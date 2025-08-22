Фиктивная регистрация опасна: как казахстанцам проверить, кто прописан в их квартирах и домах

Қазақ тіліне аудару

В Казахстане количество зарегистрированных жильцов напрямую влияет на оплату некоторых коммунальных услуг. Кроме того, фиктивная регистрация по месту жительства может повлечь административные штрафы. Ниже мы подробно расскажем, как владельцы недвижимости могут проверить прописку и снять незаконно зарегистрированных жильцов через портал Egov.kz.

Фото: gov.kz

Основные моменты

Владельцы жилья могут оформлять постоянную или временную регистрацию для других жильцов, включая арендаторов. Отсутствие регистрации влечет штрафы для обеих сторон.

Проверить количество зарегистрированных лиц можно через личный кабинет на портале Egov.kz с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Если в квартире обнаружены незнакомые лица, их можно снять с регистрации через тот же портал, чтобы избежать штрафов за фиктивное проживание.

Штрафы за отсутствие регистрации

При сдаче жилья в аренду или при временном проживании без регистрации действуют следующие меры:

Для арендодателя: штраф от 10 до 20 МРП (от 39 320 до 78 640 тенге в 2025 году) согласно ст. 493 КоАП.

Для арендатора: если регистрация отсутствует менее месяца, выносится предупреждение; после месяца проживания без регистрации – штраф от 7 до 13 МРП (от 27 524 до 51 116 тенге) по ст. 492 КоАП.

Штрафы также предусмотрены за несвоевременную выписку временных жильцов.

Почему важно проверять прописку

Случаются ситуации, когда жильцов регистрируют без ведома владельца квартиры или дома. Регулярная проверка списка зарегистрированных лиц помогает:

защитить себя от фиктивного проживания третьих лиц,

избежать административных штрафов,

контролировать количество зарегистрированных арендаторов.

Как проверить прописку через Egov.kz

Авторизуйтесь на портале с помощью ЭЦП. В личном кабинете перейдите в раздел «Имущество». Выберите пункт «Показать/скрыть список зарегистрированных лиц». Система отобразит всех зарегистрированных по указанному адресу.

Проверить состояние регистрации может только владелец недвижимости. Если у вас несколько квартир, выбирайте нужный адрес для проверки.

Как снять незаконно зарегистрированных жильцов

Если вы обнаружили неизвестных лиц, действуйте через портал:

Перейдите в разделы:

«Гражданам» → «Гражданство, миграция и иммиграция» → «Регистрация населения и снятие с регистрационного учета» → «Снятие с прописки/выписка». Выберите лиц для снятия с регистрации и подтвердите действие через ЭЦП.

Эта процедура позволяет избежать штрафов за фиктивное проживание третьих лиц.

Важные рекомендации по безопасности