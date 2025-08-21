18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
21.08.2025, 08:10

Секреты мобильных переводов раскрыты: кто из казахстанцев попадёт под контроль налоговой

Новости Казахстана

Сентябрь 2025 года станет знаковым для казахстанцев, активно пользующихся мобильными переводами. Налоговые органы получат доступ к данным о переводах и смогут отслеживать как суммы, так и количество отправителей. Юрист и налоговый консультант Айдар Масатбаев подробно объяснил, на что следует обратить внимание, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: freepik
Фото: freepik

Порог контроля: когда налоговая обратит внимание

С сентября налоговые органы смогут анализировать данные о мобильных переводах, получаемых физлицами:

  • Контроль начнётся при переводах от 100 разных людей в течение трёх месяцев;

  • Общая сумма таких переводов должна превышать 1 млн тенге (12-кратный размер минимальной зарплаты);

  • Если поступления приходят от меньшего числа людей, даже при большом количестве переводов, формально проверка не проводится.

«Ранее предприниматели использовали обычные переводы для обхода комиссий и налогов. Теперь подобные схемы будут под пристальным вниманием», — отметил Масатбаев.

Чьи счета попадут под прицел

С января 2026 года налоговые органы смогут требовать выписку по счетам практически любого физлица, даже без официального предписания о проверке. Первые в зоне риска — граждане, ранее подавшие декларацию об активах и обязательствах.

Эксперт прогнозирует, что в течение 5–7 лет почти 80% активных казахстанцев будут обязаны сдавать такие декларации.

Как действовать при запросе налоговой

Если налоговая усмотрит переводы, похожие на доход от бизнеса, гражданину направят уведомление.

  • На пояснения даётся 30 рабочих дней;

  • Можно предоставить расшифровку, что деньги являются личными переводами, а не доходом от предпринимательства;

  • Если средства действительно получены как доход, их нужно признать и задекларировать.

Масатбаев предупреждает: «Право на частные переводы соблюдаться по умолчанию не будет. Теперь гражданину придётся доказывать, что деньги не связаны с бизнесом».

Частные переводы и подарки: что не облагается налогом

Платежи в виде подарков и наследства между физическими лицами налогом не облагаются. Например:

  • Перевод от сына матери можно подтвердить документами;

  • Главное — иметь доказательства родства и назначения перевода.

Проблема в том, что граждане сами должны собирать документы и составлять объяснения — большинство к этому слабо подготовлено.

Маркетплейсы и цифровой контроль

Цифровизация усиливает налоговый контроль:

  • Маркетплейсы будут передавать данные о продажах и покупках клиентов;

  • Если сумма покупок физлица превысит 20 000 МРП (≈78 640 тенге в 2025 году), налоговая сможет запросить декларацию;

  • Для заказов с зарубежных платформ свыше 250 евро потребуется таможенная декларация.

«Цель — сделать видимыми все операции и вовлечь физлиц в налоговую систему», — подчеркнул Масатбаев.

Кто такой Айдар Масатбаев

Айдар Масатбаев — опытный налоговый консультант и юрист из Алматы. Управляющий партнёр Salyqtez, специализирующейся на налоговом консультировании, регистрации компаний, корпоративных и договорных вопросах, а также представительстве интересов клиентов в суде и вне суда.

Комментарии

