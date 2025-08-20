18+
20.08.2025, 16:44

С сентября в Казахстане меняются взносы за парковки и кладовки: что важно знать жильцам

Новости Казахстана 0 359

С сентября 2025 года собственников квартир, нежилых помещений, парковочных мест и кладовок ждут изменения в правилах управления многоквартирными домами. Вопросы по нововведениям Zakon.kz направил в Министерство промышленности и инфраструктурного развития, сообщает Lada.kz. 

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Нововведения в законодательстве: право выбора формы управления

15 июля 2025 года президент подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам ЖКХ, предпринимательства и деятельности экспортно-кредитного агентства».

Цель закона:

  • Предоставить жильцам право выбора формы управления многоквартирным домом.

  • Повысить прозрачность финансовых потоков.

  • Совершенствовать систему управления.

Формы управления многоквартирными домами:

  • Объединение собственников имущества (ОСИ) — раньше только для домов с более чем 30 квартирами.

  • Простое товарищество — для домов до 30 квартир.

  • Непосредственное совместное управление (НСУ) — для домов до 16 квартир.

Теперь выбор формы управления не зависит от количества квартир, отмечают в Комитете по делам строительства и ЖКХ при Минпроме.

Финансовые изменения: отдельные счета и новые обязанности

Отдельные счета для каждого дома
Каждому КСК и ОСИ необходимо открыть отдельные счета. Это позволит прозрачнее отслеживать поступления и расходование средств.

Совмещение функций управления и обслуживания
Ранее ОСИ и управляющие компании не могли одновременно управлять домом и обслуживать общее имущество. Новые правила позволяют выполнять обе функции параллельно, что ускорит реагирование на аварийные ситуации.

Ужесточение ответственности
Поправки в Кодекс об административных правонарушениях предусматривают штрафы за:

  • Нарушение сроков открытия текущих или сберегательных счетов.

  • Несвоевременную подачу ежемесячных и годовых отчетов.

Налоговые изменения

  • КСК признаются некоммерческими организациями.

  • Освобождаются от уплаты НДС.

Срок вступления в силу
Положения закона начнут действовать 18 сентября 2025 года, через 60 дней после официальной публикации.

Взносы: терминология и принципы расчета

Термины:

  • Ранее «текущие» и «накопительные» расходы обозначались как «расходы».

  • Закон уточняет термин — теперь это «взносы».

Политика оплаты:

  • Для собственников квартир и нежилых помещений изменений в размере взносов не будет.

  • Размер определяется на собрании жильцов с учетом потребностей и рыночных цен, оформляется протоколом.

Оплата парковок и кладовок

Согласно обновленной редакции закона:

  • Владельцы парковочных мест и кладовок обязаны оплачивать содержание своих объектов ежемесячно.

  • Термин «взносы» распространяется и на эти объекты.

Что включает содержание парковок и кладовок:

  • Санитарное состояние и уборка территории.

  • Дератизация, дезинсекция и дезинфекция.

  • Видеонаблюдение.

  • Ремонт и техническое обслуживание ворот.

  • Противопожарные мероприятия.

  • Оплата коммунальных услуг.

  • Обслуживание слаботочных систем (телефон, ТВ, интернет).

  • Хозяйственные расходы и локализация аварий.

  • Подготовка к сезонной эксплуатации.

Расчет взносов:

  • Производится по площади парковочного места или кладовки, не по площади квартиры.

  • Размер утверждается на собрании собственников.

История:

  • С 2023 года действовало обязательство оплаты содержания парковок и кладовок.

  • Теперь закон закрепляет понятие «взносы» вместо «расходов».

Кто освобождается от взносов?

  • Только собственники парковочных мест и кладовок обязаны вносить соответствующие взносы.

  • Владельцы только квартиры оплачивают текущий взнос на управление объектом кондоминиума, размер которого определяется на собрании жильцов.

