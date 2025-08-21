С 31 августа сведения о билетах на самолет и поезд будут передавать в правоохранительные органы

Қазақ тіліне аудару

С 31 августа 2025 года в Казахстане вступают в силу новые правила передачи информации о пассажирах, приобретающих авиабилеты, железнодорожные и морские билеты. Соответствующий приказ утвердил и.о. министра транспорта, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube

Какие данные будут фиксироваться при покупке билета

Перевозчики и компании, продающие билеты, обязаны собирать и передавать в государственные органы следующие сведения:

фамилия, имя и отчество (при наличии);

данные документа, удостоверяющего личность;

дату и место отправления, пункт назначения, маршрут (прямой или транзитный);

по согласованию с пассажиром – контактные данные (телефон и/или электронная почта).

Передача и обработка этих данных будут осуществляться в строгом соответствии с законом «О персональных данных и их защите».

Цели сбора информации

Введение новых правил связано с задачами:

обеспечения авиационной и транспортной безопасности;

улучшения обслуживания пассажиров;

предотвращения актов терроризма и других тяжких преступлений;

повышения уровня защиты аэропортов и вокзалов.

Для этого внедряется специальная информационная система, через которую данные будут поступать в правоохранительные и специальные органы.

Принципы работы системы

Система передачи данных строится на следующих принципах:

защита конституционных прав граждан;

совместимость с существующими и будущими информационными системами;

независимость от организационных изменений у участников;

конфиденциальность и точность информации;

исключение несанкционированного доступа и риска утечки;

запрет на сбор данных о расовой, этнической принадлежности, политических взглядах, религии или личной жизни пассажиров.

Доступ к системе будут иметь только уполномоченные государственные органы.

Какие сведения будут передавать авиакомпании

Авиакомпании, включая иностранные, обязаны предоставлять расширенные сведения о пассажирах и членах экипажа.

За 48 часов до вылета и после завершения регистрации фиксируются:

номер бронирования и дата покупки билета;

маршрут и дата поездки;

фамилия, имя, дата рождения, гражданство, пол;

паспортные данные и срок действия документа;

статус пассажира (член экипажа, транзитный и т. д.);

данные о багаже и посадочном месте;

история бронирования и способы оплаты;

при согласии – телефон и электронная почта.

За 30 минут после завершения регистрации передаются:

номер рейса и код авиакомпании;

дата и время вылета и прилета;

данные обо всех пассажирах и членах экипажа;

количество багажа и номера багажных бирок.

Фиксация времени при передаче информации будет осуществляться по времени Астаны.

Передача сведений о железнодорожных билетах

Информация о поездках на железнодорожном транспорте будет поступать из автоматизированной системы управления пассажирскими перевозками «Экспресс».

Данные будут выгружаться 5 раз в сутки по установленному графику (в 5:00, 8:00, 10:00, 16:00 и 22:00).

Передача информации обязательна для всех перевозчиков, кроме пригородных маршрутов и случаев, когда станция не оборудована кассами.

Сведения предоставляются в текстовом формате.

Передача сведений о билетах на морском транспорте

Новые правила коснутся и морских перевозок:

данные будут собираться перевозчиками, включая иностранных;

в систему передается информация о пассажирах, прибывающих, убывающих или следующих транзитом через Казахстан;

выгрузка информации будет осуществляться до четырёх раз в сутки, в зависимости от графика движения судов.

Таким образом, с конца августа все авиаперевозчики, железнодорожные и морские компании будут обязаны регулярно передавать в правоохранительные органы детальную информацию о пассажирах. Нововведение направлено на повышение безопасности и предотвращение преступлений.