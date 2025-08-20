С сентября в Казахстане меняются взносы за парковки и кладовки: что важно знать жильцам

С сентября 2025 года собственников квартир, нежилых помещений, парковочных мест и кладовок ждут изменения в правилах управления многоквартирными домами. Вопросы по нововведениям Zakon.kz направил в Министерство промышленности и инфраструктурного развития, сообщает Lada.kz.
15 июля 2025 года президент подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам ЖКХ, предпринимательства и деятельности экспортно-кредитного агентства».
Цель закона:
Предоставить жильцам право выбора формы управления многоквартирным домом.
Повысить прозрачность финансовых потоков.
Совершенствовать систему управления.
Формы управления многоквартирными домами:
Объединение собственников имущества (ОСИ) — раньше только для домов с более чем 30 квартирами.
Простое товарищество — для домов до 30 квартир.
Непосредственное совместное управление (НСУ) — для домов до 16 квартир.
Теперь выбор формы управления не зависит от количества квартир, отмечают в Комитете по делам строительства и ЖКХ при Минпроме.
Отдельные счета для каждого дома
Каждому КСК и ОСИ необходимо открыть отдельные счета. Это позволит прозрачнее отслеживать поступления и расходование средств.
Совмещение функций управления и обслуживания
Ранее ОСИ и управляющие компании не могли одновременно управлять домом и обслуживать общее имущество. Новые правила позволяют выполнять обе функции параллельно, что ускорит реагирование на аварийные ситуации.
Ужесточение ответственности
Поправки в Кодекс об административных правонарушениях предусматривают штрафы за:
Нарушение сроков открытия текущих или сберегательных счетов.
Несвоевременную подачу ежемесячных и годовых отчетов.
Налоговые изменения
КСК признаются некоммерческими организациями.
Освобождаются от уплаты НДС.
Срок вступления в силу
Положения закона начнут действовать 18 сентября 2025 года, через 60 дней после официальной публикации.
Термины:
Ранее «текущие» и «накопительные» расходы обозначались как «расходы».
Закон уточняет термин — теперь это «взносы».
Политика оплаты:
Для собственников квартир и нежилых помещений изменений в размере взносов не будет.
Размер определяется на собрании жильцов с учетом потребностей и рыночных цен, оформляется протоколом.
Согласно обновленной редакции закона:
Владельцы парковочных мест и кладовок обязаны оплачивать содержание своих объектов ежемесячно.
Термин «взносы» распространяется и на эти объекты.
Что включает содержание парковок и кладовок:
Санитарное состояние и уборка территории.
Дератизация, дезинсекция и дезинфекция.
Видеонаблюдение.
Ремонт и техническое обслуживание ворот.
Противопожарные мероприятия.
Оплата коммунальных услуг.
Обслуживание слаботочных систем (телефон, ТВ, интернет).
Хозяйственные расходы и локализация аварий.
Подготовка к сезонной эксплуатации.
Расчет взносов:
Производится по площади парковочного места или кладовки, не по площади квартиры.
Размер утверждается на собрании собственников.
История:
С 2023 года действовало обязательство оплаты содержания парковок и кладовок.
Теперь закон закрепляет понятие «взносы» вместо «расходов».
Только собственники парковочных мест и кладовок обязаны вносить соответствующие взносы.
Владельцы только квартиры оплачивают текущий взнос на управление объектом кондоминиума, размер которого определяется на собрании жильцов.
Комментарии0 комментарий(ев)