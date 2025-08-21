18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
537.75
626.43
6.71
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
21.08.2025, 14:11

Когда казахстанцам нужно менять техпаспорт на жильё, разъяснили в “Правительстве для граждан“

Новости Казахстана 0 1 018

В Казахстане в последние недели активно распространялась информация о том, что все владельцы жилья обязаны заменить технические паспорта на кадастровые. В государственной корпорации «Правительство для граждан» официально опровергли эти слухи, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: cgko64.ru
Фото: cgko64.ru

Слухи о массовой замене документов

Руководитель службы коммуникаций госкорпорации Аскар Атагулин подчеркнул, что обязательной всеобщей замены документов нет.

«Замена требуется только в случае обращения в банки второго уровня (например, для получения займа или залога), а также при сделках через нотариусов, если это их требование. Во всех остальных ситуациях смена документа производится исключительно по желанию владельцев», — пояснил он.

Когда действительно нужна замена

По информации официального Telegram-канала «Правительства для граждан», оформление кадастрового паспорта необходимо в следующих случаях:

  • проведена перепланировка или реконструкция, изменившая технические и идентификационные характеристики жилья;

  • при разделе или слиянии объектов недвижимости;

  • для устранения расхождений между фактическими данными объекта и сведениями в правоустанавливающих документах.

Во всех прочих случаях собственник вправе оставить действующий техпаспорт без изменений.

Какие документы нужны

Чтобы оформить кадастровый паспорт, гражданину необходимо предоставить:

  • заявление установленного образца;

  • удостоверение личности либо электронный документ из сервиса цифровых документов (при необходимости — доверенность представителя);

  • правоустанавливающий документ на недвижимость;

  • подтверждение оплаты услуги.

Сколько это стоит

Стоимость кадастрового паспорта зависит от типа и площади недвижимости. Оплата производится в два этапа:

  1. Аванс — базовая сумма при подаче заявления;

  2. Окончательная доплата — после завершения работ и получения готового документа.

Итог

Таким образом, обязательной массовой замены технических паспортов на кадастровые нет. Владельцам жилья нужно менять документ только при определённых юридических действиях — кредитовании, нотариальных сделках или изменениях в объекте недвижимости.

2
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0
Новые правила для казахстанцев: сколько теперь жильцов можно прописать в одной квартире?Новости Казахстана
30.07.2025, 17:20 0

Последние комментарии

< >
Лидеры Евросоюза продолжат поддержку Украины и усилят давление на Россию
дорожник → Запад проявляет маниакальное упорство себе же во вред
Жильцы не хотят платить: в акимате объяснили появление мусорной свалки у ЖК в Актау
fox1167 → "Жильцы не хотят платить"-----В таком случае пусть живут в собственной свалке! Долго не протянут! Сначала начнут скулить что появилась вонь потом появятся мухи и прочая кусачая мелочь Ну а когда появ…
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
fox1167 → "Наши специалисты лично находились на месте ночью и убедились, что ливневка работает, - отметили в акимате."-----Специалисты? Я бы усомнился их так называть!
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
maksimsh → Нам в 4м так и поменяли! уже год назад заявку приняли и с тех пор как гремела так и гремит под окнами А знаете почему не работает? потому что ливневки должны быть ВДОЛЬ дороги а не ПОПЕРЕК!
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией по Украине
дорожник → Трамп тянет на Нобелевскую премию мира