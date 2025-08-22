В Казахстане озвучили новые размеры пенсий

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана опубликовало данные о средних размерах пенсий в стране на 2025 год, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
С начала текущего года государство направило на пенсии 2 триллиона 451,4 миллиарда тенге. Из этой суммы:
Базовые пенсии: 793 миллиарда тенге
Солидарные пенсии: 1 триллион 658,4 миллиарда тенге
Такой подход позволяет поддерживать пенсионеров как за счёт базовой выплаты, так и через солидарную систему.
По состоянию на 1 августа 2025 года:
Общее число пенсионеров — 2 миллиона 497 тысяч человек
Средний размер совокупной пенсии: 143 097 тенге
Солидарная пенсия: 95 491 тенге
Базовая пенсия: 47 606 тенге
Для сравнения, на 1 июля 2025 года эти показатели были несколько выше:
Совокупная пенсия: 143 529 тенге
Солидарная пенсия: 95 912 тенге
Базовая пенсия: 47 617 тенге
Как уточнили в Минтруда:
Базовая пенсия с 1 января увеличена на 6,5%, что соответствует прогнозному уровню инфляции, определяемому Национальным банком
Солидарная пенсия выросла на 8,5%, превысив инфляцию на 2%
По поручению Президента Казахстана:
С 2023 года минимальная базовая пенсия ежегодно повышается и должна достичь 70% от прожиточного минимума в течение пяти лет
Максимальная базовая пенсия постепенно увеличивается до 120% прожиточного минимума
Эти меры направлены на поддержание уровня жизни пенсионеров и сокращение разрыва между минимальными и максимальными выплатами.
