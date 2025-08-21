18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
20.08.2025, 20:14

В Казахстане появится новое преступление – принуждение к браку

Новости Казахстана 0 225

С 16 сентября 2025 года в Уголовный кодекс Республики Казахстан будет добавлена новая статья 125-1, устанавливающая ответственность за принуждение лица к вступлению в брак. Законодательная новелла отражает принцип нулевой терпимости государства к насилию и направлена на усиление защиты граждан от навязанных браков, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: eurointegration.com.ua
Фото: eurointegration.com.ua

Принуждение к браку раньше учитывалось только гражданским правом

Ранее подобные ситуации регулировались только Кодексом РК «О браке (супружестве) и семье». Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 25, брак считался недействительным, если он был заключён под принуждением.

Однако уголовной ответственности за такое деяние не существовало. Нарушитель мог нести лишь имущественные последствия: добросовестный супруг имел право требовать содержание, а также возмещение морального и материального вреда через гражданский суд.

Статья 125-1 УК: первая уголовная ответственность за принуждение к браку

Новая статья 125-1 УК предусматривает наказание за принуждение к браку под угрозой насилия, уничтожения или повреждения имущества, шантажа, а также угрозы раскрытия сведений, порочащих потерпевшего или его близких.

Наказание за легкую форму преступления может включать:

  • штраф до 2 тысяч МРП;

  • исправительные работы до 2 лет;

  • ограничение свободы до 2 лет;

  • лишение свободы до 2 лет.

Усиленная ответственность за более тяжкие случаи

Если преступление совершается с отягчающими обстоятельствами, наказание значительно увеличивается. К таким обстоятельствам относятся:

  • применение насилия;

  • принуждение несовершеннолетнего;

  • использование материальной или иной зависимости потерпевшего;

  • групповое совершение по предварительному сговору;

  • использование служебного положения.

В особо квалифицированных случаях виновному грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Сроки давности и нюансы оспаривания брака

Важно учитывать временные рамки для юридических действий:

  • общий срок исковой давности для оспаривания законности брака – 3 года с момента, когда лицо узнало о нарушении своих прав (обычно со дня свадьбы);

  • срок давности для преступлений небольшой тяжести – 2 года, после чего принудивший супруг освобождается от уголовной ответственности (статья 71 УК).

Сравнение с наказанием за изнасилование

Наказание за принуждение к браку мягче, чем за изнасилование (статья 120 УК). В обоих случаях присутствует насилие или его угроза, однако принуждение к браку направлено на юридическую и социальную принудительность заключения брака, а не на интимные отношения.

Правоприменительной практики пока нет, поэтому остается наблюдать, как суды будут трактовать и применять новую норму.

Законодательная база и дата вступления в силу

Статья 125-1 УК входит в пакет поправок закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам оптимизации уголовного законодательства». Новая норма вступает в силу 16 сентября 2025 года.

