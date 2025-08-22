18+
22.08.2025, 10:35

Разрыв между богатыми и бедными в Казахстане растет: страна вошла в число лидеров по неравенству

Новости Казахстана 0 356

По данным Global Wealth Report 2025, в Казахстане усиливается имущественное расслоение. За последние пять лет коэффициент Джини по богатству вырос на три пункта, что говорит о росте концентрации материальных активов у небольшой группы населения, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: pinterest.com
Фото: pinterest.com

Казахстан в числе лидеров по росту неравенства

В глобальном сравнении Казахстан оказался среди стран, где разрыв между богатыми и остальными гражданами увеличился наиболее заметно. Сопоставимые темпы роста зафиксированы в Китае, тогда как в Нидерландах показатель вырос даже сильнее — на пять пунктов, а в Австрии — на четыре.

Противоположные тенденции в развитых странах

Интересно, что в ряде развитых государств наблюдается обратный процесс. Так, за период 2019–2024 годов коэффициент Джини снизился:

  • в США, Франции и Финляндии — на три пункта,

  • в Швейцарии и Великобритании — на два.

Это означает, что в этих странах богатство стало распределяться несколько более равномерно, чем ранее.

Лидеры мирового неравенства

В 2024 году наибольшая концентрация богатства зафиксирована в:

  • России и Бразилии — показатель достиг 0,82,

  • ЮАР — 0,81,

  • Индии — 0,79.

США также находятся в верхней части списка с показателем 0,74.

Для сравнения:

  • в Китае уровень составил 0,70,

  • во Франции и Германии — по 0,67,

  • в Великобритании — 0,66,

  • в Швейцарии — 0,64,

  • в Канаде — 0,60,

  • в Японии — 0,58.

Более равномерное распределение богатства в Европе

Страны Северной и Восточной Европы демонстрируют наиболее низкий уровень имущественного неравенства:

  • Финляндия и Швеция — 0,55,

  • Чехия — 0,50,

  • Словакия — всего 0,38.

Здесь разрыв между элитой и остальным населением минимален.

Казахстан: между умеренными и критическими показателями

В свежем отчете нет данных о Казахстане за 2024 год, однако в 2023 году коэффициент Джини по богатству составлял 0,77. Это заметно выше, чем в странах с умеренными показателями, и приближает Казахстан к группе государств с высоким уровнем имущественного неравенства.

Что означает коэффициент Джини

Коэффициент Джини по богатству отражает, насколько равномерно распределены материальные активы в стране:

  • 0 — абсолютное равенство,

  • 100 — максимальное неравенство, когда все богатство сосредоточено в руках одного человека.

Рост показателя свидетельствует об усилении имущественного разрыва между богатыми и остальными слоями населения.

0
3
0
