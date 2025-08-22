Трёхъязычие не спасёт: 80% казахстанцев считают, что без знания казахского языка карьеру не построить

Согласно опросу DEMOSCOPE, проведенному с 24 июля по 9 августа 2025 года среди 1100 человек в 17 регионах Казахстана, большинство граждан уверены: без знания казахского языка построить карьеру невозможно, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».
Как казахстанцы оценивают языковую политику
80% респондентов считают казахский язык главным для профессиональной деятельности.
Для сравнения, значение русского языка отметили 35,5%, а английского – 23,8%.
Мнения о языковой модели страны разделились почти поровну:
33,8% – за равные права всех языков;
30,8% – за развитие казахского при сохранении роли русского и английского;
29,5% – за приоритетное продвижение казахского.
Идея трехъязычия, предложенная почти 20 лет назад, сохраняет популярность:
50,7% считают ее актуальной;
32,8% – скорее актуальной;
Лишь 12,7% уверены, что эта модель утратила значимость.
Оценки эффективности государственной политики по развитию казахского языка показали разнонаправленность:
47,2% – «очень эффективно»;
18,2% – «скорее эффективно»;
28,5% – «неэффективно» (в том числе 4,5% – «совсем неэффективно»).
Недовольство зависит от языка общения респондентов:
среди русскоязычных – 33,6%;
среди двуязычных – 24,1%;
среди казахоязычных – 19,4%.
Чаще всего граждане называли следующие барьеры:
нехватка квалифицированных преподавателей – 26,4%;
низкая мотивация к изучению языка – 23,9%;
дефицит учебных материалов и центров – 21,5%.
Особенности по языковой группе:
казахоязычные отмечают влияние «российского инфопространства» – 19,4%;
русскоязычные главным препятствием считают нехватку преподавателей – 34,1%.
Предлагаемые меры для улучшения ситуации:
повышение качества преподавания – 39,8%;
строгие требования к знанию казахского для госслужащих и работников сферы услуг – 26,6%;
бесплатные курсы для взрослых – 25,3%;
продвижение языка через кино, музыку и медиа – 19%;
отказ от неэффективных методик – 16,3%.
37,7% казахстанцев считают, что лучшее образование получают на казахском языке, 23,3% – на русском, 27,9% уверены, что качество обучения не зависит от языка.
Языковой разрез проявляется ярко:
среди казахоязычных 53,5% отдают предпочтение казахскому;
среди русскоязычных 45,3% выбирают русский.
Опрос показал, что 49,9% граждан никогда не встречали людей, выучивших казахский после 18 лет, и лишь 15,5% утверждают, что таких примеров много.
Это указывает на слабую инфраструктуру и методики обучения взрослых и необходимость реформ в этой области.
Результаты исследования подтверждают:
Казахский язык стал главным маркером карьерного успеха и образовательных достижений.
Для полноценного развития языка нужны не только курсы и учебные материалы, но и пересмотр всей модели языковой политики.
Идея трехъязычия продолжает пользоваться поддержкой большинства граждан, несмотря на критику.
