В казахстанских школах с 1 сентября появится новый предмет

С нового учебного года во всех образовательных организациях Казахстана стартуют уроки личной безопасности. Они призваны не только дать детям практические навыки правильного поведения в различных жизненных ситуациях, но и воспитать ответственное отношение к собственной безопасности, сообщает Lada.kz.
По информации Министерства просвещения РК, занятия будут проводиться на всех уровнях образования — от дошкольных учреждений до колледжей. Для каждой возрастной группы подготовлен отдельный тематический блок:
Детские сады: изучение номеров экстренных служб, правила поведения на игровых площадках и в детских центрах.
Начальные классы: безопасное поведение на воде и льду, правила общения с незнакомцами, защита от бродячих животных.
Средние классы: профилактика буллинга и кибербуллинга, опасности интернет-увлечений, навыки отказа от сомнительных приглашений, формирование ответственности за свои поступки.
Старшие классы и колледжи: основы финансовой грамотности, защита от мошенничества, безопасные онлайн-игры, знание трудовых прав и обязанностей, ответственность за собственные действия.
Уроки будут проводиться еженедельно по 10 минут в рамках классного часа. Каждую тему планируется повторять три раза в течение учебного года, чтобы закрепить полученные знания.
По словам председателя Комитета по охране прав детей МП РК Насымжан Оспановой, регулярные занятия помогают:
снизить тревожность у детей,
формировать навыки безопасного поведения,
научить правильно реагировать на сложные ситуации как в реальной жизни, так и в онлайн-пространстве.
Уроки личной безопасности введены в рамках Комплексного плана по защите детей от насилия, профилактике суицида и обеспечению их прав и благополучия на 2023–2025 годы.
Цель инициативы — не только обучение безопасному поведению, но и создание условий для всесторонней защиты детей, повышения их уверенности и ответственности.
