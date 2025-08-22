Разрыв между богатыми и бедными в Казахстане растет: страна вошла в число лидеров по неравенству

По данным Global Wealth Report 2025, в Казахстане усиливается имущественное расслоение. За последние пять лет коэффициент Джини по богатству вырос на три пункта, что говорит о росте концентрации материальных активов у небольшой группы населения, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
В глобальном сравнении Казахстан оказался среди стран, где разрыв между богатыми и остальными гражданами увеличился наиболее заметно. Сопоставимые темпы роста зафиксированы в Китае, тогда как в Нидерландах показатель вырос даже сильнее — на пять пунктов, а в Австрии — на четыре.
Интересно, что в ряде развитых государств наблюдается обратный процесс. Так, за период 2019–2024 годов коэффициент Джини снизился:
в США, Франции и Финляндии — на три пункта,
в Швейцарии и Великобритании — на два.
Это означает, что в этих странах богатство стало распределяться несколько более равномерно, чем ранее.
В 2024 году наибольшая концентрация богатства зафиксирована в:
России и Бразилии — показатель достиг 0,82,
ЮАР — 0,81,
Индии — 0,79.
США также находятся в верхней части списка с показателем 0,74.
Для сравнения:
в Китае уровень составил 0,70,
во Франции и Германии — по 0,67,
в Великобритании — 0,66,
в Швейцарии — 0,64,
в Канаде — 0,60,
в Японии — 0,58.
Страны Северной и Восточной Европы демонстрируют наиболее низкий уровень имущественного неравенства:
Финляндия и Швеция — 0,55,
Чехия — 0,50,
Словакия — всего 0,38.
Здесь разрыв между элитой и остальным населением минимален.
В свежем отчете нет данных о Казахстане за 2024 год, однако в 2023 году коэффициент Джини по богатству составлял 0,77. Это заметно выше, чем в странах с умеренными показателями, и приближает Казахстан к группе государств с высоким уровнем имущественного неравенства.
Коэффициент Джини по богатству отражает, насколько равномерно распределены материальные активы в стране:
0 — абсолютное равенство,
100 — максимальное неравенство, когда все богатство сосредоточено в руках одного человека.
Рост показателя свидетельствует об усилении имущественного разрыва между богатыми и остальными слоями населения.
Комментарии0 комментарий(ев)