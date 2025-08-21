Таксист inDrive в Экибастузе предложил пассажирке интим за курение в салоне

Жительница Экибастуза рассказала о шокирующем инциденте, произошедшем во время поездки на такси, оформленной через сервис inDrive. По словам женщины, водитель сначала согласился разрешить курение в салоне за дополнительную оплату, но затем сделал неприемлемое предложение, сообщает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz.
Пассажирка отметила, что ожидала лишь повышения тарифа за курение, однако водитель предложил «расплатиться интимными услугами». Случай вызвал у женщины сильное недоумение и шок, так как такого поведения она никак не ожидала от профессионала, предоставляющего транспортные услуги.
Обратившись в службу поддержки inDrive, женщина столкнулась с дополнительными трудностями: её запрос обработал бот, а не реальный оператор. Пассажирка подчеркнула, что надеялась на оперативное вмешательство и решение ситуации, но вместо этого получила автоматический ответ.
Сервис inDrive отреагировал на публикацию пользователя:
“Нам жаль, что это произошло. Мы проверяем случай, запросили у вас данные и примем меры. Такое поведение недопустимо, а любые подобные нарушения ведут к блокировке водителя. Спасибо, что сообщили”, — сообщили в компании.
Сервис пообещал принять меры и подчеркнул, что подобные действия водителей противоречат правилам платформы и ведут к немедленной блокировке.
