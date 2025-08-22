Высокие цены на интернет стали поводом для расследования в отношении "Казахтелеком" - АЗРК

Қазақ тіліне аудару

Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) начало расследование в отношении «Казахтелекома». Компания подозревается в установлении монопольно высоких цен на интернет-услуги, сообщает Lada.kz.

© Photo : АЗРК

По данным ведомства, в 2024 году оператор увеличил стоимость тарифов на интернет со скоростью до 100, 200 и 500 Мбит/с в среднем на 20%. Это стало основанием для проверки возможных нарушений антимонопольного законодательства.

Анализ цен на услуги сотовой связи

АЗРК также изучило рынок мобильной связи. Анализ показал признаки завышенной стоимости тарифов и монопольного поведения. Ведомство рассматривает вопрос о запуске расследования в отношении одного из сотовых операторов.

Барьеры для сторонних операторов

В ходе планового анализа состояния конкуренции на рынке фиксированного интернета выявлены факторы, ограничивающие доступ независимых игроков:

сложности с подключением сторонних операторов в многоквартирные дома;

препятствия при получении технических условий на доступ к сетям кабельной канализации.

Отмечается, что субъект естественной монополии предоставлял эту информацию на платной основе, хотя законодательством такой порядок не предусмотрен.

Меры по развитию конкуренции

По инициативе АЗРК из нормативных документов исключены требования, обязывавшие участников торгов по распределению радиочастот иметь обширную телекоммуникационную сеть минимум в шести областях. Это позволит расширить круг участников рынка.

Кроме того, в закон о связи внесены поправки:

легализована деятельность виртуальных операторов;

введена возможность аренды мощностей у действующих сотовых компаний.

Эти изменения должны стимулировать развитие конкуренции и повысить доступность телекоммуникационных услуг для населения.