несмотря на меры, на рынках Уральска цена на мякоть говядины достигла 4500 тенге за килограмм. Как отмечает Зулкашев, ситуация формируется под влиянием сразу нескольких факторов:

конкуренции за скот с соседними странами;

сезонного повышения цен;

инфляции;

ограничений на экспорт.