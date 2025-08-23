103 новых самолета и десятки направлений: в Казахстане готовят прорыв в авиаперевозках

Правительство страны объявило о масштабных планах развития авиационной отрасли. К концу десятилетия парк воздушных судов увеличится в два раза — с нынешних 104 до 207 единиц, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.
В первой половине 2025 года Казахстан получил шесть самолетов Airbus A320 и один Boeing 737 MAX 8. В целом до 2030 года планируется закупить еще 103 современных лайнера, что позволит значительно расширить географию полетов.
По данным вице-министра транспорта Максата Калиакпарова, только в этом году открыто 36 международных направлений, а на рынок Казахстана зашли 8 новых иностранных авиакомпаний.
Внутри страны действует 61 маршрут, выполняется 850 рейсов в неделю.
Для социально значимых регионов субсидируются 21 направление в девяти областях.
На программу субсидирования в 2025 году выделено 6,4 млрд тенге (около 11,9 млн долларов).
Особое внимание уделяется туристическим регионам — Ушаралу, Урджару, Кокшетау, Туркестану и другим городам.
Правительство также делает ставку на обновление аэропортов и создание современных логистических центров.
Астана
В 2025 году стартовала модернизация международного аэропорта имени Нурсултана Назарбаева.
Объем инвестиций — 1,1 млрд долларов.
Планируется строительство второй ВПП, третьего пассажирского и грузового терминала.
Будет создан «Аэротрополис» — многофункциональный комплекс с бизнес-центрами, гостиницами, торговыми площадями и логистической зоной.
Алматы
Развитие ведется в рамках Генплана до 2050 года.
Уже начата реконструкция терминала внутренних рейсов, обновление ВПП, рулежных дорожек и топливной инфраструктуры.
Строится современный грузовой перрон и ангар для техобслуживания.
Планируется возведение отеля и многоуровневой парковки.
На этапе стройки появится 1,8 тыс. рабочих мест, после завершения — еще 550 постоянных.
Шымкент
В ближайшие годы построят новую ВПП длиной 3,5 км.
Параллельно создается мультимодальный хаб, который соединит аэропорт с СЭЗ «Онтустик».
Актобе
Начато строительство многофункционального логистического центра площадью 15 тыс. кв. м.
Он будет оснащен современными складами, холодильными камерами и секциями для опасных и скоропортящихся грузов.
Аркалык
После 33-летнего перерыва в городе возобновится работа аэропорта.
Запланировано строительство нового пассажирского терминала и взлетно-посадочной полосы.
Пропускная способность составит до 70 пассажиров в час.
По словам представителей правительства, развитие авиации рассматривается как ключевой фактор для транспортной доступности, туризма и логистики. Закупка новых самолетов и масштабная модернизация аэропортов позволят Казахстану укрепить свои позиции на международном авиационном рынке и повысить качество обслуживания пассажиров.
