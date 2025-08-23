103 новых самолета и десятки направлений: в Казахстане готовят прорыв в авиаперевозках

Қазақ тіліне аудару

Правительство страны объявило о масштабных планах развития авиационной отрасли. К концу десятилетия парк воздушных судов увеличится в два раза — с нынешних 104 до 207 единиц, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

Новые борта уже поступают

В первой половине 2025 года Казахстан получил шесть самолетов Airbus A320 и один Boeing 737 MAX 8. В целом до 2030 года планируется закупить еще 103 современных лайнера, что позволит значительно расширить географию полетов.

Расширение маршрутов и доступность перелетов

По данным вице-министра транспорта Максата Калиакпарова, только в этом году открыто 36 международных направлений, а на рынок Казахстана зашли 8 новых иностранных авиакомпаний.

Внутри страны действует 61 маршрут, выполняется 850 рейсов в неделю.

Для социально значимых регионов субсидируются 21 направление в девяти областях.

На программу субсидирования в 2025 году выделено 6,4 млрд тенге (около 11,9 млн долларов).

Особое внимание уделяется туристическим регионам — Ушаралу, Урджару, Кокшетау, Туркестану и другим городам.

Крупные проекты в авиаинфраструктуре

Правительство также делает ставку на обновление аэропортов и создание современных логистических центров.

Астана

В 2025 году стартовала модернизация международного аэропорта имени Нурсултана Назарбаева.

Объем инвестиций — 1,1 млрд долларов.

Планируется строительство второй ВПП, третьего пассажирского и грузового терминала.

Будет создан «Аэротрополис» — многофункциональный комплекс с бизнес-центрами, гостиницами, торговыми площадями и логистической зоной.

Алматы

Развитие ведется в рамках Генплана до 2050 года.

Уже начата реконструкция терминала внутренних рейсов, обновление ВПП, рулежных дорожек и топливной инфраструктуры.

Строится современный грузовой перрон и ангар для техобслуживания.

Планируется возведение отеля и многоуровневой парковки.

На этапе стройки появится 1,8 тыс. рабочих мест, после завершения — еще 550 постоянных.

Шымкент

В ближайшие годы построят новую ВПП длиной 3,5 км.

Параллельно создается мультимодальный хаб, который соединит аэропорт с СЭЗ «Онтустик».

Актобе

Начато строительство многофункционального логистического центра площадью 15 тыс. кв. м.

Он будет оснащен современными складами, холодильными камерами и секциями для опасных и скоропортящихся грузов.

Аркалык

После 33-летнего перерыва в городе возобновится работа аэропорта.

Запланировано строительство нового пассажирского терминала и взлетно-посадочной полосы.

Пропускная способность составит до 70 пассажиров в час.

Стратегический курс

По словам представителей правительства, развитие авиации рассматривается как ключевой фактор для транспортной доступности, туризма и логистики. Закупка новых самолетов и масштабная модернизация аэропортов позволят Казахстану укрепить свои позиции на международном авиационном рынке и повысить качество обслуживания пассажиров.