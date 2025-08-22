Трёхъязычие не спасёт: 80% казахстанцев считают, что без знания казахского языка карьеру не построить

Қазақ тіліне аудару

Согласно опросу DEMOSCOPE, проведенному с 24 июля по 9 августа 2025 года среди 1100 человек в 17 регионах Казахстана, большинство граждан уверены: без знания казахского языка построить карьеру невозможно, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

Как казахстанцы оценивают языковую политику

80% респондентов считают казахский язык главным для профессиональной деятельности.

Для сравнения, значение русского языка отметили 35,5%, а английского – 23,8%.

Мнения о языковой модели страны разделились почти поровну:

33,8% – за равные права всех языков;

30,8% – за развитие казахского при сохранении роли русского и английского;

29,5% – за приоритетное продвижение казахского.

Идея трехъязычия, предложенная почти 20 лет назад, сохраняет популярность:

50,7% считают ее актуальной;

32,8% – скорее актуальной;

Лишь 12,7% уверены, что эта модель утратила значимость.

Эффективность языковой политики с точки зрения общества

Оценки эффективности государственной политики по развитию казахского языка показали разнонаправленность:

47,2% – «очень эффективно»;

18,2% – «скорее эффективно»;

28,5% – «неэффективно» (в том числе 4,5% – «совсем неэффективно»).

Недовольство зависит от языка общения респондентов:

среди русскоязычных – 33,6%;

среди двуязычных – 24,1%;

среди казахоязычных – 19,4%.

Препятствия и меры для развития казахского языка

Чаще всего граждане называли следующие барьеры:

нехватка квалифицированных преподавателей – 26,4%;

низкая мотивация к изучению языка – 23,9%;

дефицит учебных материалов и центров – 21,5%.

Особенности по языковой группе:

казахоязычные отмечают влияние «российского инфопространства» – 19,4%;

русскоязычные главным препятствием считают нехватку преподавателей – 34,1%.

Предлагаемые меры для улучшения ситуации:

повышение качества преподавания – 39,8%;

строгие требования к знанию казахского для госслужащих и работников сферы услуг – 26,6%;

бесплатные курсы для взрослых – 25,3%;

продвижение языка через кино, музыку и медиа – 19%;

отказ от неэффективных методик – 16,3%.

Язык и качество образования

37,7% казахстанцев считают, что лучшее образование получают на казахском языке, 23,3% – на русском, 27,9% уверены, что качество обучения не зависит от языка.

Языковой разрез проявляется ярко:

среди казахоязычных 53,5% отдают предпочтение казахскому;

среди русскоязычных 45,3% выбирают русский.

Обучение взрослых казахскому языку

Опрос показал, что 49,9% граждан никогда не встречали людей, выучивших казахский после 18 лет, и лишь 15,5% утверждают, что таких примеров много.

Это указывает на слабую инфраструктуру и методики обучения взрослых и необходимость реформ в этой области.

Итоги

