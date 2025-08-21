Водитель в Казахстане заплатил 41 тысячу тенге за перевозку пассажиров

Қазақ тіліне аудару

16 июля 2025 года в поселке Пригородное сотрудники полиции остановили автомобиль Toyota, следовавший по маршруту Житикара – Костанай. За рулем находился житель региона, перевозивший четверых пассажиров, сообщает Lada.kz со ссылкой на Костанайский областной суд .

Проверка полиции выявила нарушение

Во время проверки один из пассажиров подтвердил, что оплатил поездку в размере 5 000 тенге и предъявил квитанцию.

Судебное разбирательство

Дело о незаконной предпринимательской деятельности без налоговой регистрации рассмотрел Житикаринский районный суд.

Выяснилось, что водитель не являлся индивидуальным предпринимателем и не подавал уведомление о начале деятельности. Несмотря на это, он занимался перевозкой пассажиров за оплату, что квалифицируется как нарушение ч.1 ст.463 Кодекса об административных правонарушениях РК.

Что требует закон

Согласно законодательству, для оказания услуг такси необходимо:

иметь статус индивидуального предпринимателя или юридического лица;

направить уведомление о начале деятельности в местный исполнительный орган;

соблюдать требования уведомительного порядка при организации перевозок пассажиров и багажа.

Без выполнения этих условий деятельность по перевозке считается незаконной.

Размер штрафа и итог решения

Суд признал водителя виновным и назначил административный штраф в размере 15 месячных расчетных показателей (МРП). С учетом снижения на 30% сумма составила 41 286 тенге.

При этом дополнительные меры наказания, такие как конфискация автомобиля, не применялись — из-за отсутствия необходимых оснований. Постановление уже вступило в законную силу.

Напоминание для граждан

По ч.1 ст.463 КоАП РК:

занятие предпринимательской или иной деятельностью без регистрации или без уведомления влечет штраф на физических лиц в размере 15 МРП (58 980 тенге) ;

в отдельных случаях возможна конфискация имущества или дохода, полученного от незаконной деятельности.

Таким образом, водителям, желающим заниматься частным извозом, необходимо официально зарегистрировать деятельность, чтобы избежать штрафов и возможной конфискации.