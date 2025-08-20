18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.57
629.48
6.71
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
20.08.2025, 17:48

Бензин АИ-92 подорожает на 20–30 тенге: когда ждать роста цен казахстанцам

Новости Казахстана 0 323

Эксперты отрасли предупреждают о возможном росте стоимости бензина АИ-92 на внутреннем рынке страны. По оценке Олжаса Байдильдинова, основателя Telegram-канала «Байдильдинов. Нефть», цена за литр может вырасти еще на 20–30 тенге до конца текущего года, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: bfm.ru
Фото: bfm.ru

На некоторых АЗС Алматы АИ-92 уже продается по 221 тенге за литр, тогда как в феврале его стоимость колебалась между 205 и 209 тенге.

Причины удорожания: выравнивание, а не резкий рост

Эксперт отметил, что повышение цен связано не с резким ростом, а с процессом выравнивания. Основной фактор — высокая долларовая себестоимость топлива, включающая добычу нефти, переработку и транспортировку. При ослаблении национальной валюты цены на ГСМ автоматически растут.

«Реальная цена на АИ-92 составляет около 60 центов, что соответствует 322,8 тенге по курсу Нацбанка. К этой отметке стремятся цены на бензин. Рост будет постепенным, даже несмотря на отказ Министерства энергетики от госрегулирования», — пояснил Байдильдинов.

Влияние внешних факторов

Помимо внутренней долларовой составляющей, Казахстан корректирует цены с учётом ситуации в соседних странах. Более дешёвое топливо стремится уходить за пределы страны, поэтому выравнивание цен становится необходимым.

По словам эксперта, в Кыргызстане АИ-92 стоит 400–410 тенге за литр, а в России — около 400 тенге. В то же время, оптовые цены в РФ росли всё лето, несмотря на официальный запрет на экспорт.

«Если цены внутри страны будут существенно ниже, внутренний рынок останется «дырявым». Казахстан ежегодно производит около 14,5 млн тонн светлых нефтепродуктов, а импортирует ещё 1,5 млн тонн из России», — добавил эксперт.

Как это отразится на семьях

Байдильдинов привёл наглядный пример: семья из трёх человек с малолитражным автомобилем (объём двигателя 1,5 литра), расходующая около 100 литров топлива в месяц, при подорожании на 20 тенге будет тратить на бензин дополнительно 2 тыс. тенге.

Эксперт подчеркнул, что рост цен больше психологический, чем экономический фактор. Он сравнил это с курсами валют на обменниках, которые также оказывают влияние на восприятие населения.

Казахстан и культура экономии топлива

В стране пока не сложилась традиция экономии ГСМ: малолитражные автомобили, которые могли бы сократить расход топлива, ещё не стали массовым выбором, а расстояния между домом и работой или торговыми центрами остаются значительными.

«По доступности светлых нефтепродуктов Казахстан занимает 15–16 место в Европе. Поэтому не стоит придавать слишком большое значение текущим ценам. Подорожание — это скорее корректировка после девальвации национальной валюты в предыдущие годы», — заключил Байдильдинов.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Лидеры Евросоюза продолжат поддержку Украины и усилят давление на Россию
дорожник → Запад проявляет маниакальное упорство себе же во вред
Жильцы не хотят платить: в акимате объяснили появление мусорной свалки у ЖК в Актау
fox1167 → "Жильцы не хотят платить"-----В таком случае пусть живут в собственной свалке! Долго не протянут! Сначала начнут скулить что появилась вонь потом появятся мухи и прочая кусачая мелочь Ну а когда появ…
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
fox1167 → "Наши специалисты лично находились на месте ночью и убедились, что ливневка работает, - отметили в акимате."-----Специалисты? Я бы усомнился их так называть!
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
maksimsh → Нам в 4м так и поменяли! уже год назад заявку приняли и с тех пор как гремела так и гремит под окнами А знаете почему не работает? потому что ливневки должны быть ВДОЛЬ дороги а не ПОПЕРЕК!
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией по Украине
дорожник → Трамп тянет на Нобелевскую премию мира