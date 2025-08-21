С 31 августа сведения о билетах на самолет и поезд будут передавать в правоохранительные органы

С 31 августа 2025 года в Казахстане вступают в силу новые правила передачи информации о пассажирах, приобретающих авиабилеты, железнодорожные и морские билеты. Соответствующий приказ утвердил и.о. министра транспорта, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Перевозчики и компании, продающие билеты, обязаны собирать и передавать в государственные органы следующие сведения:
фамилия, имя и отчество (при наличии);
данные документа, удостоверяющего личность;
дату и место отправления, пункт назначения, маршрут (прямой или транзитный);
по согласованию с пассажиром – контактные данные (телефон и/или электронная почта).
Передача и обработка этих данных будут осуществляться в строгом соответствии с законом «О персональных данных и их защите».
Введение новых правил связано с задачами:
обеспечения авиационной и транспортной безопасности;
улучшения обслуживания пассажиров;
предотвращения актов терроризма и других тяжких преступлений;
повышения уровня защиты аэропортов и вокзалов.
Для этого внедряется специальная информационная система, через которую данные будут поступать в правоохранительные и специальные органы.
Система передачи данных строится на следующих принципах:
защита конституционных прав граждан;
совместимость с существующими и будущими информационными системами;
независимость от организационных изменений у участников;
конфиденциальность и точность информации;
исключение несанкционированного доступа и риска утечки;
запрет на сбор данных о расовой, этнической принадлежности, политических взглядах, религии или личной жизни пассажиров.
Доступ к системе будут иметь только уполномоченные государственные органы.
Авиакомпании, включая иностранные, обязаны предоставлять расширенные сведения о пассажирах и членах экипажа.
За 48 часов до вылета и после завершения регистрации фиксируются:
номер бронирования и дата покупки билета;
маршрут и дата поездки;
фамилия, имя, дата рождения, гражданство, пол;
паспортные данные и срок действия документа;
статус пассажира (член экипажа, транзитный и т. д.);
данные о багаже и посадочном месте;
история бронирования и способы оплаты;
при согласии – телефон и электронная почта.
За 30 минут после завершения регистрации передаются:
номер рейса и код авиакомпании;
дата и время вылета и прилета;
данные обо всех пассажирах и членах экипажа;
количество багажа и номера багажных бирок.
Фиксация времени при передаче информации будет осуществляться по времени Астаны.
Информация о поездках на железнодорожном транспорте будет поступать из автоматизированной системы управления пассажирскими перевозками «Экспресс».
Данные будут выгружаться 5 раз в сутки по установленному графику (в 5:00, 8:00, 10:00, 16:00 и 22:00).
Передача информации обязательна для всех перевозчиков, кроме пригородных маршрутов и случаев, когда станция не оборудована кассами.
Сведения предоставляются в текстовом формате.
Новые правила коснутся и морских перевозок:
данные будут собираться перевозчиками, включая иностранных;
в систему передается информация о пассажирах, прибывающих, убывающих или следующих транзитом через Казахстан;
выгрузка информации будет осуществляться до четырёх раз в сутки, в зависимости от графика движения судов.
Таким образом, с конца августа все авиаперевозчики, железнодорожные и морские компании будут обязаны регулярно передавать в правоохранительные органы детальную информацию о пассажирах. Нововведение направлено на повышение безопасности и предотвращение преступлений.
