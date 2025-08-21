В Казахстане пытались похоронить инвестиции из Китая на 7 млрд тенге

Қазақ тіліне аудару

Инвестор из Китая столкнулся с бюрократическими препятствиями при реализации крупного проекта стоимостью 7 млрд тенге в Казахстане. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: Shutterstock

Проект «Город ремесленников» на Хоргосе

Компания International Castle планировала построить торговый павильон «Город ремесленников» на территории специальной экономической зоны «МЦПС Хоргос». Однако чиновники препятствовали запуску инициативы, отказывая инвестору в регистрации в реестре участников СЭЗ и в продлении срока договора.

Дополнительные проблемы с таможней

Ситуация усугубилась из-за незавершённых таможенных процедур по ввозу строительных материалов. В результате компанию исключили из реестра, а органы госдоходов доначислили налоговые платежи на сумму 1,4 млрд тенге.

Вмешательство прокуратуры

После проверки прокуратуры установили, что действия чиновников были неправомерными. Все ограничения в отношении инвестора сняли, а необоснованно начисленные налоги отменили. Виновного должностного лица привлекли к дисциплинарной ответственности.

Итог: запуск объекта состоялся

Несмотря на препятствия, китайская компания всё же смогла реализовать проект. «Город ремесленников» был запущен, объём инвестиций составил около 7 млрд тенге, сообщили в надзорном органе.