Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
21.08.2025, 18:17

Минторговли разъяснило казахстанцам: "При расчете наличными цена ниже, чем с картой"

В Комитете по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Казахстана сообщили, что предприниматели обязаны продавать товары по одной цене, независимо от способа оплаты, сообщает Lada.kz. 

Проблема с разной ценой при оплате

Минторговля отмечает, что покупатели нередко сталкиваются с ситуацией, когда стоимость товара меняется в зависимости от способа оплаты: при расчете наличными цена оказывается ниже, чем при оплате банковской картой.

Такое различие вызывает вопросы о законности действий продавцов.

Законодательная позиция

Согласно закону «О платежах и платежных системах», все продавцы — как индивидуальные предприниматели, так и юридические лица — обязаны устанавливать одинаковую цену товара для всех способов оплаты.

  • Цена при оплате картой не может быть выше, чем при оплате наличными.

  • Продавец обязан продавать товар по цене, указанной на ярлыке или ценнике в торговом объекте.

  • Любое завышение цены при оплате картой является нарушением прав потребителей.

  • Это правило распространяется как на товары, так и на услуги.

Пошаговые действия для покупателей

Если покупатель сталкивается с такой ситуацией, он имеет право:

  1. Обратиться к продавцу с претензией о нарушении и требовать устранения нарушения и возмещения ущерба.

  2. Ждать ответа продавца: он обязан отреагировать в течение десяти календарных дней.

  3. Обратиться в государственные органы, если продавец не удовлетворил претензию или отказался устранить нарушение.

Важно:
При обращении рекомендуется сохранять доказательства:

  • фото и видео товаров и ценников;

  • аудиозаписи разговоров с продавцом;

  • чеки и квитанции.

Эти материалы помогут при рассмотрении обращения уполномоченными органами.

