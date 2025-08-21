Таксист inDrive в Экибастузе предложил пассажирке интим за курение в салоне

Қазақ тіліне аудару

Жительница Экибастуза рассказала о шокирующем инциденте, произошедшем во время поездки на такси, оформленной через сервис inDrive . По словам женщины, водитель сначала согласился разрешить курение в салоне за дополнительную оплату, но затем сделал неприемлемое предложение, сообщает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz .

Фото: Pinterest

Неожиданное и неприемлемое предложение

Пассажирка отметила, что ожидала лишь повышения тарифа за курение, однако водитель предложил «расплатиться интимными услугами». Случай вызвал у женщины сильное недоумение и шок, так как такого поведения она никак не ожидала от профессионала, предоставляющего транспортные услуги.

Проблемы с поддержкой сервиса

Обратившись в службу поддержки inDrive, женщина столкнулась с дополнительными трудностями: её запрос обработал бот, а не реальный оператор. Пассажирка подчеркнула, что надеялась на оперативное вмешательство и решение ситуации, но вместо этого получила автоматический ответ.

Реакция компании

Сервис inDrive отреагировал на публикацию пользователя:

“Нам жаль, что это произошло. Мы проверяем случай, запросили у вас данные и примем меры. Такое поведение недопустимо, а любые подобные нарушения ведут к блокировке водителя. Спасибо, что сообщили”, — сообщили в компании.

Сервис пообещал принять меры и подчеркнул, что подобные действия водителей противоречат правилам платформы и ведут к немедленной блокировке.