С 31 августа казахстанцам разрешили досрочно гасить кредиты без штрафов

Как полное и частичное досрочное погашение позволяет существенно сократить переплату — без штрафов и комиссий, а выбор между уменьшением срока или ежемесячного платежа зависит от ваших целей. Откройте для себя новые правила и воспользуйтесь практичным чек-листом действий, чтобы легко и выгодно закрыть долг, сообщает Lada.kz со ссылкой на Fingramota.kz.
История Айданы, решившей закрыть несколько платежей по кредиту заранее, наглядно показала: не всегда досрочное внесение средств приводит к ожидаемому результату. Она внесла сумму за три месяца вперёд, надеясь снизить ежемесячный платёж, однако график остался прежним. Причина в том, что банк засчитал перевод как частичное погашение, но не изменил условия. Чтобы получить выгоду от досрочной оплаты, важно понимать её механизмы и правила.
Досрочное погашение — это уплата суммы больше, чем предусмотрено графиком, или полное закрытие долга раньше срока. Оно бывает:
Полное — заемщик в определённый день вносит весь остаток основного долга и проценты за фактическое время пользования кредитом.
Частичное — клиент перечисляет дополнительную сумму сверх графика, уменьшая основной долг, и выбирает, что менять: срок кредита или размер ежемесячного платежа.
Условия досрочного погашения всегда прописаны в договоре: может требоваться заявление, предварительное уведомление, а также установлена минимальная сумма.
При аннуитетной системе в первые месяцы большая часть платежа уходит на проценты. Когда заемщик вносит деньги досрочно, уменьшается тело долга, а значит, и последующие начисления процентов.
Чем раньше начать частичное погашение, тем больше получится сэкономить.
Поздние досрочные взносы тоже выгодны, но эффект будет слабее.
Сейчас банки вправе начислять штрафы за досрочное погашение:
в первые 6 месяцев — по займам сроком до года,
в течение первого года — по займам на срок более года.
Однако с 31 августа 2025 года правила изменятся: штрафы останутся только для юридических лиц. Физические лица смогут гасить кредиты досрочно в любое время без санкций.
При частичном погашении банк предлагает заемщику выбрать:
Сокращение срока кредита — ежемесячный платёж остаётся примерно прежним, но срок погашения сокращается. Это максимальная экономия на процентах.
Снижение ежемесячного платежа — срок остаётся прежним, но нагрузка на бюджет уменьшается. Экономия на процентах меньше, зато появляется финансовая гибкость.
Если цель — минимальные переплаты, лучше сокращать срок. Если важнее контроль расходов, удобнее уменьшать платёж.
Форма заявления — где и как фиксируется ваш выбор (в приложении, в офисе, через колл-центр).
Дата внесения — выгоднее платить за 1–3 дня до начисления процентов.
Минимальная сумма — некоторые банки устанавливают порог (например, от 5–10 тыс. тенге).
Очередность списания — сначала гасятся штрафы и комиссии, потом проценты, а уже затем тело долга.
Комиссии и ограничения — в потребкредитах их обычно нет, но в ипотеке или автокредите возможны особенности.
Страховка и пакеты услуг — при полном закрытии уточните, возвращается ли часть премии или абонентской платы.
Ипотека — после погашения нужно снять обременение в реестре.
Кредитная история — убедитесь, что информация о закрытии кредита обновилась в бюро.
Возврат переплаты — при переплате можно запросить возврат остатка.
Экономия на процентах.
Более быстрое освобождение от долгов.
Снижение стресса и рисков.
Улучшение кредитной истории.
Возможность снизить ежемесячную нагрузку на бюджет.
Потеря ликвидности — вложенные в кредит деньги нельзя использовать как резерв.
Отмена бонусных программ (например, кэшбэка или акций рассрочки).
Ошибки в процедуре — без заявления банк может не изменить график.
Риск остаться без «подушки безопасности», что вынудит снова брать кредит при срочных расходах.
Оцените наличие «подушки безопасности» (не менее трёх месячных расходов).
Узнайте минимальную сумму и правила досрочного погашения в банке.
Внесите деньги до даты начисления процентов.
Зафиксируйте выбранный вариант — сокращение срока или платежа.
Проверьте новый график и остаток долга.
При полном закрытии получите справки и снимите обременение (для ипотеки).
Через 2–4 недели проверьте обновление кредитной истории.
Можно ли вносить небольшие суммы ежемесячно? Да, даже маленькие досрочные платежи снижают проценты.
Есть ли лимит по количеству взносов? Зависит от условий: где-то ограничений нет, где-то — только раз в месяц.
Если была просрочка? Сначала погасятся штрафы и пени, затем долг.
Почему не изменился платёж? Вероятно, не было подано заявления с выбором варианта пересмотра графика.
