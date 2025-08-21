18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Новые квитанции и рост цен: что подорожает в Казахстане с 1 сентября

Новости Казахстана

С началом осени жителей страны ждут новые тарифы, изменения в оплате коммунальных услуг, рост стипендий и нововведения у мобильных операторов. Рассказываем подробно, на что обратить внимание, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

 

Фото: freepik
Фото: freepik

Электричество и коммунальные тарифы

С 1 сентября в ряде регионов возможно подорожание электроэнергии.

  • В Атырау компания «Атырау Жарык» направила в госорганы заявку на повышение предельного тарифа. Документ сейчас проходит экспертизу, и если его одобрят – новые цены вступят в силу уже с сентября.

  • Правительство ранее подчеркивало, что тарифы постепенно будут приближать к рыночному уровню. Премьер-министр Олжас Бектенов отмечал: избежать роста в долгосрочной перспективе невозможно.

  • При этом власти обещают, что в IV квартале 2025 года повышения тарифов не будет – его перенесли на более поздний срок.

Новые штрафы за сталкинг

С 16 сентября в Казахстане вводится административная ответственность за сталкинг – навязчивое и систематическое преследование человека.

  • Штраф может достигать 200 МРП (786,4 тыс. тенге).

  • Также предусмотрены исправительные или общественные работы, либо арест до 50 суток.

  • Если сталкинг сопровождается угрозами, насилием, шантажом или нарушением личной жизни, нарушителю грозит уже уголовная ответственность.

Новые платежи в коммунальных счетах

С 15 сентября собственники жилья будут оплачивать сразу три вида взносов:

  1. текущий,

  2. накопительный,

  3. целевой.

Это изменение отразится в квитанциях, которые жители получат уже осенью.

Повышение стипендий для студентов

С 1 сентября завершается поэтапное увеличение студенческих выплат, начатое еще в 2020 году.

  • Бакалавриат – рост в 2 раза: теперь около 52,3 тыс. тенге.

  • Магистратура – увеличение в 1,75 раза: примерно 117 тыс. тенге.

  • Докторантура – также рост в 1,75 раза: около 262,5 тыс. тенге.

Таким образом, студенты всех уровней получат ощутимую прибавку к доходам.

Мобильные операторы: новые услуги и тарифы

С сентября операторы связи запускают обновленные пакеты и сервисы.

  • Altel и Tele2 внедряют услугу «Безграничный мир»:

    • работа соцсетей, мессенджеров и карт в роуминге без ограничений;

    • стоимость – 2 590 тенге за три дня;

    • доступна в 49 странах.

  • Kcell с 8 сентября меняет тариф New Happy Bonus:

    • цена составит 90 тенге в день;

    • в пакет входят 150 МБ интернета, 50 SMS внутри сети, а также участие в ежедневной викторине с денежными призами.

Что в итоге

Сентябрь 2025 года принесет казахстанцам сразу несколько значимых изменений: рост расходов на коммунальные услуги и электричество, новые обязательные взносы, появление штрафов за сталкинг, увеличение студенческих выплат и корректировку условий у мобильных операторов.

