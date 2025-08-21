С 31 августа казахстанцам разрешили досрочно гасить кредиты без штрафов

Қазақ тіліне аудару

Как полное и частичное досрочное погашение позволяет существенно сократить переплату — без штрафов и комиссий, а выбор между уменьшением срока или ежемесячного платежа зависит от ваших целей. Откройте для себя новые правила и воспользуйтесь практичным чек-листом действий, чтобы легко и выгодно закрыть долг, сообщает Lada.kz со ссылкой на Fingramota.kz .

Фото: gov.kz

История Айданы, решившей закрыть несколько платежей по кредиту заранее, наглядно показала: не всегда досрочное внесение средств приводит к ожидаемому результату. Она внесла сумму за три месяца вперёд, надеясь снизить ежемесячный платёж, однако график остался прежним. Причина в том, что банк засчитал перевод как частичное погашение, но не изменил условия. Чтобы получить выгоду от досрочной оплаты, важно понимать её механизмы и правила.

Что такое досрочное погашение и какие его виды

Досрочное погашение — это уплата суммы больше, чем предусмотрено графиком, или полное закрытие долга раньше срока. Оно бывает:

Полное — заемщик в определённый день вносит весь остаток основного долга и проценты за фактическое время пользования кредитом.

Частичное — клиент перечисляет дополнительную сумму сверх графика, уменьшая основной долг, и выбирает, что менять: срок кредита или размер ежемесячного платежа.

Условия досрочного погашения всегда прописаны в договоре: может требоваться заявление, предварительное уведомление, а также установлена минимальная сумма.

Как работает экономия на процентах

При аннуитетной системе в первые месяцы большая часть платежа уходит на проценты. Когда заемщик вносит деньги досрочно, уменьшается тело долга, а значит, и последующие начисления процентов.

Чем раньше начать частичное погашение, тем больше получится сэкономить.

Поздние досрочные взносы тоже выгодны, но эффект будет слабее.

Ограничения по штрафам в 2025 году

Сейчас банки вправе начислять штрафы за досрочное погашение:

в первые 6 месяцев — по займам сроком до года,

в течение первого года — по займам на срок более года.

Однако с 31 августа 2025 года правила изменятся: штрафы останутся только для юридических лиц. Физические лица смогут гасить кредиты досрочно в любое время без санкций.

Два варианта пересмотра графика

При частичном погашении банк предлагает заемщику выбрать:

Сокращение срока кредита — ежемесячный платёж остаётся примерно прежним, но срок погашения сокращается. Это максимальная экономия на процентах. Снижение ежемесячного платежа — срок остаётся прежним, но нагрузка на бюджет уменьшается. Экономия на процентах меньше, зато появляется финансовая гибкость.

Если цель — минимальные переплаты, лучше сокращать срок. Если важнее контроль расходов, удобнее уменьшать платёж.

Важные нюансы, которые стоит проверить

Форма заявления — где и как фиксируется ваш выбор (в приложении, в офисе, через колл-центр).

Дата внесения — выгоднее платить за 1–3 дня до начисления процентов.

Минимальная сумма — некоторые банки устанавливают порог (например, от 5–10 тыс. тенге).

Очередность списания — сначала гасятся штрафы и комиссии, потом проценты, а уже затем тело долга.

Комиссии и ограничения — в потребкредитах их обычно нет, но в ипотеке или автокредите возможны особенности.

Страховка и пакеты услуг — при полном закрытии уточните, возвращается ли часть премии или абонентской платы.

Ипотека — после погашения нужно снять обременение в реестре.

Кредитная история — убедитесь, что информация о закрытии кредита обновилась в бюро.

Возврат переплаты — при переплате можно запросить возврат остатка.

Преимущества досрочного погашения

Экономия на процентах.

Более быстрое освобождение от долгов.

Снижение стресса и рисков.

Улучшение кредитной истории.

Возможность снизить ежемесячную нагрузку на бюджет.

Возможные риски

Потеря ликвидности — вложенные в кредит деньги нельзя использовать как резерв.

Отмена бонусных программ (например, кэшбэка или акций рассрочки).

Ошибки в процедуре — без заявления банк может не изменить график.

Риск остаться без «подушки безопасности», что вынудит снова брать кредит при срочных расходах.

Практический чек-лист заемщика

Оцените наличие «подушки безопасности» (не менее трёх месячных расходов). Узнайте минимальную сумму и правила досрочного погашения в банке. Внесите деньги до даты начисления процентов. Зафиксируйте выбранный вариант — сокращение срока или платежа. Проверьте новый график и остаток долга. При полном закрытии получите справки и снимите обременение (для ипотеки). Через 2–4 недели проверьте обновление кредитной истории.

