Минсельхоз назвал настоящие причины подорожания мяса в Казахстане

В Министерстве сельского хозяйства заявили, что повышение цен на мясо связано не с сокращением поголовья скота, а с ростом издержек. Главные факторы: подорожание кормов, топлива, электроэнергии, воды, отопления и газоснабжения, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
По данным за первое полугодие 2025 года:
численность крупного рогатого скота выросла на 8,3%, до 8,8 млн голов;
овец — 21,5 млн (+0,8%);
лошадей — 4,7 млн (+4,7%);
верблюдов — 301 тыс. (+4,5%);
птицы — 47,7 млн (+2,7%).
Также отмечен рост мясопроизводства в убойном весе на 1,5%, до 529 тыс. тонн, что полностью закрывает внутренние потребности и позволяет экспортировать продукцию.
перекупщики, завышающие стоимость;
высокий спрос на живой скот за рубежом.
Для стабилизации ситуации с мая по октябрь 2025 года введён временный запрет на вывоз не только маточного поголовья, но и бычков.
компенсация части затрат на приобретение племенных быков и маточного поголовья;
поддержка покупки семени и выращивания племенного молодняка;
улучшение продуктивных качеств и рост численности стада.
кредиты со ставкой не выше 6% годовых для закупа племенного скота;
новая программа с августа 2025 года — кредиты под 5% сроком на 12 месяцев, объём финансирования — 50 млрд тенге;
средства предназначены для закупа скота, кормов, топлива и оборудования;
условие: не менее 50% мяса должно оставаться на внутреннем рынке.
субсидии при передаче скота на специализированные площадки и перерабатывающим предприятиям;
отдельная помощь производителям молока;
возмещение 25% затрат на строительство и расширение откормочных площадок от 5 тыс. скотомест.
За 15 лет доля племенного КРС выросла с 5,6% до 11,6%.
завезено около 233 тыс. голов племенного скота;
реализация молодняка увеличилась почти в два раза;
число участников программы породного преобразования выросло с 15,8 тыс. хозяйств в 2016 году до 31,2 тыс. в 2024 году.
Внедрена модернизированная система идентификации скота:
регистрация животного занимает до 15 минут;
автоматизированы операции купли-продажи, перемещения и аренды;
снижены риски подделки документов и мошенничества;
система помогает выявлять болезни и предотвращать эпидемии.
Для удобства разработаны мобильные приложения «Ветмобайл» и «Төрт түлік», облегчающие работу ветеринаров и фермеров.
Минсельхоз уверен, что комплексная поддержка позволит:
увеличить производство мяса;
удерживать цены в пределах инфляции;
обеспечить внутренний рынок;
развивать экспортный потенциал.
Комментарии0 комментарий(ев)