Названы пять главных причин для законного выселения казахстанцев из квартиры

Юрист Бахыт Касымбеков рассказал, в каких ситуациях владелец жилья вправе потребовать выселения арендатора, как этот процесс проходит по закону и почему арендодатель не может просто выставить вещи квартиранта за дверь, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.
Закон предусматривает ряд обстоятельств, при которых арендодатель имеет право расторгнуть договор аренды и потребовать освобождения квартиры.
Если арендатор систематически задерживает оплату или вовсе не вносит арендную плату в установленные сроки, договор может быть расторгнут.
При задержке платежей более чем на два месяца выселение становится практически неизбежным.
Квартирант обязан бережно относиться к имуществу в квартире.
Повреждение мебели, бытовой техники или отделки может стать основанием для требования возмещения ущерба.
В таких случаях арендодатель вправе обратиться в суд с требованием расторгнуть договор и выселить жильца.
Если аренда заключалась на определенный срок и он истёк, а продления в письменной форме не оформлено, договор утрачивает силу.
Владелец жилья вправе потребовать освобождения квартиры.
Шумные вечеринки, скандалы, агрессивное поведение и постоянное нарушение тишины могут привести к жалобам соседей.
Такие действия станут веским поводом для выселения.
Дополнительно выселение возможно, если арендатор:
использует квартиру не по назначению (например, как офис или склад);
сдает жильё в субаренду без письменного согласия хозяина;
заселяет больше жильцов, чем прописано в договоре.
Закон допускает возможность проживания дополнительных лиц только в том случае, если это согласовано с собственником жилья. В противном случае такие действия могут рассматриваться как нарушение условий договора.
Выселение возможно двумя способами:
Арендодатель может предложить расторгнуть договор и обговорить срок, в который арендатор должен освободить квартиру.
Чаще всего речь идет о сроках от суток до недели, если обе стороны согласны.
Если арендатор отказывается добровольно выезжать, собственник обязан направить ему письменное уведомление о нарушении.
При отсутствии реакции следует обращаться в суд.
Только после решения суда возможно требовать выселения.
Самовольное отключение коммунальных услуг, смена замков или выбрасывание вещей жильцов считаются нарушением закона.
Бахыт Касымбеков рекомендует арендодателям заранее прописывать в договоре штрафные санкции за несвоевременный выезд арендатора. Например:
1% от месячной арендной платы за каждый день просрочки;
либо фиксированная сумма компенсации.
Такая оговорка поможет взыскать убытки в судебном порядке, если арендатор будет уклоняться от освобождения квартиры.
