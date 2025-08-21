Минторговли разъяснило казахстанцам: "При расчете наличными цена ниже, чем с картой"

Қазақ тіліне аудару

В Комитете по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Казахстана сообщили , что предприниматели обязаны продавать товары по одной цене, независимо от способа оплаты, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Проблема с разной ценой при оплате

Минторговля отмечает, что покупатели нередко сталкиваются с ситуацией, когда стоимость товара меняется в зависимости от способа оплаты: при расчете наличными цена оказывается ниже, чем при оплате банковской картой.

Такое различие вызывает вопросы о законности действий продавцов.

Законодательная позиция

Согласно закону «О платежах и платежных системах», все продавцы — как индивидуальные предприниматели, так и юридические лица — обязаны устанавливать одинаковую цену товара для всех способов оплаты.

Цена при оплате картой не может быть выше , чем при оплате наличными.

Продавец обязан продавать товар по цене, указанной на ярлыке или ценнике в торговом объекте.

Любое завышение цены при оплате картой является нарушением прав потребителей.

Это правило распространяется как на товары, так и на услуги.

Пошаговые действия для покупателей

Если покупатель сталкивается с такой ситуацией, он имеет право:

Обратиться к продавцу с претензией о нарушении и требовать устранения нарушения и возмещения ущерба. Ждать ответа продавца: он обязан отреагировать в течение десяти календарных дней. Обратиться в государственные органы, если продавец не удовлетворил претензию или отказался устранить нарушение.

Важно:

При обращении рекомендуется сохранять доказательства:

фото и видео товаров и ценников;

аудиозаписи разговоров с продавцом;

чеки и квитанции.

Эти материалы помогут при рассмотрении обращения уполномоченными органами.