18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
537.75
626.43
6.71
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
21.08.2025, 10:41

С 31 августа казахстанцам разрешили досрочно гасить кредиты без штрафов

Новости Казахстана 0 514

Как полное и частичное досрочное погашение позволяет существенно сократить переплату — без штрафов и комиссий, а выбор между уменьшением срока или ежемесячного платежа зависит от ваших целей. Откройте для себя новые правила и воспользуйтесь практичным чек-листом действий, чтобы легко и выгодно закрыть долг, сообщает Lada.kz со ссылкой на Fingramota.kz.

 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

История Айданы, решившей закрыть несколько платежей по кредиту заранее, наглядно показала: не всегда досрочное внесение средств приводит к ожидаемому результату. Она внесла сумму за три месяца вперёд, надеясь снизить ежемесячный платёж, однако график остался прежним. Причина в том, что банк засчитал перевод как частичное погашение, но не изменил условия. Чтобы получить выгоду от досрочной оплаты, важно понимать её механизмы и правила.

Что такое досрочное погашение и какие его виды

Досрочное погашение — это уплата суммы больше, чем предусмотрено графиком, или полное закрытие долга раньше срока. Оно бывает:

  • Полное — заемщик в определённый день вносит весь остаток основного долга и проценты за фактическое время пользования кредитом.

  • Частичное — клиент перечисляет дополнительную сумму сверх графика, уменьшая основной долг, и выбирает, что менять: срок кредита или размер ежемесячного платежа.

Условия досрочного погашения всегда прописаны в договоре: может требоваться заявление, предварительное уведомление, а также установлена минимальная сумма.

Как работает экономия на процентах

При аннуитетной системе в первые месяцы большая часть платежа уходит на проценты. Когда заемщик вносит деньги досрочно, уменьшается тело долга, а значит, и последующие начисления процентов.

  • Чем раньше начать частичное погашение, тем больше получится сэкономить.

  • Поздние досрочные взносы тоже выгодны, но эффект будет слабее.

Ограничения по штрафам в 2025 году

Сейчас банки вправе начислять штрафы за досрочное погашение:

  • в первые 6 месяцев — по займам сроком до года,

  • в течение первого года — по займам на срок более года.

Однако с 31 августа 2025 года правила изменятся: штрафы останутся только для юридических лиц. Физические лица смогут гасить кредиты досрочно в любое время без санкций.

Два варианта пересмотра графика

При частичном погашении банк предлагает заемщику выбрать:

  1. Сокращение срока кредита — ежемесячный платёж остаётся примерно прежним, но срок погашения сокращается. Это максимальная экономия на процентах.

  2. Снижение ежемесячного платежа — срок остаётся прежним, но нагрузка на бюджет уменьшается. Экономия на процентах меньше, зато появляется финансовая гибкость.

Если цель — минимальные переплаты, лучше сокращать срок. Если важнее контроль расходов, удобнее уменьшать платёж.

Важные нюансы, которые стоит проверить

  • Форма заявления — где и как фиксируется ваш выбор (в приложении, в офисе, через колл-центр).

  • Дата внесения — выгоднее платить за 1–3 дня до начисления процентов.

  • Минимальная сумма — некоторые банки устанавливают порог (например, от 5–10 тыс. тенге).

  • Очередность списания — сначала гасятся штрафы и комиссии, потом проценты, а уже затем тело долга.

  • Комиссии и ограничения — в потребкредитах их обычно нет, но в ипотеке или автокредите возможны особенности.

  • Страховка и пакеты услуг — при полном закрытии уточните, возвращается ли часть премии или абонентской платы.

  • Ипотека — после погашения нужно снять обременение в реестре.

  • Кредитная история — убедитесь, что информация о закрытии кредита обновилась в бюро.

  • Возврат переплаты — при переплате можно запросить возврат остатка.

Преимущества досрочного погашения

  • Экономия на процентах.

  • Более быстрое освобождение от долгов.

  • Снижение стресса и рисков.

  • Улучшение кредитной истории.

  • Возможность снизить ежемесячную нагрузку на бюджет.

Возможные риски

  • Потеря ликвидности — вложенные в кредит деньги нельзя использовать как резерв.

  • Отмена бонусных программ (например, кэшбэка или акций рассрочки).

  • Ошибки в процедуре — без заявления банк может не изменить график.

  • Риск остаться без «подушки безопасности», что вынудит снова брать кредит при срочных расходах.

Практический чек-лист заемщика

  1. Оцените наличие «подушки безопасности» (не менее трёх месячных расходов).

  2. Узнайте минимальную сумму и правила досрочного погашения в банке.

  3. Внесите деньги до даты начисления процентов.

  4. Зафиксируйте выбранный вариант — сокращение срока или платежа.

  5. Проверьте новый график и остаток долга.

  6. При полном закрытии получите справки и снимите обременение (для ипотеки).

  7. Через 2–4 недели проверьте обновление кредитной истории.

Частые вопросы

  • Можно ли вносить небольшие суммы ежемесячно? Да, даже маленькие досрочные платежи снижают проценты.

  • Есть ли лимит по количеству взносов? Зависит от условий: где-то ограничений нет, где-то — только раз в месяц.

  • Если была просрочка? Сначала погасятся штрафы и пени, затем долг.

  • Почему не изменился платёж? Вероятно, не было подано заявления с выбором варианта пересмотра графика.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0
Новые правила для казахстанцев: сколько теперь жильцов можно прописать в одной квартире?Новости Казахстана
30.07.2025, 17:20 0

Последние комментарии

< >
Лидеры Евросоюза продолжат поддержку Украины и усилят давление на Россию
дорожник → Запад проявляет маниакальное упорство себе же во вред
Жильцы не хотят платить: в акимате объяснили появление мусорной свалки у ЖК в Актау
fox1167 → "Жильцы не хотят платить"-----В таком случае пусть живут в собственной свалке! Долго не протянут! Сначала начнут скулить что появилась вонь потом появятся мухи и прочая кусачая мелочь Ну а когда появ…
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
fox1167 → "Наши специалисты лично находились на месте ночью и убедились, что ливневка работает, - отметили в акимате."-----Специалисты? Я бы усомнился их так называть!
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
maksimsh → Нам в 4м так и поменяли! уже год назад заявку приняли и с тех пор как гремела так и гремит под окнами А знаете почему не работает? потому что ливневки должны быть ВДОЛЬ дороги а не ПОПЕРЕК!
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией по Украине
дорожник → Трамп тянет на Нобелевскую премию мира