Казахстан будет обеспечен энергией от АЭС на 100 лет - глава "Росатом" Лихачев

Қазақ тіліне аудару

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в интервью журналисту Акмарал Баталовой на канале «Купол юрты» рассказал о планах строительства атомной станции в Казахстане. По его словам, проект рассчитан на долгосрочную перспективу и обеспечит страну стабильной энергией на столетие, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

© РИА Новости

Мощность и этапы строительства

На первом этапе строительства планируется возведение двух энергоблоков, которые суммарно дадут около 2,5 гигаватта «зеленой» энергии для Казахстана.

«Такой путь выбран правительством республики и одобрен президентом Токаевым», — отметил Лихачев.

Проект рассчитан на 60 лет эксплуатации каждого энергоблока, при этом возможное продление составляет от 20 до 40 лет, что позволит использовать станцию в общей сложности до 100 лет.

Стоимость и экономическая отдача

Стоимость строительства АЭС оценивается в 14–15 миллиардов долларов, что, по словам Лихачева, является оптимальным сочетанием цены и качества.

«Мы предлагаем Казахстану не только построить АЭС совместно, но и перейти к технологиям четвертого поколения», — подчеркнул он.

Строительство принесет значительный вклад в ВВП страны за счет привлечения местных компаний и создания рабочих мест. После завершения строительства станция перейдет Казахстану, и республика самостоятельно будет решать дальнейшее сотрудничество с «Росатомом».

Экологическая безопасность и озеро Балхаш

Глава «Росатома» прокомментировал опасения о возможном радиоактивном загрязнении озера Балхаш.

«Никакой технологической угрозы для воды, используемой для охлаждения, нет и быть не может. Все расчеты по температуре и солености проводятся заранее, выполняются экологические экспертизы, а диалог с общественностью ведется постоянно», — отметил Лихачев.

Технология охлаждения предполагает использование сухих градирен, что значительно снижает потребность в воде.

Казахстан — лидер по добыче урана

Лихачев подчеркнул, что Казахстан занимает ведущие позиции на мировом рынке урана, обеспечивая около 40% глобальной добычи. Новый этап строительства АЭС открывает возможности для дальнейшего развития атомной отрасли республики.

Старт строительства

8 августа 2025 года Казахстан и Россия официально дали старт строительству АЭС в Улькене Алматинской области. В церемонии участвовали Алексей Лихачев и председатель Агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадам Саткалиев.

«Росатом» возведет два энергоблока с реакторами ВВЭР-1200, аналогичными тем, что используются на Нововоронежской АЭС и строящейся станции «Аккую» в Турции.