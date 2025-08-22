Казахстан будет обеспечен энергией от АЭС на 100 лет - глава "Росатом" Лихачев

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в интервью журналисту Акмарал Баталовой на канале «Купол юрты» рассказал о планах строительства атомной станции в Казахстане. По его словам, проект рассчитан на долгосрочную перспективу и обеспечит страну стабильной энергией на столетие, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.
На первом этапе строительства планируется возведение двух энергоблоков, которые суммарно дадут около 2,5 гигаватта «зеленой» энергии для Казахстана.
«Такой путь выбран правительством республики и одобрен президентом Токаевым», — отметил Лихачев.
Проект рассчитан на 60 лет эксплуатации каждого энергоблока, при этом возможное продление составляет от 20 до 40 лет, что позволит использовать станцию в общей сложности до 100 лет.
Стоимость строительства АЭС оценивается в 14–15 миллиардов долларов, что, по словам Лихачева, является оптимальным сочетанием цены и качества.
«Мы предлагаем Казахстану не только построить АЭС совместно, но и перейти к технологиям четвертого поколения», — подчеркнул он.
Строительство принесет значительный вклад в ВВП страны за счет привлечения местных компаний и создания рабочих мест. После завершения строительства станция перейдет Казахстану, и республика самостоятельно будет решать дальнейшее сотрудничество с «Росатомом».
Глава «Росатома» прокомментировал опасения о возможном радиоактивном загрязнении озера Балхаш.
«Никакой технологической угрозы для воды, используемой для охлаждения, нет и быть не может. Все расчеты по температуре и солености проводятся заранее, выполняются экологические экспертизы, а диалог с общественностью ведется постоянно», — отметил Лихачев.
Технология охлаждения предполагает использование сухих градирен, что значительно снижает потребность в воде.
Лихачев подчеркнул, что Казахстан занимает ведущие позиции на мировом рынке урана, обеспечивая около 40% глобальной добычи. Новый этап строительства АЭС открывает возможности для дальнейшего развития атомной отрасли республики.
8 августа 2025 года Казахстан и Россия официально дали старт строительству АЭС в Улькене Алматинской области. В церемонии участвовали Алексей Лихачев и председатель Агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадам Саткалиев.
«Росатом» возведет два энергоблока с реакторами ВВЭР-1200, аналогичными тем, что используются на Нововоронежской АЭС и строящейся станции «Аккую» в Турции.
