В Казахстане за пять лет закрыли 190 русскоязычных школ

Согласно данным национального сборника «Статистика образования Казахстана», в 2024 году число школ с казахским языком обучения увеличилось на 18 учреждений, тогда как количество школ с обучением на русском сократилось на 190, сообщает Lada.kz со ссылкой на rtvi.com.
Однако, одновременно с этим активно развивается сегмент школ со смешанным типом преподавания — их число за пять лет выросло на 104. С 2022/2023 учебного года такие заведения по числу учеников даже опередили казахские школы.
Министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев подчеркнул, что государство не закрывает специально школы или классы с русским языком обучения:
«Выбор класса осуществляет родитель, поэтому по выбору открываются классы с необходимым языком обучения. Специальных программ по закрытию или открытию государство не имеет. Это естественный процесс. Главное — обеспечить качественное образование».
Таким образом, решение о языке обучения в первую очередь зависит от предпочтений родителей.
Основная причина увеличения числа школ со смешанным типом преподавания — урбанизация и многонациональный состав крупных городов. В мегаполисах нерационально ограничиваться только одним языком обучения, поэтому в школах параллельно существуют классы на казахском и русском языках.
Эта тенденция характерна как для государственных школ (91% от общего числа), так и для частных образовательных учреждений.
Сокращение числа русских школ происходит преимущественно в сельской местности.
В 2020/2021 учебном году в стране насчитывалось 1160 школ с обучением только на русском, к 2024/2025 году их стало 970.
За пять лет число учащихся в них уменьшилось почти на 85 тысяч (с 394,6 тыс. до 310,5 тыс.).
Большинство оставшихся школ (710 из 970) расположены в селах, где учатся всего 75 тысяч детей. Для сравнения, в 260 городских школах насчитывается 235,7 тысячи учеников.
Закрытые школы в основном малокомплектные и ликвидировались из-за недостаточного набора учащихся.
Число учеников в казахских классах за пять лет выросло на 1%.
В то же время количество детей, обучающихся на русском языке, увеличилось на 122 тысячи — за счет именно смешанных школ.
Интересно, что доля казахских детей, выбравших обучение на родном языке, снизилась с 84,62% до 83,82%, тогда как процент казахских детей, выбравших русский язык, вырос с 15,34% до 16,14%.
В трех регионах Казахстана — Кызылординской, Улытауской областях и Шымкенте — школ с преподаванием только на русском языке больше не осталось.
Для компенсации этого в 2023 году было заключено межправительственное соглашение: Россия построит по одной школе в каждом из этих регионов.
