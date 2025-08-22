Китай выделит Казахстану 7,5 млрд тенге безвозмездно

Қазақ тіліне аудару

Казахстан получит от Китая финансовую помощь в размере 100 миллионов юаней, что эквивалентно 7,5 миллиарда тенге по текущему курсу. Соответствующий проект постановления опубликован на портале «Открытые НПА», сообщает Lada.kz.

Фото: Depositphotos

Подписание соглашения и его содержание

Документ, закрепляющий ранее достигнутые договоренности между двумя странами, представило Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.

Согласно условиям соглашения, средства предоставляются в форме гранта и не предполагают возврата.

Направления использования средств

Финансирование планируется направить в первую очередь на развитие отечественной аэрокосмической отрасли. Предполагается, что это позволит укрепить технологическую базу, расширить возможности отрасли и повысить ее конкурентоспособность.

Дополнительные цели сотрудничества

Помимо развития космического сектора, соглашение предусматривает:

углубление технико-экономического взаимодействия между Казахстаном и Китаем;

привлечение дополнительных инвестиций в экономику страны;

укрепление двустороннего партнерства в сфере инноваций и технологий.

Этап обсуждения

Проект постановления будет находиться на публичном обсуждении до 24 августа. После этого документ может быть утвержден окончательно.