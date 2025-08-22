18+
Пляжи и базы отдыха Актау
22.08.2025, 17:27

В Казахстане возврат налога с пенсионных продлили до пяти лет

Новости Казахстана 0 319

Пенсионные накопления в Казахстане при изъятии считаются доходом и облагаются индивидуальным подоходным налогом (ИПН) в размере 10 %. Это правило распространяется и на единовременные выплаты, например, на жильё или лечение, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Схема оплаты налога выбирается самим вкладчиком:

  • сразу при получении пенсионных;

  • либо после выхода на пенсию — налог удерживается равными долями из ежемесячных выплат (до 16 лет).

Таким образом, каждый казахстанец самостоятельно решает, когда именно он будет платить налог.

Новые правила для социально уязвимых

С 2024 года для социально уязвимых категорий граждан введён налоговый вычет в пределах 882 МРП. Это дало им возможность вернуть ранее удержанные налоги. Для перерасчёта и возврата средств необходимо подать заявление в ЕНПФ в течение трёх лет после изъятия пенсионных.

Однако те, кто снял накопления в 2021–2022 годах, не успели воспользоваться правом на вычет. Чтобы исправить ситуацию, с 15 июля 2025 года срок продлили до пяти лет. Теперь у таких вкладчиков снова есть шанс вернуть деньги.

Кто может рассчитывать на возврат налога

Перечень льготных категорий определён статьёй 346 Налогового кодекса РК. Право имеют:

  • люди с инвалидностью I, II и III группы;

  • дети с инвалидностью;

  • родители, опекуны и попечители ребёнка с инвалидностью до 18 лет;

  • родители или опекуны лиц с инвалидностью с детства (без возрастного ограничения);

  • усыновители (до достижения ребёнком 18 лет);

  • приёмные родители детей-сирот (на срок договора);

  • участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и приравненные к ним лица.

Как вернуть удержанный налог

Для возврата необходимо:

  1. Подать заявление и документы в филиал ЕНПФ.

  2. Если налог был удержан сразу — сумма вернётся на пенсионный счёт.

  3. Если налог был «отложен до пенсии» — обязательство по его уплате аннулируется.

Важно: льгота действует только до 31 декабря 2025 года. С 1 января 2026 года вступает в силу новый Налоговый кодекс, и срок снова сократят до трёх лет.

Условия для перерасчёта

Право на возврат налога есть, если одновременно выполняются три условия:

  • изымались пенсионные в 2021–2022 годах;

  • налог был уплачен единовременно;

  • вкладчик относится к одной из социальных категорий.

Что изменится с 2026 года

С 1 января 2026 года пенсионные накопления освободят от налога. Это означает:

  • при изъятии средств на жильё или лечение больше не нужно будет платить ИПН;

  • налог также отменят для тех, кто выбрал отсрочку до выхода на пенсию;

  • исключение составят только нерезиденты Казахстана — те, кто уехал на ПМЖ в другую страну.

Однако вернуть уже удержанные суммы после 2026 года не получится.

Другие налоговые изменения

С вступлением в силу нового Налогового кодекса в 2026 году вводятся и другие важные изменения:

  • Новый режим для сдачи жилья в аренду. Можно будет сдавать квартиру в качестве самозанятого без регистрации ИП и с минимальной налоговой нагрузкой.

  • Продажа недвижимости. Срок владения, освобождающий от налога, увеличат с одного года до двух лет. При этом для крупных доходов ставка налога вырастет с 10 % до 15 %.

