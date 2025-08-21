18+
21.08.2025, 16:46

Смена фамилии в Казахстане: когда и как её можно изменить

Новости Казахстана 0 624

В филиале государственной корпорации "Правительство для граждан" в Алматы 21 августа 2025 года разъяснили процедуру смены фамилии для граждан Казахстана и список необходимых документов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Согласно законодательству Республики Казахстан, каждый гражданин имеет право изменить свою фамилию.

Где и как подать заявление

Подать документы на смену фамилии можно:

  • в отделе регистрации актов гражданского состояния (ЗАГС),

  • в центре обслуживания населения (ЦОН) по месту жительства.

После подачи заявления документы рассматриваются в ЗАГСе в течение 30 календарных дней.

Необходимые документы

Для оформления смены фамилии потребуется предоставить:

  • удостоверение личности или паспорт,

  • свидетельство о рождении,

  • свидетельство о браке (если гражданин состоит в браке),

  • свидетельства о рождении детей (при наличии),

  • квитанцию об уплате госпошлины в размере 1 МРП.

Дополнительно для мужчин: копия военного билета.

Основания для смены фамилии

По словам руководителя Управления РАГС Баян Абдуллановой, смена фамилии возможна в следующих случаях:

  1. По личному желанию гражданина,

  2. При обнаружении ошибок в документах,

  3. При заключении или расторжении брака,

  4. При усыновлении ребенка.

Важно: сменить фамилию по собственному желанию можно с 16 лет, при этом необходимо письменное согласие родителей или опекуна.

С начала 2025 года в Алматы уже 2431 человек обратились с подобными заявлениями.

Какие документы нужно заменить после смены фамилии

После изменения фамилии гражданин обязан обновить:

  • удостоверение личности,

  • свидетельство о рождении,

  • водительское удостоверение,

  • документы на транспорт,

  • свидетельство о браке (при наличии),

  • документы на имущество,

  • банковские карты и счета.

Важно: дипломы и аттестаты остаются действительными и переоформлять их не требуется. При необходимости можно получить нотариально заверенную справку о смене фамилии.

1
0
0
