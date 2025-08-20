WhatsApp и Telegram: что на самом деле происходит с мессенджерами в Казахстане

Министерство цифрового развития Казахстана прокомментировало появившиеся в СМИ сообщения о якобы планируемом запрете зарубежных мессенджеров в стране в связи с внедрением национального сервиса Aitu, сообщает Lada.kz.
В официальном Telegram-канале Минцифры было подчеркнуто, что никакого запрета на использование WhatsApp, Telegram и других зарубежных мессенджеров для личных целей не вводится.
"Эта информация не соответствует действительности. Граждане могут свободно использовать зарубежные сервисы для личного общения", — отметили в ведомстве.
Министерство пояснило, что внедрение Aitu затрагивает исключительно служебное общение в центральных и местных государственных органах, а также в организациях квазигоссектора.
Цель инициативы — создать безопасный канал для обмена служебной информацией, предназначенной только для официального использования.
Aitu станет основным инструментом для:
Служебной переписки между госслужащими
Организации рабочих чатов
Рассылки оперативных уведомлений
Взаимодействия с государственными цифровыми платформами
Все серверы Aitu размещены на территории Казахстана, что обеспечивает:
Соответствие требованиям по защите данных
Более высокую надежность для госорганов
В Минцифры подчеркнули, что Aitu не заменяет зарубежные мессенджеры и не мешает их использованию в личной жизни граждан. Сервис предназначен исключительно для рабочих процессов в государственном секторе, обеспечивая защищённый канал обмена информацией.
