18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
537.75
626.43
6.71
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
21.08.2025, 08:48

Почему Казахстан обошёл Россию по экономике: взгляд российского миллиардера

Новости Казахстана 0 836

По данным Международного валютного фонда (МВФ), в 2025 году ВВП на душу населения Казахстана достиг 14,77 тыс. долларов — исторического максимума для страны. Для сравнения, прогнозируемый показатель России составит 14,26 тыс. долларов, что делает Казахстан лидером среди ближайших соседей, сообщает Lada.kz. 

Олег Дерипаска (Фото: Denis Balibouse / Reuters)
Олег Дерипаска (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

Российский миллиардер Олег Дерипаска прокомментировал эти данные в своём телеграм-канале. По его мнению, экономическая динамика Казахстана не является неожиданной: стране удалось добиться роста благодаря «стандартному набору ключевых факторов», который, как считает бизнесмен, работает гарантированно.

Рецепт экономического успеха по мнению Олега Дерипаски

Миллиардер, чьё состояние Forbes оценивает в 4,1 млрд долларов, выделил несколько основных факторов, обеспечивших Казахстану лидерство:

  • Защита прав собственности
    Создание стабильной правовой среды, где бизнесмены чувствуют себя защищенными, привлекает капитал и стимулирует предпринимательскую активность.

  • Привлечение иностранных инвесторов
    Казахстан стал магнитом для зарубежных инвестиций, которые приносят не только деньги, но и новые технологии и компетенции.

  • Верховенство закона и борьба с коррупцией
    Снижение бюрократических барьеров и повышение прозрачности экономики делают её более привлекательной и эффективной.

  • Сокращение доли госсектора
    Передача части функций в частные руки повышает конкурентоспособность и эффективность экономики.

"Важно то, что этот набор вроде бы очевидных мер гарантированно работает. А в совокупности с созданием надежных логистических коридоров в Китай это даёт устойчивый результат, который нельзя не заметить", — отметил Дерипаска.

Казахстан опережает соседей

По оценке МВФ, Казахстан в 2025 году обогнал по ВВП на душу населения не только Россию (14,26 тыс. долларов), но и Туркменистан (13,34 тыс.) и Китай (13,69 тыс.).

Для сравнения, показатели других постсоветских стран:

  • Грузия — 9,57 тыс. долларов

  • Армения — 8,86 тыс.

  • Молдова — 8,26 тыс.

  • Беларусь — 7,88 тыс.

  • Азербайджан — 7,6 тыс.

  • Украина — 6,26 тыс.

  • Узбекистан — 3,51 тыс.

  • Кыргызстан — 2,75 тыс.

  • Таджикистан — 1,43 тыс.

Основы интенсивного экономического роста

МВФ выделяет несколько ключевых факторов, обеспечивающих устойчивый рост Казахстана:

  • Природные ресурсы
    Страна располагает одними из крупнейших в мире запасов нефти, газа, урана и других полезных ископаемых. В последние годы приоритет сделан на переработку ресурсов и производство продукции с высокой добавленной стоимостью.

  • Реформы и улучшение делового климата
    Последовательные реформы и государственные программы модернизации экономики усилили приток капитала, направляемого в транспорт, логистику, технологии и инфраструктурные проекты.

  • Инвестиции в социальную сферу
    Растут вложения в образование, здравоохранение и социальную инфраструктуру. Это повышает уровень жизни населения, стимулирует производительность труда и поддерживает внутренний потребительский рынок.

6
1
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0
Новые правила для казахстанцев: сколько теперь жильцов можно прописать в одной квартире?Новости Казахстана
30.07.2025, 17:20 0

Последние комментарии

< >
Лидеры Евросоюза продолжат поддержку Украины и усилят давление на Россию
дорожник → Запад проявляет маниакальное упорство себе же во вред
Жильцы не хотят платить: в акимате объяснили появление мусорной свалки у ЖК в Актау
fox1167 → "Жильцы не хотят платить"-----В таком случае пусть живут в собственной свалке! Долго не протянут! Сначала начнут скулить что появилась вонь потом появятся мухи и прочая кусачая мелочь Ну а когда появ…
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
fox1167 → "Наши специалисты лично находились на месте ночью и убедились, что ливневка работает, - отметили в акимате."-----Специалисты? Я бы усомнился их так называть!
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
maksimsh → Нам в 4м так и поменяли! уже год назад заявку приняли и с тех пор как гремела так и гремит под окнами А знаете почему не работает? потому что ливневки должны быть ВДОЛЬ дороги а не ПОПЕРЕК!
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией по Украине
дорожник → Трамп тянет на Нобелевскую премию мира