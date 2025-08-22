Ситуация с бензином в Казахстане и России вызывает серьёзные опасения - эксперт

С наступлением осени привычные колебания цен на топливо становятся особенно заметными. В 2025 году российский рынок бензина демонстрирует нестабильность, что вызывает серьезную обеспокоенность у автомобилистов в Казахстане, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.
Ранее сообщалось, что в России оптовые цены на бензин достигли исторических максимумов, а на автозаправках формируются длинные очереди. Эти факторы вызывают обеспокоенность у казахстанских водителей, учитывая тесные экономические связи между странами.
По словам директора общественного фонда Energy Monitor Нурлана Жумагулова, паниковать на казахстанском рынке пока не стоит.
Ключевое отличие: Казахстан имеет закрытую и управляемую систему поставок топлива, в отличие от России.
Факторы российской нестабильности: затянувшиеся ремонты НПЗ, атаки на инфраструктуру, рост внутреннего туризма и ужесточение кредитной политики. Всё это удвоило оптовые цены по сравнению с Казахстаном.
"Если запрет на экспорт из России продлится и в октябре, их внутренние цены будут расти. Но у Казахстана свой закрытый рынок со своими ценами, и каждые полгода продлевается запрет на вывоз светлых нефтепродуктов, что защищает нас от внешнего ценового давления", — поясняет эксперт.
Жумагулов подтверждает, что рост цен в Казахстане плановый и связан с внутренними решениями.
Ожидаемый рост с сентября: около 4 тенге из-за увеличения акцизов для производителей.
Характер повышения: постепенный ежедневный рост, а не резкий скачок.
Эксперт отмечает, что полностью исключить влияние российской ситуации нельзя. Основная угроза — контрабанда.
Двукратная разница в ценах создаёт мощный стимул для нелегального вывоза бензина в Россию, по аналогии с Кыргызстаном.
Меры предосторожности: усиленные проверки автотранспорта, цистерн и дополнительных баков на северной границе, чтобы предотвратить «серый» переток.
"Это упреждающая мера для защиты собственной стабильности", — подчеркивает Жумагулов.
Министерство энергетики подтверждает, что Казахстан полностью обеспечивает себя основными видами топлива.
Текущие запасы позволяют покрывать внутренние потребности страны в полном объёме.
Летний рост потребления топлива — сезонное явление, дефицита нет.
Для предотвращения незаконного вывоза нефтепродуктов правительство приняло дополнительные меры.
Первый вице-премьер Роман Скляр провёл совещание по обеспечению бесперебойных поставок топлива и контролю за оборотом нефтепродуктов в приграничных регионах.
Планируется усиленный контроль на госгранице: мониторинг грузоперевозок и регионального потребления топлива.
Комментарии0 комментарий(ев)