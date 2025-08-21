Почему Казахстан обошёл Россию по экономике: взгляд российского миллиардера

Қазақ тіліне аудару

По данным Международного валютного фонда (МВФ), в 2025 году ВВП на душу населения Казахстана достиг 14,77 тыс. долларов — исторического максимума для страны. Для сравнения, прогнозируемый показатель России составит 14,26 тыс. долларов , что делает Казахстан лидером среди ближайших соседей, сообщает Lada.kz.

Олег Дерипаска (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

Российский миллиардер Олег Дерипаска прокомментировал эти данные в своём телеграм-канале. По его мнению, экономическая динамика Казахстана не является неожиданной: стране удалось добиться роста благодаря «стандартному набору ключевых факторов», который, как считает бизнесмен, работает гарантированно.

Рецепт экономического успеха по мнению Олега Дерипаски

Миллиардер, чьё состояние Forbes оценивает в 4,1 млрд долларов, выделил несколько основных факторов, обеспечивших Казахстану лидерство:

Защита прав собственности

Создание стабильной правовой среды, где бизнесмены чувствуют себя защищенными, привлекает капитал и стимулирует предпринимательскую активность.

Привлечение иностранных инвесторов

Казахстан стал магнитом для зарубежных инвестиций, которые приносят не только деньги, но и новые технологии и компетенции.

Верховенство закона и борьба с коррупцией

Снижение бюрократических барьеров и повышение прозрачности экономики делают её более привлекательной и эффективной.

Сокращение доли госсектора

Передача части функций в частные руки повышает конкурентоспособность и эффективность экономики.

"Важно то, что этот набор вроде бы очевидных мер гарантированно работает. А в совокупности с созданием надежных логистических коридоров в Китай это даёт устойчивый результат, который нельзя не заметить", — отметил Дерипаска.

Казахстан опережает соседей

По оценке МВФ, Казахстан в 2025 году обогнал по ВВП на душу населения не только Россию (14,26 тыс. долларов), но и Туркменистан (13,34 тыс.) и Китай (13,69 тыс.).

Для сравнения, показатели других постсоветских стран:

Грузия — 9,57 тыс. долларов

Армения — 8,86 тыс.

Молдова — 8,26 тыс.

Беларусь — 7,88 тыс.

Азербайджан — 7,6 тыс.

Украина — 6,26 тыс.

Узбекистан — 3,51 тыс.

Кыргызстан — 2,75 тыс.

Таджикистан — 1,43 тыс.

Основы интенсивного экономического роста

МВФ выделяет несколько ключевых факторов, обеспечивающих устойчивый рост Казахстана: