Разрыв между богатыми и бедными в Казахстане растет: страна вошла в число лидеров по неравенству

По данным Global Wealth Report 2025, в Казахстане усиливается имущественное расслоение. За последние пять лет коэффициент Джини по богатству вырос на три пункта , что говорит о росте концентрации материальных активов у небольшой группы населения, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Казахстан в числе лидеров по росту неравенства

В глобальном сравнении Казахстан оказался среди стран, где разрыв между богатыми и остальными гражданами увеличился наиболее заметно. Сопоставимые темпы роста зафиксированы в Китае, тогда как в Нидерландах показатель вырос даже сильнее — на пять пунктов, а в Австрии — на четыре.

Противоположные тенденции в развитых странах

Интересно, что в ряде развитых государств наблюдается обратный процесс. Так, за период 2019–2024 годов коэффициент Джини снизился:

в США, Франции и Финляндии — на три пункта,

в Швейцарии и Великобритании — на два.

Это означает, что в этих странах богатство стало распределяться несколько более равномерно, чем ранее.

Лидеры мирового неравенства

В 2024 году наибольшая концентрация богатства зафиксирована в:

России и Бразилии — показатель достиг 0,82 ,

ЮАР — 0,81 ,

Индии — 0,79.

США также находятся в верхней части списка с показателем 0,74.

Для сравнения:

в Китае уровень составил 0,70 ,

во Франции и Германии — по 0,67 ,

в Великобритании — 0,66 ,

в Швейцарии — 0,64 ,

в Канаде — 0,60 ,

в Японии — 0,58.

Более равномерное распределение богатства в Европе

Страны Северной и Восточной Европы демонстрируют наиболее низкий уровень имущественного неравенства:

Финляндия и Швеция — 0,55 ,

Чехия — 0,50 ,

Словакия — всего 0,38.

Здесь разрыв между элитой и остальным населением минимален.

Казахстан: между умеренными и критическими показателями

В свежем отчете нет данных о Казахстане за 2024 год, однако в 2023 году коэффициент Джини по богатству составлял 0,77. Это заметно выше, чем в странах с умеренными показателями, и приближает Казахстан к группе государств с высоким уровнем имущественного неравенства.

Что означает коэффициент Джини

Коэффициент Джини по богатству отражает, насколько равномерно распределены материальные активы в стране:

0 — абсолютное равенство,

100 — максимальное неравенство, когда все богатство сосредоточено в руках одного человека.

Рост показателя свидетельствует об усилении имущественного разрыва между богатыми и остальными слоями населения.