Смена фамилии в Казахстане: когда и как её можно изменить

В филиале государственной корпорации "Правительство для граждан" в Алматы 21 августа 2025 года разъяснили процедуру смены фамилии для граждан Казахстана и список необходимых документов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Согласно законодательству Республики Казахстан, каждый гражданин имеет право изменить свою фамилию.
Подать документы на смену фамилии можно:
в отделе регистрации актов гражданского состояния (ЗАГС),
в центре обслуживания населения (ЦОН) по месту жительства.
После подачи заявления документы рассматриваются в ЗАГСе в течение 30 календарных дней.
Для оформления смены фамилии потребуется предоставить:
удостоверение личности или паспорт,
свидетельство о рождении,
свидетельство о браке (если гражданин состоит в браке),
свидетельства о рождении детей (при наличии),
квитанцию об уплате госпошлины в размере 1 МРП.
Дополнительно для мужчин: копия военного билета.
По словам руководителя Управления РАГС Баян Абдуллановой, смена фамилии возможна в следующих случаях:
По личному желанию гражданина,
При обнаружении ошибок в документах,
При заключении или расторжении брака,
При усыновлении ребенка.
Важно: сменить фамилию по собственному желанию можно с 16 лет, при этом необходимо письменное согласие родителей или опекуна.
С начала 2025 года в Алматы уже 2431 человек обратились с подобными заявлениями.
После изменения фамилии гражданин обязан обновить:
удостоверение личности,
свидетельство о рождении,
водительское удостоверение,
документы на транспорт,
свидетельство о браке (при наличии),
документы на имущество,
банковские карты и счета.
Важно: дипломы и аттестаты остаются действительными и переоформлять их не требуется. При необходимости можно получить нотариально заверенную справку о смене фамилии.
