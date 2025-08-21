18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
21.08.2025, 13:43

«Мы уже пробурили все»: эксперт рассказал, что Казахстану предстоят три года испытаний

Новости Казахстана

Казахстан входит в период серьезных вызовов. По мнению финансового консультанта Расула Рысмамбетова, ближайшие три года станут проверкой на прочность для национальной экономики. Эксперт подчеркивает: чтобы справиться с трудностями, стране придется отказаться от сырьевой зависимости и перейти к новому инвестиционному циклу, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Страна на пороге экономических испытаний

Еще несколько лет назад перспективы казались значительно оптимистичнее. Президент ставил задачу удвоить ВВП к 2029 году до $450 млрд. На тот момент высокие цены на нефть, положительное сальдо торгового баланса и благоприятная внешняя конъюнктура создавали условия для уверенного роста. Однако сейчас ситуация изменилась кардинально.

Мировая экономика больше не поддерживает Казахстан

Рысмамбетов отмечает, что глобальная нестабильность перестала работать в пользу Казахстана. На экономику оказывают давление:

  • высокая инфляция в мире;

  • перебои в поставках;

  • рост внутренних цен на фоне тарифной либерализации;

  • болезненные реформы.

Эксперт предупреждает: бесконтрольное субсидирование лишь усугубит положение. Бюджет и Нацфонд рискуют лишиться необходимых резервов, а увеличение госрасходов и денежной массы разгоняет инфляцию, искажая реальную картину.

Конец сырьевого цикла

Одним из главных рисков Рысмамбетов называет истощение сырьевой модели экономики. Казахстан фактически подошел к завершению инвестиционного цикла в нефтегазовой отрасли.

«Мы уже пробурили все, что можно. Сейчас инвесторы не вкладываются, а лишь снимают прибыль», – отмечает эксперт.

Да, страна располагает твердыми полезными ископаемыми, но их чрезмерная и неуправляемая добыча может привести не только к экономическим, но и к экологическим проблемам.

Путь к новому инвестиционному циклу

По мнению финансиста, Казахстану необходимо переходить к промышленному развитию. Основные направления:

  • развитие переработки и выпуск готовой продукции вместо экспорта сырья;

  • подготовка специалистов рабочих и инженерных профессий – от агрономов до энергетиков;

  • опора на внутренний капитал, а иностранные инвестиции привлекать преимущественно через партнерские проекты.

Эксперт подчеркивает: стране пора обсуждать не только удвоение ВВП, но и фундаментальные изменения. Основа будущего успеха – промышленность, кадры и новые идеи.

Три года перемен

Рысмамбетов уверен, что ближайшие три года будут непростыми. Но откладывать преобразования опасно – чем дольше сохраняется сырьевая зависимость, тем выше риски для устойчивости экономики.

«Нужно честно ответить себе: мы хотим роста любой ценой или устойчивого развития?» – задается вопросом эксперт.

