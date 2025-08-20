С сентября в Казахстане меняются взносы за парковки и кладовки: что важно знать жильцам

Қазақ тіліне аудару

С сентября 2025 года собственников квартир, нежилых помещений, парковочных мест и кладовок ждут изменения в правилах управления многоквартирными домами. Вопросы по нововведениям Zakon.kz направил в Министерство промышленности и инфраструктурного развития, сообщает Lada.kz.

Фото: Shutterstock

Нововведения в законодательстве: право выбора формы управления

15 июля 2025 года президент подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам ЖКХ, предпринимательства и деятельности экспортно-кредитного агентства».

Цель закона:

Предоставить жильцам право выбора формы управления многоквартирным домом.

Повысить прозрачность финансовых потоков.

Совершенствовать систему управления.

Формы управления многоквартирными домами:

Объединение собственников имущества (ОСИ) — раньше только для домов с более чем 30 квартирами.

Простое товарищество — для домов до 30 квартир.

Непосредственное совместное управление (НСУ) — для домов до 16 квартир.

Теперь выбор формы управления не зависит от количества квартир, отмечают в Комитете по делам строительства и ЖКХ при Минпроме.

Финансовые изменения: отдельные счета и новые обязанности

Отдельные счета для каждого дома

Каждому КСК и ОСИ необходимо открыть отдельные счета. Это позволит прозрачнее отслеживать поступления и расходование средств.

Совмещение функций управления и обслуживания

Ранее ОСИ и управляющие компании не могли одновременно управлять домом и обслуживать общее имущество. Новые правила позволяют выполнять обе функции параллельно, что ускорит реагирование на аварийные ситуации.

Ужесточение ответственности

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях предусматривают штрафы за:

Нарушение сроков открытия текущих или сберегательных счетов.

Несвоевременную подачу ежемесячных и годовых отчетов.

Налоговые изменения

КСК признаются некоммерческими организациями.

Освобождаются от уплаты НДС.

Срок вступления в силу

Положения закона начнут действовать 18 сентября 2025 года, через 60 дней после официальной публикации.

Взносы: терминология и принципы расчета

Термины:

Ранее «текущие» и «накопительные» расходы обозначались как «расходы».

Закон уточняет термин — теперь это «взносы».

Политика оплаты:

Для собственников квартир и нежилых помещений изменений в размере взносов не будет.

Размер определяется на собрании жильцов с учетом потребностей и рыночных цен, оформляется протоколом.

Оплата парковок и кладовок

Согласно обновленной редакции закона:

Владельцы парковочных мест и кладовок обязаны оплачивать содержание своих объектов ежемесячно.

Термин «взносы» распространяется и на эти объекты.

Что включает содержание парковок и кладовок:

Санитарное состояние и уборка территории.

Дератизация, дезинсекция и дезинфекция.

Видеонаблюдение.

Ремонт и техническое обслуживание ворот.

Противопожарные мероприятия.

Оплата коммунальных услуг.

Обслуживание слаботочных систем (телефон, ТВ, интернет).

Хозяйственные расходы и локализация аварий.

Подготовка к сезонной эксплуатации.

Расчет взносов:

Производится по площади парковочного места или кладовки, не по площади квартиры .

Размер утверждается на собрании собственников.

История:

С 2023 года действовало обязательство оплаты содержания парковок и кладовок.

Теперь закон закрепляет понятие «взносы» вместо «расходов».

Кто освобождается от взносов?