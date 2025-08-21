Когда казахстанцам нужно менять техпаспорт на жильё, разъяснили в “Правительстве для граждан“

Қазақ тіліне аудару

В Казахстане в последние недели активно распространялась информация о том, что все владельцы жилья обязаны заменить технические паспорта на кадастровые. В государственной корпорации «Правительство для граждан» официально опровергли эти слухи, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: cgko64.ru

Слухи о массовой замене документов

Руководитель службы коммуникаций госкорпорации Аскар Атагулин подчеркнул, что обязательной всеобщей замены документов нет.

«Замена требуется только в случае обращения в банки второго уровня (например, для получения займа или залога), а также при сделках через нотариусов, если это их требование. Во всех остальных ситуациях смена документа производится исключительно по желанию владельцев», — пояснил он.

Когда действительно нужна замена

По информации официального Telegram-канала «Правительства для граждан», оформление кадастрового паспорта необходимо в следующих случаях:

проведена перепланировка или реконструкция , изменившая технические и идентификационные характеристики жилья;

при разделе или слиянии объектов недвижимости ;

для устранения расхождений между фактическими данными объекта и сведениями в правоустанавливающих документах.

Во всех прочих случаях собственник вправе оставить действующий техпаспорт без изменений.

Какие документы нужны

Чтобы оформить кадастровый паспорт, гражданину необходимо предоставить:

заявление установленного образца;

удостоверение личности либо электронный документ из сервиса цифровых документов (при необходимости — доверенность представителя);

правоустанавливающий документ на недвижимость;

подтверждение оплаты услуги.

Сколько это стоит

Стоимость кадастрового паспорта зависит от типа и площади недвижимости. Оплата производится в два этапа:

Аванс — базовая сумма при подаче заявления; Окончательная доплата — после завершения работ и получения готового документа.

Итог

Таким образом, обязательной массовой замены технических паспортов на кадастровые нет. Владельцам жилья нужно менять документ только при определённых юридических действиях — кредитовании, нотариальных сделках или изменениях в объекте недвижимости.