22.08.2025, 16:20

В Минэнерго Казахстана прокомментировали удар ВСУ по нефтепроводу «Дружба»

Новости Казахстана

Министерство энергетики Казахстана прокомментировало удары Вооруженных сил Украины по нефтепроводу «Дружба». В ведомстве подчеркнули, что транспортировка казахстанской нефти продолжается без перебоев, а экспортные поставки не пострадали, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Bernadett Szabo/Reuters
Фото: Bernadett Szabo/Reuters

Экспорт нефти идет в штатном режиме

В пресс-службе Минэнерго сообщили, что на данный момент отгрузка казахстанской нефти осуществляется в плановом порядке. Ограничений на прием сырья от грузоотправителей не вводилось, и все контракты исполняются в полном объеме.

Удары по нефтепроводу и их последствия

В ночь на 22 августа объект нефтяной инфраструктуры вновь подвергся атаке ВСУ. По данным венгерской стороны, повреждение произошло на участке российско-белорусской границы. В результате транзит российской нефти в Венгрию временно приостановили.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что это уже третья атака на «Дружбу» за короткий промежуток времени. По его словам, действия Киева направлены на то, чтобы вовлечь Будапешт в военный конфликт, однако Венгрия не намерена поддаваться на подобные попытки.

Политические оценки

Российские политики также прокомментировали ситуацию. Депутат Госдумы Алексей Чепа назвал удар по нефтепроводу провокацией, цель которой – сорвать переговорный процесс о мирном урегулировании. Он отметил, что поведение Киева противоречит его же обещаниям и выглядит непредсказуемо.

