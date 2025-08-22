В казахстанских школах с 1 сентября появится новый предмет

Қазақ тіліне аудару

С нового учебного года во всех образовательных организациях Казахстана стартуют уроки личной безопасности. Они призваны не только дать детям практические навыки правильного поведения в различных жизненных ситуациях, но и воспитать ответственное отношение к собственной безопасности, сообщает Lada.kz.

Охват всех возрастов: от детсадов до колледжей

По информации Министерства просвещения РК, занятия будут проводиться на всех уровнях образования — от дошкольных учреждений до колледжей. Для каждой возрастной группы подготовлен отдельный тематический блок:

Детские сады : изучение номеров экстренных служб, правила поведения на игровых площадках и в детских центрах.

Начальные классы : безопасное поведение на воде и льду, правила общения с незнакомцами, защита от бродячих животных.

Средние классы : профилактика буллинга и кибербуллинга, опасности интернет-увлечений, навыки отказа от сомнительных приглашений, формирование ответственности за свои поступки.

Старшие классы и колледжи: основы финансовой грамотности, защита от мошенничества, безопасные онлайн-игры, знание трудовых прав и обязанностей, ответственность за собственные действия.

Формат занятий и частота проведения

Уроки будут проводиться еженедельно по 10 минут в рамках классного часа. Каждую тему планируется повторять три раза в течение учебного года, чтобы закрепить полученные знания.

По словам председателя Комитета по охране прав детей МП РК Насымжан Оспановой, регулярные занятия помогают:

снизить тревожность у детей,

формировать навыки безопасного поведения,

научить правильно реагировать на сложные ситуации как в реальной жизни, так и в онлайн-пространстве.

Причины внедрения нового предмета

Уроки личной безопасности введены в рамках Комплексного плана по защите детей от насилия, профилактике суицида и обеспечению их прав и благополучия на 2023–2025 годы.

Цель инициативы — не только обучение безопасному поведению, но и создание условий для всесторонней защиты детей, повышения их уверенности и ответственности.