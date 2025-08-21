Когда казахстанцам нужно менять техпаспорт на жильё, разъяснили в “Правительстве для граждан“

В Казахстане в последние недели активно распространялась информация о том, что все владельцы жилья обязаны заменить технические паспорта на кадастровые. В государственной корпорации «Правительство для граждан» официально опровергли эти слухи, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Руководитель службы коммуникаций госкорпорации Аскар Атагулин подчеркнул, что обязательной всеобщей замены документов нет.
«Замена требуется только в случае обращения в банки второго уровня (например, для получения займа или залога), а также при сделках через нотариусов, если это их требование. Во всех остальных ситуациях смена документа производится исключительно по желанию владельцев», — пояснил он.
По информации официального Telegram-канала «Правительства для граждан», оформление кадастрового паспорта необходимо в следующих случаях:
проведена перепланировка или реконструкция, изменившая технические и идентификационные характеристики жилья;
при разделе или слиянии объектов недвижимости;
для устранения расхождений между фактическими данными объекта и сведениями в правоустанавливающих документах.
Во всех прочих случаях собственник вправе оставить действующий техпаспорт без изменений.
Чтобы оформить кадастровый паспорт, гражданину необходимо предоставить:
заявление установленного образца;
удостоверение личности либо электронный документ из сервиса цифровых документов (при необходимости — доверенность представителя);
правоустанавливающий документ на недвижимость;
подтверждение оплаты услуги.
Стоимость кадастрового паспорта зависит от типа и площади недвижимости. Оплата производится в два этапа:
Аванс — базовая сумма при подаче заявления;
Окончательная доплата — после завершения работ и получения готового документа.
Таким образом, обязательной массовой замены технических паспортов на кадастровые нет. Владельцам жилья нужно менять документ только при определённых юридических действиях — кредитовании, нотариальных сделках или изменениях в объекте недвижимости.
