В Казахстане возврат налога с пенсионных продлили до пяти лет

Пенсионные накопления в Казахстане при изъятии считаются доходом и облагаются индивидуальным подоходным налогом (ИПН) в размере 10 %. Это правило распространяется и на единовременные выплаты, например, на жильё или лечение, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.
Схема оплаты налога выбирается самим вкладчиком:
сразу при получении пенсионных;
либо после выхода на пенсию — налог удерживается равными долями из ежемесячных выплат (до 16 лет).
Таким образом, каждый казахстанец самостоятельно решает, когда именно он будет платить налог.
С 2024 года для социально уязвимых категорий граждан введён налоговый вычет в пределах 882 МРП. Это дало им возможность вернуть ранее удержанные налоги. Для перерасчёта и возврата средств необходимо подать заявление в ЕНПФ в течение трёх лет после изъятия пенсионных.
Однако те, кто снял накопления в 2021–2022 годах, не успели воспользоваться правом на вычет. Чтобы исправить ситуацию, с 15 июля 2025 года срок продлили до пяти лет. Теперь у таких вкладчиков снова есть шанс вернуть деньги.
Перечень льготных категорий определён статьёй 346 Налогового кодекса РК. Право имеют:
люди с инвалидностью I, II и III группы;
дети с инвалидностью;
родители, опекуны и попечители ребёнка с инвалидностью до 18 лет;
родители или опекуны лиц с инвалидностью с детства (без возрастного ограничения);
усыновители (до достижения ребёнком 18 лет);
приёмные родители детей-сирот (на срок договора);
участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и приравненные к ним лица.
Для возврата необходимо:
Подать заявление и документы в филиал ЕНПФ.
Если налог был удержан сразу — сумма вернётся на пенсионный счёт.
Если налог был «отложен до пенсии» — обязательство по его уплате аннулируется.
Важно: льгота действует только до 31 декабря 2025 года. С 1 января 2026 года вступает в силу новый Налоговый кодекс, и срок снова сократят до трёх лет.
Право на возврат налога есть, если одновременно выполняются три условия:
изымались пенсионные в 2021–2022 годах;
налог был уплачен единовременно;
вкладчик относится к одной из социальных категорий.
С 1 января 2026 года пенсионные накопления освободят от налога. Это означает:
при изъятии средств на жильё или лечение больше не нужно будет платить ИПН;
налог также отменят для тех, кто выбрал отсрочку до выхода на пенсию;
исключение составят только нерезиденты Казахстана — те, кто уехал на ПМЖ в другую страну.
Однако вернуть уже удержанные суммы после 2026 года не получится.
С вступлением в силу нового Налогового кодекса в 2026 году вводятся и другие важные изменения:
Новый режим для сдачи жилья в аренду. Можно будет сдавать квартиру в качестве самозанятого без регистрации ИП и с минимальной налоговой нагрузкой.
Продажа недвижимости. Срок владения, освобождающий от налога, увеличат с одного года до двух лет. При этом для крупных доходов ставка налога вырастет с 10 % до 15 %.
