Водитель в Казахстане заплатил 41 тысячу тенге за перевозку пассажиров

16 июля 2025 года в поселке Пригородное сотрудники полиции остановили автомобиль Toyota, следовавший по маршруту Житикара – Костанай. За рулем находился житель региона, перевозивший четверых пассажиров, сообщает Lada.kz со ссылкой на Костанайский областной суд.
Во время проверки один из пассажиров подтвердил, что оплатил поездку в размере 5 000 тенге и предъявил квитанцию.
Дело о незаконной предпринимательской деятельности без налоговой регистрации рассмотрел Житикаринский районный суд.
Выяснилось, что водитель не являлся индивидуальным предпринимателем и не подавал уведомление о начале деятельности. Несмотря на это, он занимался перевозкой пассажиров за оплату, что квалифицируется как нарушение ч.1 ст.463 Кодекса об административных правонарушениях РК.
Согласно законодательству, для оказания услуг такси необходимо:
иметь статус индивидуального предпринимателя или юридического лица;
направить уведомление о начале деятельности в местный исполнительный орган;
соблюдать требования уведомительного порядка при организации перевозок пассажиров и багажа.
Без выполнения этих условий деятельность по перевозке считается незаконной.
Суд признал водителя виновным и назначил административный штраф в размере 15 месячных расчетных показателей (МРП). С учетом снижения на 30% сумма составила 41 286 тенге.
При этом дополнительные меры наказания, такие как конфискация автомобиля, не применялись — из-за отсутствия необходимых оснований. Постановление уже вступило в законную силу.
По ч.1 ст.463 КоАП РК:
занятие предпринимательской или иной деятельностью без регистрации или без уведомления влечет штраф на физических лиц в размере 15 МРП (58 980 тенге);
в отдельных случаях возможна конфискация имущества или дохода, полученного от незаконной деятельности.
Таким образом, водителям, желающим заниматься частным извозом, необходимо официально зарегистрировать деятельность, чтобы избежать штрафов и возможной конфискации.
