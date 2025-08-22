Названы пять главных причин для законного выселения казахстанцев из квартиры

Қазақ тіліне аудару

Юрист Бахыт Касымбеков рассказал, в каких ситуациях владелец жилья вправе потребовать выселения арендатора, как этот процесс проходит по закону и почему арендодатель не может просто выставить вещи квартиранта за дверь, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.