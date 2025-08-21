Смена фамилии в Казахстане: когда и как её можно изменить

Қазақ тіліне аудару

В филиале государственной корпорации "Правительство для граждан" в Алматы 21 августа 2025 года разъяснили процедуру смены фамилии для граждан Казахстана и список необходимых документов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Согласно законодательству Республики Казахстан, каждый гражданин имеет право изменить свою фамилию.

Где и как подать заявление

Подать документы на смену фамилии можно:

в отделе регистрации актов гражданского состояния (ЗАГС) ,

в центре обслуживания населения (ЦОН) по месту жительства.

После подачи заявления документы рассматриваются в ЗАГСе в течение 30 календарных дней.

Необходимые документы

Для оформления смены фамилии потребуется предоставить:

удостоверение личности или паспорт ,

свидетельство о рождении ,

свидетельство о браке (если гражданин состоит в браке),

свидетельства о рождении детей (при наличии),

квитанцию об уплате госпошлины в размере 1 МРП.

Дополнительно для мужчин: копия военного билета.

Основания для смены фамилии

По словам руководителя Управления РАГС Баян Абдуллановой, смена фамилии возможна в следующих случаях:

По личному желанию гражданина, При обнаружении ошибок в документах, При заключении или расторжении брака, При усыновлении ребенка.

Важно: сменить фамилию по собственному желанию можно с 16 лет, при этом необходимо письменное согласие родителей или опекуна.

С начала 2025 года в Алматы уже 2431 человек обратились с подобными заявлениями.

Какие документы нужно заменить после смены фамилии

После изменения фамилии гражданин обязан обновить:

удостоверение личности,

свидетельство о рождении,

водительское удостоверение,

документы на транспорт,

свидетельство о браке (при наличии),

документы на имущество,

банковские карты и счета.

Важно: дипломы и аттестаты остаются действительными и переоформлять их не требуется. При необходимости можно получить нотариально заверенную справку о смене фамилии.