20.08.2025, 18:58

WhatsApp и Telegram: что на самом деле происходит с мессенджерами в Казахстане

Новости Казахстана 0 314

Министерство цифрового развития Казахстана прокомментировало появившиеся в СМИ сообщения о якобы планируемом запрете зарубежных мессенджеров в стране в связи с внедрением национального сервиса Aitu, сообщает Lada.kz. 

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Личный доступ к мессенджерам не ограничен

В официальном Telegram-канале Минцифры было подчеркнуто, что никакого запрета на использование WhatsApp, Telegram и других зарубежных мессенджеров для личных целей не вводится.

"Эта информация не соответствует действительности. Граждане могут свободно использовать зарубежные сервисы для личного общения", — отметили в ведомстве.

Aitu предназначен только для госслужб

Министерство пояснило, что внедрение Aitu затрагивает исключительно служебное общение в центральных и местных государственных органах, а также в организациях квазигоссектора.

Цель инициативы — создать безопасный канал для обмена служебной информацией, предназначенной только для официального использования.

Преимущества национального мессенджера

Aitu станет основным инструментом для:

  • Служебной переписки между госслужащими

  • Организации рабочих чатов

  • Рассылки оперативных уведомлений

  • Взаимодействия с государственными цифровыми платформами

Все серверы Aitu размещены на территории Казахстана, что обеспечивает:

  • Соответствие требованиям по защите данных

  • Более высокую надежность для госорганов

Личная жизнь граждан не затрагивается

В Минцифры подчеркнули, что Aitu не заменяет зарубежные мессенджеры и не мешает их использованию в личной жизни граждан. Сервис предназначен исключительно для рабочих процессов в государственном секторе, обеспечивая защищённый канал обмена информацией.

