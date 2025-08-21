Что ждёт казахстанцев, сдающих жильё: важные изменения

С 1 января 2026 года в Казахстане вступает в силу обновлённый Налоговый кодекс. Одно из ключевых изменений для арендодателей — возможность официально сдавать квартиры, кладовки или паркинги через режим для самозанятых. Это позволит работать без регистрации ИП и с минимальными налогами, что делает процесс более простым и удобным, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.
На данный момент арендодатели могут выбирать несколько вариантов налогообложения: патент, приложение E-Salyk Business, упрощённую систему для ИП или ежегодную декларацию с уплатой 10% подоходного налога (ИПН).
С 2026 года структура изменится:
Патент (1% от предполагаемого дохода) — отменяется.
E-Salyk Business (1% через приложение) — заменяется новым режимом для самозанятых.
Упрощёнка (3% с отчетностью раз в полгода) — сохраняется как гибрид с розничным налогом.
Новый Налоговый кодекс вводит три специальных налоговых режима (СНР). Для сдачи жилья подходят два: режим для самозанятых и упрощённая декларация. Третий режим предназначен для сельхозпроизводителей и не применяется к аренде жилья.
Этот режим создан для физических лиц без регистрации ИП.
Основные характеристики:
Кому подходит: физические лица, не регистрированные как ИП.
Лимит дохода: до 300 МРП в месяц (около 1,2 млн тенге).
Налоги: ИПН 0%, социальные платежи 4% (пенсия, ОСМС, соцстрах).
Сотрудники: наём работников запрещён.
Учёт: через мобильное приложение — все операции, включая чеки и оплату, фиксируются в телефоне.
Арендаторы: только физлица.
Подходит для: владельцев одного-двух объектов, желающих минимизировать бюрократию.
Ограничения: работа возможна только по видам деятельности из перечня правительства, который ожидается в сентябре. Аренда жилья, скорее всего, будет включена в этот список.
Эта система подходит предпринимателям и компаниям, которые ведут более масштабный бизнес.
Основные характеристики:
Кому подходит: ИП и ТОО — резиденты Казахстана.
Лимит дохода: до 600 000 МРП в год (примерно 2,4 млрд тенге).
Налог: 4% (маслихаты могут менять ставку от 2 до 6%).
Сотрудники: можно нанимать без ограничений.
Учёт: отчётность раз в полгода.
Арендаторы: как физлица, так и компании.
Подходит для: владельцев нескольких объектов, включая коммерческую недвижимость, и тех, кто ведёт штат.
Ограничения:
Юридические лица на общем режиме не смогут списывать аренду в расходы, что делает сотрудничество менее выгодным. Возможно, придётся предоставлять скидки или переходить на общий режим.
Будет утверждён список разрешённых видов деятельности. Сейчас таких более 300, но к 2026 году их останется, вероятно, меньше десяти.
Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин отметил:
«Ранее был разрешительный список. Теперь будет запретительный, но итог примерно один и тот же. Только определённые ОКЭДы смогут работать по упрощённой декларации. Все остальные перейдут на общий режим. Главная фишка нового кодекса — чтобы выйти на большой бизнес с крупными доходами, придётся работать на общем режиме».
Для компаний порог обязательной уплаты НДС снизят с 78,6 млн до 40 млн тенге в год (10 000 МРП), а ставка НДС вырастет с 12% до 16%.
Аренда квартиры за 250 тыс. тенге в месяц
Годовой доход: 3 млн тенге
Режим: самозанятый
Налоги: ИПН 0%, соцплатежи 4% → 120 000 тенге в год (10 000 тенге в месяц)
Аренда нескольких квартир за 1 млн тенге в месяц
Годовой доход: 12 млн тенге
Режим: самозанятый
Налоги: ИПН 0%, соцплатежи 4% → 480 000 тенге в год (40 000 тенге в месяц)
Аренда элитной недвижимости за 2 млн тенге в месяц
Годовой доход: 24 млн тенге
Режим: упрощённая декларация
Налоги: ИПН 4% → 960 000 тенге в год (80 000 тенге в месяц)
Для самозанятых:
Если сейчас используете патент или E-Salyk, до 31 декабря подайте заявление о закрытии ИП (форма №029).
С января достаточно работать через мобильное приложение, фиксируя чеки и ведя учёт.
Для упрощённой декларации:
Подайте заявление до 1 марта 2026 года.
В противном случае налоговая может перевести вас на общий режим, где базовая ставка для ИП составит 10%, для крупного бизнеса — 20%.
Проверьте, будет ли аренда жилья включена в перечень разрешённых видов для самозанятых (список ожидается в сентябре).
Оцените свой доход: до 300 МРП в месяц — выгоднее самозанятый режим; выше — упрощённая декларация.
Определите тип арендаторов: физлица подходят под оба режима, а компании на общем режиме не смогут списывать аренду.
Следите за изменением МРП в 2026 году, так как от него зависят лимиты в тенге.
Большинству частных арендодателей подходит режим самозанятых: минимум бюрократии и всего 4% социальных платежей.
Владельцам нескольких жилых или коммерческих объектов, а также тем, кто работает с компаниями, выгоднее упрощённая декларация.
Не откладывайте переход: пропущенные сроки автоматически переведут на общий режим с более высокими налогами.
