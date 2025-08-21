В Казахстане пытались похоронить инвестиции из Китая на 7 млрд тенге

Инвестор из Китая столкнулся с бюрократическими препятствиями при реализации крупного проекта стоимостью 7 млрд тенге в Казахстане. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Компания International Castle планировала построить торговый павильон «Город ремесленников» на территории специальной экономической зоны «МЦПС Хоргос». Однако чиновники препятствовали запуску инициативы, отказывая инвестору в регистрации в реестре участников СЭЗ и в продлении срока договора.
Ситуация усугубилась из-за незавершённых таможенных процедур по ввозу строительных материалов. В результате компанию исключили из реестра, а органы госдоходов доначислили налоговые платежи на сумму 1,4 млрд тенге.
После проверки прокуратуры установили, что действия чиновников были неправомерными. Все ограничения в отношении инвестора сняли, а необоснованно начисленные налоги отменили. Виновного должностного лица привлекли к дисциплинарной ответственности.
Несмотря на препятствия, китайская компания всё же смогла реализовать проект. «Город ремесленников» был запущен, объём инвестиций составил около 7 млрд тенге, сообщили в надзорном органе.
