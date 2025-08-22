Минсельхоз назвал настоящие причины подорожания мяса в Казахстане

Қазақ тіліне аудару

В Министерстве сельского хозяйства заявили, что повышение цен на мясо связано не с сокращением поголовья скота, а с ростом издержек. Главные факторы: подорожание кормов, топлива, электроэнергии, воды, отопления и газоснабжения, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube

Поголовье животных продолжает увеличиваться

По данным за первое полугодие 2025 года:

численность крупного рогатого скота выросла на 8,3% , до 8,8 млн голов;

овец — 21,5 млн (+0,8%);

лошадей — 4,7 млн (+4,7%);

верблюдов — 301 тыс. (+4,5%);

птицы — 47,7 млн (+2,7%).

Также отмечен рост мясопроизводства в убойном весе на 1,5%, до 529 тыс. тонн, что полностью закрывает внутренние потребности и позволяет экспортировать продукцию.

Дополнительные факторы давления на цены

перекупщики, завышающие стоимость;

высокий спрос на живой скот за рубежом.

Для стабилизации ситуации с мая по октябрь 2025 года введён временный запрет на вывоз не только маточного поголовья, но и бычков.

Государственные меры поддержки

1. Субсидии в племенном животноводстве

компенсация части затрат на приобретение племенных быков и маточного поголовья;

поддержка покупки семени и выращивания племенного молодняка;

улучшение продуктивных качеств и рост численности стада.

2. Льготное кредитование

кредиты со ставкой не выше 6% годовых для закупа племенного скота;

новая программа с августа 2025 года — кредиты под 5% сроком на 12 месяцев, объём финансирования — 50 млрд тенге;

средства предназначены для закупа скота, кормов, топлива и оборудования;

условие: не менее 50% мяса должно оставаться на внутреннем рынке.

3. Поддержка переработки и откорма

субсидии при передаче скота на специализированные площадки и перерабатывающим предприятиям;

отдельная помощь производителям молока;

возмещение 25% затрат на строительство и расширение откормочных площадок от 5 тыс. скотомест.

Программа по улучшению пород

За 15 лет доля племенного КРС выросла с 5,6% до 11,6%.

завезено около 233 тыс. голов племенного скота;

реализация молодняка увеличилась почти в два раза;

число участников программы породного преобразования выросло с 15,8 тыс. хозяйств в 2016 году до 31,2 тыс. в 2024 году.

Цифровизация животноводства

Внедрена модернизированная система идентификации скота:

регистрация животного занимает до 15 минут;

автоматизированы операции купли-продажи, перемещения и аренды;

снижены риски подделки документов и мошенничества;

система помогает выявлять болезни и предотвращать эпидемии.

Для удобства разработаны мобильные приложения «Ветмобайл» и «Төрт түлік», облегчающие работу ветеринаров и фермеров.

Перспективы

Минсельхоз уверен, что комплексная поддержка позволит: