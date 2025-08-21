Почему Казахстан обошёл Россию по экономике: взгляд российского миллиардера

По данным Международного валютного фонда (МВФ), в 2025 году ВВП на душу населения Казахстана достиг 14,77 тыс. долларов — исторического максимума для страны. Для сравнения, прогнозируемый показатель России составит 14,26 тыс. долларов, что делает Казахстан лидером среди ближайших соседей, сообщает Lada.kz.
Российский миллиардер Олег Дерипаска прокомментировал эти данные в своём телеграм-канале. По его мнению, экономическая динамика Казахстана не является неожиданной: стране удалось добиться роста благодаря «стандартному набору ключевых факторов», который, как считает бизнесмен, работает гарантированно.
Миллиардер, чьё состояние Forbes оценивает в 4,1 млрд долларов, выделил несколько основных факторов, обеспечивших Казахстану лидерство:
Защита прав собственности
Создание стабильной правовой среды, где бизнесмены чувствуют себя защищенными, привлекает капитал и стимулирует предпринимательскую активность.
Привлечение иностранных инвесторов
Казахстан стал магнитом для зарубежных инвестиций, которые приносят не только деньги, но и новые технологии и компетенции.
Верховенство закона и борьба с коррупцией
Снижение бюрократических барьеров и повышение прозрачности экономики делают её более привлекательной и эффективной.
Сокращение доли госсектора
Передача части функций в частные руки повышает конкурентоспособность и эффективность экономики.
"Важно то, что этот набор вроде бы очевидных мер гарантированно работает. А в совокупности с созданием надежных логистических коридоров в Китай это даёт устойчивый результат, который нельзя не заметить", — отметил Дерипаска.
По оценке МВФ, Казахстан в 2025 году обогнал по ВВП на душу населения не только Россию (14,26 тыс. долларов), но и Туркменистан (13,34 тыс.) и Китай (13,69 тыс.).
Для сравнения, показатели других постсоветских стран:
Грузия — 9,57 тыс. долларов
Армения — 8,86 тыс.
Молдова — 8,26 тыс.
Беларусь — 7,88 тыс.
Азербайджан — 7,6 тыс.
Украина — 6,26 тыс.
Узбекистан — 3,51 тыс.
Кыргызстан — 2,75 тыс.
Таджикистан — 1,43 тыс.
МВФ выделяет несколько ключевых факторов, обеспечивающих устойчивый рост Казахстана:
Природные ресурсы
Страна располагает одними из крупнейших в мире запасов нефти, газа, урана и других полезных ископаемых. В последние годы приоритет сделан на переработку ресурсов и производство продукции с высокой добавленной стоимостью.
Реформы и улучшение делового климата
Последовательные реформы и государственные программы модернизации экономики усилили приток капитала, направляемого в транспорт, логистику, технологии и инфраструктурные проекты.
Инвестиции в социальную сферу
Растут вложения в образование, здравоохранение и социальную инфраструктуру. Это повышает уровень жизни населения, стимулирует производительность труда и поддерживает внутренний потребительский рынок.
Комментарии0 комментарий(ев)