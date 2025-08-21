Иностранные такси уходят из России — как это перевернёт рынок Казахстана

Қазақ тіліне аудару

С марта 2026 года в России вступают новые правила для таксомоторных компаний, и это может повлиять на рынок автомобилей в Казахстане, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Известия".

Фото: Global Look Press/Belkin Alexey

Компании такси готовятся к масштабной продаже подержанных иностранных автомобилей. Сегодня доля таких машин в парках перевозчиков превышает 80%, и уже с марта 2026 года их массово выведут на вторичный рынок. С нового года перевозчики смогут закупать исключительно отечественные автомобили, а сдавать в аренду и перерегистрировать старые иномарки станет невозможно.

Эксперты отмечают, что машины, использовавшиеся в такси, сильно отличаются от авто частных владельцев: большой пробег, изношенные узлы и неоднородное качество ремонта делают их менее привлекательными для покупателей.

Причины массовой реализации: законы и ограничения

О предстоящих распродажах «Известиям» сообщили участники Международного евразийского форума такси (МЕФТ). Основной фактор — новые законодательные требования:

Закон о локализации транспорта для такси: с марта 2026 года перевозчики смогут вносить в реестр только отечественные автомобили. Иномарки, уже зарегистрированные, теряют возможность переоформления на других перевозчиков.

ФЗ-580 о легковых перевозках: запрещает сдачу автомобилей в аренду водителям с статусом индивидуального предпринимателя без переоформления разрешения, что ломает привычную модель таксопарка.

Гендиректор такси «Главный путь» Аркадий Лодягин подчеркнул, что при подготовке законов не были учтены «подводные камни» отрасли, где машины часто переоформляются на разных водителей.

Проблемы для бизнеса и таксопарков

Практически все крупные городские парки работают через сдачу автомобилей в аренду. Ранее многие водители имели статус самозанятых, теперь же оформляют ИП — более выгодный вариант для налогообложения.

ФЗ-580 требует переоформления автомобиля при сдаче ИП, а с марта 2026 года это станет невозможным для иностранных машин. В итоге перевозчикам останется только продавать такие авто, что может закрыть часть бизнеса.

Лизинговые иномарки, закупленные с 2023 года на 3–4 года, также подпадают под ограничения. Многие из них, доля которых в парках приближается к 80%, в 2026–2027 годах должны быть выкуплены и переоформлены в собственность. Однако зарегистрировать их для работы в такси станет невозможно — только продажа на вторичном рынке.

Масштабы и финансовые последствия

По данным компании «Шоколад», в Москве в 2023 году в такси было приобретено 27 тыс. импортных машин, 90% из которых взяты в лизинг. После окончания срока лизинга и смены собственника их нельзя будет использовать в бизнесе, если закон останется в нынешнем виде.

По оценкам экспертов, около 20–25 тыс. таких трехлетних иномарок окажутся вне рынка такси. Взамен перевозчикам придется покупать только отечественные модели — «Ладу» или «Москвич», что станет дополнительной нагрузкой на бюджеты компаний.

Стоимость машин из такси и перспективы вторичного рынка

По информации Национального агентства промышленной информации (НАПИ), на 2025 год в такси имеют разрешение 791 тыс. автомобилей. В 2022–2024 годах выдано разрешение 336 тыс. авто, среди которых всего 15% — Lada и 2% — «Москвич».

На вторичном рынке автомобили теряют более половины стоимости. Например, Haval Jolion, купленный в 2022 году за 2,22 млн рублей, в 2025 году стоит 980 тыс. рублей (46% первоначальной цены). Для сравнения, аналогичная машина от частного владельца трехлетнего возраста оценивается в 1,68 млн рублей.

Эксперты подчеркивают, что подержанные такси имеют большой пробег — до 100 тыс. км в год — и неоднородное техническое обслуживание, что снижает надежность. Китайские двигатели и коробки передач не выдерживают 250–300 тыс. км без проблем, тогда как корейские авто способны работать до 500 тыс. км.

Решения и предложения отрасли

На МЕФТ АвтоВАЗ представил длиннобазную Lada Aura, специально адаптированную для такси, стоимостью около 2,7 млн рублей. Средневзвешенная цена новой иномарки для такси достигает 3,17 млн рублей.

Руководители таксопарков отмечают, что в регионах такси работают преимущественно на личных автомобилях водителей. Однако при необходимости покупки новой машины на замену придется приобретать только отечественные модели.

Эксперты считают, что несмотря на ограничения, подержанные такси все равно найдут покупателей, хотя рынок будет характеризоваться высокой убыточностью и сниженной надежностью автомобилей.