Ситуация с бензином в Казахстане и России вызывает серьёзные опасения - эксперт

С наступлением осени привычные колебания цен на топливо становятся особенно заметными. В 2025 году российский рынок бензина демонстрирует нестабильность, что вызывает серьезную обеспокоенность у автомобилистов в Казахстане, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto .

Фото: Shutterstock

Рекордные цены и длинные очереди у соседей

Ранее сообщалось, что в России оптовые цены на бензин достигли исторических максимумов, а на автозаправках формируются длинные очереди. Эти факторы вызывают обеспокоенность у казахстанских водителей, учитывая тесные экономические связи между странами.

Казахстанский рынок остаётся более управляемым

По словам директора общественного фонда Energy Monitor Нурлана Жумагулова, паниковать на казахстанском рынке пока не стоит.

Ключевое отличие: Казахстан имеет закрытую и управляемую систему поставок топлива, в отличие от России.

Факторы российской нестабильности: затянувшиеся ремонты НПЗ, атаки на инфраструктуру, рост внутреннего туризма и ужесточение кредитной политики. Всё это удвоило оптовые цены по сравнению с Казахстаном.

"Если запрет на экспорт из России продлится и в октябре, их внутренние цены будут расти. Но у Казахстана свой закрытый рынок со своими ценами, и каждые полгода продлевается запрет на вывоз светлых нефтепродуктов, что защищает нас от внешнего ценового давления", — поясняет эксперт.

Жумагулов подтверждает, что рост цен в Казахстане плановый и связан с внутренними решениями.

Ожидаемый рост с сентября: около 4 тенге из-за увеличения акцизов для производителей.

Характер повышения: постепенный ежедневный рост, а не резкий скачок.

Риск нелегального вывоза топлива

Эксперт отмечает, что полностью исключить влияние российской ситуации нельзя. Основная угроза — контрабанда.

Двукратная разница в ценах создаёт мощный стимул для нелегального вывоза бензина в Россию, по аналогии с Кыргызстаном.

Меры предосторожности: усиленные проверки автотранспорта, цистерн и дополнительных баков на северной границе, чтобы предотвратить «серый» переток.

"Это упреждающая мера для защиты собственной стабильности", — подчеркивает Жумагулов.

Обеспечение внутреннего рынка Казахстана

Министерство энергетики подтверждает, что Казахстан полностью обеспечивает себя основными видами топлива.

Текущие запасы позволяют покрывать внутренние потребности страны в полном объёме.

Летний рост потребления топлива — сезонное явление, дефицита нет.

Усиленный контроль на границе

Для предотвращения незаконного вывоза нефтепродуктов правительство приняло дополнительные меры.