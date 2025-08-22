18+
22.08.2025, 12:03

Минсельхоз назвал настоящие причины подорожания мяса в Казахстане

Новости Казахстана 0 382

В Министерстве сельского хозяйства заявили, что повышение цен на мясо связано не с сокращением поголовья скота, а с ростом издержек. Главные факторы: подорожание кормов, топлива, электроэнергии, воды, отопления и газоснабжения, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Поголовье животных продолжает увеличиваться

По данным за первое полугодие 2025 года:

  • численность крупного рогатого скота выросла на 8,3%, до 8,8 млн голов;

  • овец — 21,5 млн (+0,8%);

  • лошадей — 4,7 млн (+4,7%);

  • верблюдов — 301 тыс. (+4,5%);

  • птицы — 47,7 млн (+2,7%).

Также отмечен рост мясопроизводства в убойном весе на 1,5%, до 529 тыс. тонн, что полностью закрывает внутренние потребности и позволяет экспортировать продукцию.

Дополнительные факторы давления на цены

  • перекупщики, завышающие стоимость;

  • высокий спрос на живой скот за рубежом.

Для стабилизации ситуации с мая по октябрь 2025 года введён временный запрет на вывоз не только маточного поголовья, но и бычков.

Государственные меры поддержки

1. Субсидии в племенном животноводстве

  • компенсация части затрат на приобретение племенных быков и маточного поголовья;

  • поддержка покупки семени и выращивания племенного молодняка;

  • улучшение продуктивных качеств и рост численности стада.

2. Льготное кредитование

  • кредиты со ставкой не выше 6% годовых для закупа племенного скота;

  • новая программа с августа 2025 года — кредиты под 5% сроком на 12 месяцев, объём финансирования — 50 млрд тенге;

  • средства предназначены для закупа скота, кормов, топлива и оборудования;

  • условие: не менее 50% мяса должно оставаться на внутреннем рынке.

3. Поддержка переработки и откорма

  • субсидии при передаче скота на специализированные площадки и перерабатывающим предприятиям;

  • отдельная помощь производителям молока;

  • возмещение 25% затрат на строительство и расширение откормочных площадок от 5 тыс. скотомест.

Программа по улучшению пород

За 15 лет доля племенного КРС выросла с 5,6% до 11,6%.

  • завезено около 233 тыс. голов племенного скота;

  • реализация молодняка увеличилась почти в два раза;

  • число участников программы породного преобразования выросло с 15,8 тыс. хозяйств в 2016 году до 31,2 тыс. в 2024 году.

Цифровизация животноводства

Внедрена модернизированная система идентификации скота:

  • регистрация животного занимает до 15 минут;

  • автоматизированы операции купли-продажи, перемещения и аренды;

  • снижены риски подделки документов и мошенничества;

  • система помогает выявлять болезни и предотвращать эпидемии.

Для удобства разработаны мобильные приложения «Ветмобайл» и «Төрт түлік», облегчающие работу ветеринаров и фермеров.

Перспективы

Минсельхоз уверен, что комплексная поддержка позволит:

  • увеличить производство мяса;

  • удерживать цены в пределах инфляции;

  • обеспечить внутренний рынок;

  • развивать экспортный потенциал.

1
4
0
