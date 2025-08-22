18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
22.08.2025, 09:27

В Казахстане озвучили новые размеры пенсий

Новости Казахстана

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана опубликовало данные о средних размерах пенсий в стране на 2025 год, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

© Pixabay / Andy_Bay
© Pixabay / Andy_Bay

Выплаты из республиканского бюджета

С начала текущего года государство направило на пенсии 2 триллиона 451,4 миллиарда тенге. Из этой суммы:

  • Базовые пенсии: 793 миллиарда тенге

  • Солидарные пенсии: 1 триллион 658,4 миллиарда тенге

Такой подход позволяет поддерживать пенсионеров как за счёт базовой выплаты, так и через солидарную систему.

Средний размер пенсии на август 2025 года

По состоянию на 1 августа 2025 года:

  • Общее число пенсионеров — 2 миллиона 497 тысяч человек

  • Средний размер совокупной пенсии: 143 097 тенге

    • Солидарная пенсия: 95 491 тенге

    • Базовая пенсия: 47 606 тенге

Для сравнения, на 1 июля 2025 года эти показатели были несколько выше:

  • Совокупная пенсия: 143 529 тенге

  • Солидарная пенсия: 95 912 тенге

  • Базовая пенсия: 47 617 тенге

Рост пенсий с начала года

Как уточнили в Минтруда:

  • Базовая пенсия с 1 января увеличена на 6,5%, что соответствует прогнозному уровню инфляции, определяемому Национальным банком

  • Солидарная пенсия выросла на 8,5%, превысив инфляцию на 2%

Пошаговое повышение минимальной и максимальной пенсий

По поручению Президента Казахстана:

  • С 2023 года минимальная базовая пенсия ежегодно повышается и должна достичь 70% от прожиточного минимума в течение пяти лет

  • Максимальная базовая пенсия постепенно увеличивается до 120% прожиточного минимума

Эти меры направлены на поддержание уровня жизни пенсионеров и сокращение разрыва между минимальными и максимальными выплатами.

0
3
1
