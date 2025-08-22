Китай выделит Казахстану 7,5 млрд тенге безвозмездно

Казахстан получит от Китая финансовую помощь в размере 100 миллионов юаней, что эквивалентно 7,5 миллиарда тенге по текущему курсу. Соответствующий проект постановления опубликован на портале «Открытые НПА», сообщает Lada.kz.
Документ, закрепляющий ранее достигнутые договоренности между двумя странами, представило Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.
Согласно условиям соглашения, средства предоставляются в форме гранта и не предполагают возврата.
Финансирование планируется направить в первую очередь на развитие отечественной аэрокосмической отрасли. Предполагается, что это позволит укрепить технологическую базу, расширить возможности отрасли и повысить ее конкурентоспособность.
Помимо развития космического сектора, соглашение предусматривает:
углубление технико-экономического взаимодействия между Казахстаном и Китаем;
привлечение дополнительных инвестиций в экономику страны;
укрепление двустороннего партнерства в сфере инноваций и технологий.
Проект постановления будет находиться на публичном обсуждении до 24 августа. После этого документ может быть утвержден окончательно.
