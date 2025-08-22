В Казахстане за пять лет закрыли 190 русскоязычных школ

Қазақ тіліне аудару

Согласно данным национального сборника «Статистика образования Казахстана» , в 2024 году число школ с казахским языком обучения увеличилось на 18 учреждений, тогда как количество школ с обучением на русском сократилось на 190, сообщает Lada.kz со ссылкой на rtvi.com.

Фото: gov.kz

Статистика: рост казахских школ и сокращение русских

Однако, одновременно с этим активно развивается сегмент школ со смешанным типом преподавания — их число за пять лет выросло на 104. С 2022/2023 учебного года такие заведения по числу учеников даже опередили казахские школы.

Позиция Минпросвещения: выбор остается за родителями

Министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев подчеркнул, что государство не закрывает специально школы или классы с русским языком обучения:

«Выбор класса осуществляет родитель, поэтому по выбору открываются классы с необходимым языком обучения. Специальных программ по закрытию или открытию государство не имеет. Это естественный процесс. Главное — обеспечить качественное образование».

Таким образом, решение о языке обучения в первую очередь зависит от предпочтений родителей.

Почему растет число смешанных школ

Основная причина увеличения числа школ со смешанным типом преподавания — урбанизация и многонациональный состав крупных городов. В мегаполисах нерационально ограничиваться только одним языком обучения, поэтому в школах параллельно существуют классы на казахском и русском языках.

Эта тенденция характерна как для государственных школ (91% от общего числа), так и для частных образовательных учреждений.

Где закрываются русские школы

Сокращение числа русских школ происходит преимущественно в сельской местности.

В 2020/2021 учебном году в стране насчитывалось 1160 школ с обучением только на русском , к 2024/2025 году их стало 970 .

За пять лет число учащихся в них уменьшилось почти на 85 тысяч (с 394,6 тыс. до 310,5 тыс.).

Большинство оставшихся школ (710 из 970) расположены в селах, где учатся всего 75 тысяч детей. Для сравнения, в 260 городских школах насчитывается 235,7 тысячи учеников.

Закрытые школы в основном малокомплектные и ликвидировались из-за недостаточного набора учащихся.

Динамика по языкам обучения

Число учеников в казахских классах за пять лет выросло на 1% .

В то же время количество детей, обучающихся на русском языке, увеличилось на 122 тысячи — за счет именно смешанных школ.

Интересно, что доля казахских детей, выбравших обучение на родном языке, снизилась с 84,62% до 83,82%, тогда как процент казахских детей, выбравших русский язык, вырос с 15,34% до 16,14%.

Регионы без русских школ

В трех регионах Казахстана — Кызылординской, Улытауской областях и Шымкенте — школ с преподаванием только на русском языке больше не осталось.

Для компенсации этого в 2023 году было заключено межправительственное соглашение: Россия построит по одной школе в каждом из этих регионов.