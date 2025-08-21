Минторговли разъяснило казахстанцам: "При расчете наличными цена ниже, чем с картой"

В Комитете по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Казахстана сообщили, что предприниматели обязаны продавать товары по одной цене, независимо от способа оплаты, сообщает Lada.kz.
Минторговля отмечает, что покупатели нередко сталкиваются с ситуацией, когда стоимость товара меняется в зависимости от способа оплаты: при расчете наличными цена оказывается ниже, чем при оплате банковской картой.
Такое различие вызывает вопросы о законности действий продавцов.
Согласно закону «О платежах и платежных системах», все продавцы — как индивидуальные предприниматели, так и юридические лица — обязаны устанавливать одинаковую цену товара для всех способов оплаты.
Цена при оплате картой не может быть выше, чем при оплате наличными.
Продавец обязан продавать товар по цене, указанной на ярлыке или ценнике в торговом объекте.
Любое завышение цены при оплате картой является нарушением прав потребителей.
Это правило распространяется как на товары, так и на услуги.
Если покупатель сталкивается с такой ситуацией, он имеет право:
Обратиться к продавцу с претензией о нарушении и требовать устранения нарушения и возмещения ущерба.
Ждать ответа продавца: он обязан отреагировать в течение десяти календарных дней.
Обратиться в государственные органы, если продавец не удовлетворил претензию или отказался устранить нарушение.
Важно:
При обращении рекомендуется сохранять доказательства:
фото и видео товаров и ценников;
аудиозаписи разговоров с продавцом;
чеки и квитанции.
Эти материалы помогут при рассмотрении обращения уполномоченными органами.
Комментарии0 комментарий(ев)