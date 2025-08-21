18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
537.75
626.43
6.71
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
21.08.2025, 15:03

С 31 августа сведения о билетах на самолет и поезд будут передавать в правоохранительные органы

Новости Казахстана 0 505

С 31 августа 2025 года в Казахстане вступают в силу новые правила передачи информации о пассажирах, приобретающих авиабилеты, железнодорожные и морские билеты. Соответствующий приказ утвердил и.о. министра транспорта, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Какие данные будут фиксироваться при покупке билета

Перевозчики и компании, продающие билеты, обязаны собирать и передавать в государственные органы следующие сведения:

  • фамилия, имя и отчество (при наличии);

  • данные документа, удостоверяющего личность;

  • дату и место отправления, пункт назначения, маршрут (прямой или транзитный);

  • по согласованию с пассажиром – контактные данные (телефон и/или электронная почта).

Передача и обработка этих данных будут осуществляться в строгом соответствии с законом «О персональных данных и их защите».

Цели сбора информации

Введение новых правил связано с задачами:

  • обеспечения авиационной и транспортной безопасности;

  • улучшения обслуживания пассажиров;

  • предотвращения актов терроризма и других тяжких преступлений;

  • повышения уровня защиты аэропортов и вокзалов.

Для этого внедряется специальная информационная система, через которую данные будут поступать в правоохранительные и специальные органы.

Принципы работы системы

Система передачи данных строится на следующих принципах:

  • защита конституционных прав граждан;

  • совместимость с существующими и будущими информационными системами;

  • независимость от организационных изменений у участников;

  • конфиденциальность и точность информации;

  • исключение несанкционированного доступа и риска утечки;

  • запрет на сбор данных о расовой, этнической принадлежности, политических взглядах, религии или личной жизни пассажиров.

Доступ к системе будут иметь только уполномоченные государственные органы.

Какие сведения будут передавать авиакомпании

Авиакомпании, включая иностранные, обязаны предоставлять расширенные сведения о пассажирах и членах экипажа.

За 48 часов до вылета и после завершения регистрации фиксируются:

  • номер бронирования и дата покупки билета;

  • маршрут и дата поездки;

  • фамилия, имя, дата рождения, гражданство, пол;

  • паспортные данные и срок действия документа;

  • статус пассажира (член экипажа, транзитный и т. д.);

  • данные о багаже и посадочном месте;

  • история бронирования и способы оплаты;

  • при согласии – телефон и электронная почта.

За 30 минут после завершения регистрации передаются:

  • номер рейса и код авиакомпании;

  • дата и время вылета и прилета;

  • данные обо всех пассажирах и членах экипажа;

  • количество багажа и номера багажных бирок.

Фиксация времени при передаче информации будет осуществляться по времени Астаны.

Передача сведений о железнодорожных билетах

Информация о поездках на железнодорожном транспорте будет поступать из автоматизированной системы управления пассажирскими перевозками «Экспресс».

  • Данные будут выгружаться 5 раз в сутки по установленному графику (в 5:00, 8:00, 10:00, 16:00 и 22:00).

  • Передача информации обязательна для всех перевозчиков, кроме пригородных маршрутов и случаев, когда станция не оборудована кассами.

  • Сведения предоставляются в текстовом формате.

Передача сведений о билетах на морском транспорте

Новые правила коснутся и морских перевозок:

  • данные будут собираться перевозчиками, включая иностранных;

  • в систему передается информация о пассажирах, прибывающих, убывающих или следующих транзитом через Казахстан;

  • выгрузка информации будет осуществляться до четырёх раз в сутки, в зависимости от графика движения судов.

Таким образом, с конца августа все авиаперевозчики, железнодорожные и морские компании будут обязаны регулярно передавать в правоохранительные органы детальную информацию о пассажирах. Нововведение направлено на повышение безопасности и предотвращение преступлений.

0
5
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0
Новые правила для казахстанцев: сколько теперь жильцов можно прописать в одной квартире?Новости Казахстана
30.07.2025, 17:20 0

Последние комментарии

< >
Лидеры Евросоюза продолжат поддержку Украины и усилят давление на Россию
дорожник → Запад проявляет маниакальное упорство себе же во вред
Жильцы не хотят платить: в акимате объяснили появление мусорной свалки у ЖК в Актау
fox1167 → "Жильцы не хотят платить"-----В таком случае пусть живут в собственной свалке! Долго не протянут! Сначала начнут скулить что появилась вонь потом появятся мухи и прочая кусачая мелочь Ну а когда появ…
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
fox1167 → "Наши специалисты лично находились на месте ночью и убедились, что ливневка работает, - отметили в акимате."-----Специалисты? Я бы усомнился их так называть!
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
maksimsh → Нам в 4м так и поменяли! уже год назад заявку приняли и с тех пор как гремела так и гремит под окнами А знаете почему не работает? потому что ливневки должны быть ВДОЛЬ дороги а не ПОПЕРЕК!
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией по Украине
дорожник → Трамп тянет на Нобелевскую премию мира