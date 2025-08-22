Финансовый кошмар: «Откуда у вас деньги?» - казахстанцы устали объяснять банкам каждый перевод

Клиенты казахстанских банков всё чаще сталкиваются со звонками менеджеров и блокировками крупных операций. Люди недовольны постоянными вопросами о происхождении и назначении своих средств, а банки объясняют это борьбой с преступностью и соблюдением международных норм, сообщает Lada.kz со ссылкой на "31 канал".
Казахстанцы отмечают, что при снятии или переводе значительных сумм банки нередко устраивают настоящие «опросы». Менеджеры интересуются:
Откуда клиент получил деньги
Для чего он их снимает или переводит
Подобные меры затрагивают не только физических лиц, но и бизнес. Предприниматели жалуются, что счета клиентов проверяются слишком тщательно, что мешает обычной работе.
«Клиентам говорят: вы их точно знаете? Давно ли работаете? Нет ли подозрений? Турист может испугаться. Появился клиент, нашел через соцсети — компания действующая, и турист передумал покупать, потому что испугался», — рассказывает директор туристического агентства Алия Мамитова.
Еще одна частая жалоба — заморозка поступающих средств:
«Банк замораживал крупные суммы. Турист оплатил, но деньги на счет не поступают, пока мы не предоставим объяснительную», — говорит бизнесвумен.
Банки подчеркивают, что такие проверки необходимы для:
Предотвращения отмывания денег
Борьбы с мошенничеством
Соблюдения международных соглашений, к которым присоединился Казахстан
Финансовый советник R-FINANCE Арман Байганов поясняет:
«Это вызывает определенные неудобства у клиентов, процесс может занять время. Но мы обязаны следовать законодательству, иначе банк рискует штрафами и санкциями».
Эксперты рекомендуют казахстанцам:
Относиться к проверкам спокойно
Не разглашать конфиденциальную информацию посторонним
Сотрудничать с банком, чтобы операции прошли быстрее
Такая осторожность помогает избежать риска мошенничества и ускоряет процесс разблокировки средств.
