Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
21.08.2025, 19:30

Трёхъязычие не спасёт: 80% казахстанцев считают, что без знания казахского языка карьеру не построить

Новости Казахстана 0 1 569

Согласно опросу DEMOSCOPE, проведенному с 24 июля по 9 августа 2025 года среди 1100 человек в 17 регионах Казахстана, большинство граждан уверены: без знания казахского языка построить карьеру невозможно, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Как казахстанцы оценивают языковую политику

  • 80% респондентов считают казахский язык главным для профессиональной деятельности.

  • Для сравнения, значение русского языка отметили 35,5%, а английского – 23,8%.

Мнения о языковой модели страны разделились почти поровну:

  • 33,8% – за равные права всех языков;

  • 30,8% – за развитие казахского при сохранении роли русского и английского;

  • 29,5% – за приоритетное продвижение казахского.

Идея трехъязычия, предложенная почти 20 лет назад, сохраняет популярность:

  • 50,7% считают ее актуальной;

  • 32,8% – скорее актуальной;

  • Лишь 12,7% уверены, что эта модель утратила значимость.

Эффективность языковой политики с точки зрения общества

Оценки эффективности государственной политики по развитию казахского языка показали разнонаправленность:

  • 47,2% – «очень эффективно»;

  • 18,2% – «скорее эффективно»;

  • 28,5% – «неэффективно» (в том числе 4,5% – «совсем неэффективно»).

Недовольство зависит от языка общения респондентов:

  • среди русскоязычных – 33,6%;

  • среди двуязычных – 24,1%;

  • среди казахоязычных – 19,4%.

Препятствия и меры для развития казахского языка

Чаще всего граждане называли следующие барьеры:

  • нехватка квалифицированных преподавателей – 26,4%;

  • низкая мотивация к изучению языка – 23,9%;

  • дефицит учебных материалов и центров – 21,5%.

Особенности по языковой группе:

  • казахоязычные отмечают влияние «российского инфопространства» – 19,4%;

  • русскоязычные главным препятствием считают нехватку преподавателей – 34,1%.

Предлагаемые меры для улучшения ситуации:

  • повышение качества преподавания – 39,8%;

  • строгие требования к знанию казахского для госслужащих и работников сферы услуг – 26,6%;

  • бесплатные курсы для взрослых – 25,3%;

  • продвижение языка через кино, музыку и медиа – 19%;

  • отказ от неэффективных методик – 16,3%.

Язык и качество образования

37,7% казахстанцев считают, что лучшее образование получают на казахском языке, 23,3% – на русском, 27,9% уверены, что качество обучения не зависит от языка.

Языковой разрез проявляется ярко:

  • среди казахоязычных 53,5% отдают предпочтение казахскому;

  • среди русскоязычных 45,3% выбирают русский.

Обучение взрослых казахскому языку

Опрос показал, что 49,9% граждан никогда не встречали людей, выучивших казахский после 18 лет, и лишь 15,5% утверждают, что таких примеров много.

Это указывает на слабую инфраструктуру и методики обучения взрослых и необходимость реформ в этой области.

Итоги

Результаты исследования подтверждают:

  • Казахский язык стал главным маркером карьерного успеха и образовательных достижений.

  • Для полноценного развития языка нужны не только курсы и учебные материалы, но и пересмотр всей модели языковой политики.

  • Идея трехъязычия продолжает пользоваться поддержкой большинства граждан, несмотря на критику.

