22.08.2025, 15:04

Названы пять главных причин для законного выселения казахстанцев из квартиры

Новости Казахстана 0 461

Юрист Бахыт Касымбеков рассказал, в каких ситуациях владелец жилья вправе потребовать выселения арендатора, как этот процесс проходит по закону и почему арендодатель не может просто выставить вещи квартиранта за дверь, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: storage.googleapis.com

Основные причины для выселения

Закон предусматривает ряд обстоятельств, при которых арендодатель имеет право расторгнуть договор аренды и потребовать освобождения квартиры.

1. Неуплата аренды

  • Если арендатор систематически задерживает оплату или вовсе не вносит арендную плату в установленные сроки, договор может быть расторгнут.

  • При задержке платежей более чем на два месяца выселение становится практически неизбежным.

2. Порча имущества

  • Квартирант обязан бережно относиться к имуществу в квартире.

  • Повреждение мебели, бытовой техники или отделки может стать основанием для требования возмещения ущерба.

  • В таких случаях арендодатель вправе обратиться в суд с требованием расторгнуть договор и выселить жильца.

3. Истечение срока договора

  • Если аренда заключалась на определенный срок и он истёк, а продления в письменной форме не оформлено, договор утрачивает силу.

  • Владелец жилья вправе потребовать освобождения квартиры.

4. Нарушение прав соседей

  • Шумные вечеринки, скандалы, агрессивное поведение и постоянное нарушение тишины могут привести к жалобам соседей.

  • Такие действия станут веским поводом для выселения.

5. Другие нарушения условий договора

Дополнительно выселение возможно, если арендатор:

  • использует квартиру не по назначению (например, как офис или склад);

  • сдает жильё в субаренду без письменного согласия хозяина;

  • заселяет больше жильцов, чем прописано в договоре.

Можно ли подселить кого-то в арендованную квартиру

Закон допускает возможность проживания дополнительных лиц только в том случае, если это согласовано с собственником жилья. В противном случае такие действия могут рассматриваться как нарушение условий договора.

Как проходит процесс выселения

Выселение возможно двумя способами:

По соглашению сторон

  • Арендодатель может предложить расторгнуть договор и обговорить срок, в который арендатор должен освободить квартиру.

  • Чаще всего речь идет о сроках от суток до недели, если обе стороны согласны.

Через суд

  • Если арендатор отказывается добровольно выезжать, собственник обязан направить ему письменное уведомление о нарушении.

  • При отсутствии реакции следует обращаться в суд.

  • Только после решения суда возможно требовать выселения.

  • Самовольное отключение коммунальных услуг, смена замков или выбрасывание вещей жильцов считаются нарушением закона.

Советы юриста

Бахыт Касымбеков рекомендует арендодателям заранее прописывать в договоре штрафные санкции за несвоевременный выезд арендатора. Например:

  • 1% от месячной арендной платы за каждый день просрочки;

  • либо фиксированная сумма компенсации.

Такая оговорка поможет взыскать убытки в судебном порядке, если арендатор будет уклоняться от освобождения квартиры.

