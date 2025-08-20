С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартир

Қазақ тіліне аудару

С 31 августа 2025 года в Казахстане вступают в силу поправки, которые меняют порядок оплаты при покупке жилья в строящихся домах. Теперь приобрести недвижимость по договорам долевого участия можно будет исключительно в безналичной форме. Такая норма закреплена в законе о внесении изменений в ряд законодательных актов, регулирующих вопросы жилищного строительства, автомобильных дорог и перевозки лиц с инвалидностью, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: hoff.ru

Почему вводят изменения

Главная цель поправок — защита дольщиков от возможных финансовых махинаций со стороны застройщиков. Использование только безналичных платежей позволяет исключить ситуации, когда средства передаются «из рук в руки» и не фиксируются в официальных документах.

Таким образом, деньги дольщиков будут поступать напрямую на банковские счета уполномоченных компаний, что обеспечивает прозрачность расчетов и повышает уровень безопасности для граждан, участвующих в долевом строительстве.

Что изменится в законах

Ранее в Казахстане действовало общее правило: платежи можно было производить как наличными, так и безналично. В статье 25 Закона «О платежах и платёжных системах» перечислены возможные способы:

передача наличных;

перевод электронных денег;

использование платёжных документов;

оформление обязательства или приказа о выплате;

операции через электронные платёжные средства.

Однако поправками вводится новый пункт 9-1, который прямо устанавливает: расчёты при приобретении долей в строящихся многоквартирных и индивидуальных жилых домах возможны только безналично. В том числе допускается внесение наличных на счёт уполномоченной компании через банк, но при обязательном наличии зарегистрированного договора о долевом участии.

Вторичный рынок и другие сделки

Ограничения касаются только долевого строительства. Если речь идёт о покупке квартиры на вторичном рынке или даже на первичном, но без механизма долевого участия, то способов оплаты меньше не стало: покупатель и продавец вправе использовать наличные деньги или другие законные формы расчетов.

Нюанс: право выбора формы оплаты

Хотя государство ввело ограничения для долевого рынка, на практике продавцы жилья нередко сами диктуют условия оплаты. При этом в законе «О защите прав потребителей» Казахстана нет нормы, которая прямо гарантировала бы покупателю свободу выбора формы платежа.

В отличие от некоторых соседних стран, где обязанность продавца принимать разные формы оплаты закреплена на законодательном уровне, в Казахстане эта тема остаётся неурегулированной. Это создаёт почву для споров и конфликтов между сторонами.

Итог