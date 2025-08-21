Новые квитанции и рост цен: что подорожает в Казахстане с 1 сентября

Қазақ тіліне аудару

С началом осени жителей страны ждут новые тарифы, изменения в оплате коммунальных услуг, рост стипендий и нововведения у мобильных операторов. Рассказываем подробно, на что обратить внимание, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: freepik

Электричество и коммунальные тарифы

С 1 сентября в ряде регионов возможно подорожание электроэнергии.

В Атырау компания «Атырау Жарык» направила в госорганы заявку на повышение предельного тарифа. Документ сейчас проходит экспертизу, и если его одобрят – новые цены вступят в силу уже с сентября.

Правительство ранее подчеркивало, что тарифы постепенно будут приближать к рыночному уровню. Премьер-министр Олжас Бектенов отмечал: избежать роста в долгосрочной перспективе невозможно.

При этом власти обещают, что в IV квартале 2025 года повышения тарифов не будет – его перенесли на более поздний срок.

Новые штрафы за сталкинг

С 16 сентября в Казахстане вводится административная ответственность за сталкинг – навязчивое и систематическое преследование человека.

Штраф может достигать 200 МРП (786,4 тыс. тенге).

Также предусмотрены исправительные или общественные работы, либо арест до 50 суток.

Если сталкинг сопровождается угрозами, насилием, шантажом или нарушением личной жизни, нарушителю грозит уже уголовная ответственность.

Новые платежи в коммунальных счетах

С 15 сентября собственники жилья будут оплачивать сразу три вида взносов:

текущий, накопительный, целевой.

Это изменение отразится в квитанциях, которые жители получат уже осенью.

Повышение стипендий для студентов

С 1 сентября завершается поэтапное увеличение студенческих выплат, начатое еще в 2020 году.

Бакалавриат – рост в 2 раза: теперь около 52,3 тыс. тенге .

Магистратура – увеличение в 1,75 раза: примерно 117 тыс. тенге .

Докторантура – также рост в 1,75 раза: около 262,5 тыс. тенге.

Таким образом, студенты всех уровней получат ощутимую прибавку к доходам.

Мобильные операторы: новые услуги и тарифы

С сентября операторы связи запускают обновленные пакеты и сервисы.

Altel и Tele2 внедряют услугу «Безграничный мир» : работа соцсетей, мессенджеров и карт в роуминге без ограничений; стоимость – 2 590 тенге за три дня ; доступна в 49 странах .

Kcell с 8 сентября меняет тариф New Happy Bonus : цена составит 90 тенге в день ; в пакет входят 150 МБ интернета , 50 SMS внутри сети , а также участие в ежедневной викторине с денежными призами.



Что в итоге

Сентябрь 2025 года принесет казахстанцам сразу несколько значимых изменений: рост расходов на коммунальные услуги и электричество, новые обязательные взносы, появление штрафов за сталкинг, увеличение студенческих выплат и корректировку условий у мобильных операторов.