Бензин АИ-92 подорожает на 20–30 тенге: когда ждать роста цен казахстанцам

Эксперты отрасли предупреждают о возможном росте стоимости бензина АИ-92 на внутреннем рынке страны. По оценке Олжаса Байдильдинова, основателя Telegram-канала «Байдильдинов. Нефть», цена за литр может вырасти еще на 20–30 тенге до конца текущего года, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: bfm.ru

На некоторых АЗС Алматы АИ-92 уже продается по 221 тенге за литр, тогда как в феврале его стоимость колебалась между 205 и 209 тенге.

Причины удорожания: выравнивание, а не резкий рост

Эксперт отметил, что повышение цен связано не с резким ростом, а с процессом выравнивания. Основной фактор — высокая долларовая себестоимость топлива, включающая добычу нефти, переработку и транспортировку. При ослаблении национальной валюты цены на ГСМ автоматически растут.

«Реальная цена на АИ-92 составляет около 60 центов, что соответствует 322,8 тенге по курсу Нацбанка. К этой отметке стремятся цены на бензин. Рост будет постепенным, даже несмотря на отказ Министерства энергетики от госрегулирования», — пояснил Байдильдинов.

Влияние внешних факторов

Помимо внутренней долларовой составляющей, Казахстан корректирует цены с учётом ситуации в соседних странах. Более дешёвое топливо стремится уходить за пределы страны, поэтому выравнивание цен становится необходимым.

По словам эксперта, в Кыргызстане АИ-92 стоит 400–410 тенге за литр, а в России — около 400 тенге. В то же время, оптовые цены в РФ росли всё лето, несмотря на официальный запрет на экспорт.

«Если цены внутри страны будут существенно ниже, внутренний рынок останется «дырявым». Казахстан ежегодно производит около 14,5 млн тонн светлых нефтепродуктов, а импортирует ещё 1,5 млн тонн из России», — добавил эксперт.

Как это отразится на семьях

Байдильдинов привёл наглядный пример: семья из трёх человек с малолитражным автомобилем (объём двигателя 1,5 литра), расходующая около 100 литров топлива в месяц, при подорожании на 20 тенге будет тратить на бензин дополнительно 2 тыс. тенге.

Эксперт подчеркнул, что рост цен больше психологический, чем экономический фактор. Он сравнил это с курсами валют на обменниках, которые также оказывают влияние на восприятие населения.

Казахстан и культура экономии топлива

В стране пока не сложилась традиция экономии ГСМ: малолитражные автомобили, которые могли бы сократить расход топлива, ещё не стали массовым выбором, а расстояния между домом и работой или торговыми центрами остаются значительными.