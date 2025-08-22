18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
22.08.2025, 06:45

Финансовый кошмар: «Откуда у вас деньги?» - казахстанцы устали объяснять банкам каждый перевод

Новости Казахстана 0 415

Клиенты казахстанских банков всё чаще сталкиваются со звонками менеджеров и блокировками крупных операций. Люди недовольны постоянными вопросами о происхождении и назначении своих средств, а банки объясняют это борьбой с преступностью и соблюдением международных норм, сообщает Lada.kz со ссылкой на "31 канал".

 

Фото: vzsar.ru

Проблемы клиентов: допросы при снятии и переводе денег

Казахстанцы отмечают, что при снятии или переводе значительных сумм банки нередко устраивают настоящие «опросы». Менеджеры интересуются:

  • Откуда клиент получил деньги

  • Для чего он их снимает или переводит

Подобные меры затрагивают не только физических лиц, но и бизнес. Предприниматели жалуются, что счета клиентов проверяются слишком тщательно, что мешает обычной работе.

«Клиентам говорят: вы их точно знаете? Давно ли работаете? Нет ли подозрений? Турист может испугаться. Появился клиент, нашел через соцсети — компания действующая, и турист передумал покупать, потому что испугался», — рассказывает директор туристического агентства Алия Мамитова.

Еще одна частая жалоба — заморозка поступающих средств:

«Банк замораживал крупные суммы. Турист оплатил, но деньги на счет не поступают, пока мы не предоставим объяснительную», — говорит бизнесвумен.

Объяснение банков: международные обязательства и борьба с мошенничеством

Банки подчеркивают, что такие проверки необходимы для:

  • Предотвращения отмывания денег

  • Борьбы с мошенничеством

  • Соблюдения международных соглашений, к которым присоединился Казахстан

Финансовый советник R-FINANCE Арман Байганов поясняет:

«Это вызывает определенные неудобства у клиентов, процесс может занять время. Но мы обязаны следовать законодательству, иначе банк рискует штрафами и санкциями».

Советы экспертов: сохранять спокойствие и безопасность

Эксперты рекомендуют казахстанцам:

  • Относиться к проверкам спокойно

  • Не разглашать конфиденциальную информацию посторонним

  • Сотрудничать с банком, чтобы операции прошли быстрее

Такая осторожность помогает избежать риска мошенничества и ускоряет процесс разблокировки средств.

