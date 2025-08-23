18+
22.08.2025, 20:39

Снижение доходов на 54%: что происходит с «Казатомпромом»

Новости Казахстана 0 198

Национальная атомная компания Казахстана, «Казатомпром», опубликовала финансовые результаты за первое полугодие 2025 года, показав снижение выручки и чистой прибыли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

фото: kazatomprom.kz
фото: kazatomprom.kz

Снижение выручки и операционной прибыли

Согласно консолидированному финансовому отчету, выручка «Казатомпрома» за январь–июнь составила 660,167 млрд тенге, что на 6% меньше, чем в первом полугодии 2024 года. Основной причиной эксперты называют снижение объемов реализации продукции.

Операционная прибыль компании также упала на 12%, до 253,665 млрд тенге. Это снижение связано с уменьшением себестоимости продаж, что произошло из-за сокращения доли покупного урана у совместных предприятий и ассоциированных компаний, реализуемого третьим сторонам.

Прочий доход составил 4,5 млрд тенге, в то время как за аналогичный период 2024 года он составлял 336,4 млрд тенге, включая разовый эффект от получения контроля над СП «Буденовское» (295,7 млрд тенге).

Чистая прибыль и корректировка разовых эффектов

Чистая прибыль «Казатомпрома» снизилась почти вдвое — на 54%, до 263,2 млрд тенге. Однако при учете корректировок на разовые доходы падение составило всего 5%, до того же уровня 263,2 млрд тенге.

В компании уточнили, что высокие показатели 2024 года во многом объяснялись разовым доходом от консолидации СП «Буденовское».

Негативное влияние на скорректированную чистую прибыль в 2025 году оказал чистый убыток от курсовой разницы в размере 12,7 млрд тенге против дохода 7,3 млрд тенге за аналогичный период прошлого года.

Показатели EBITDA

Скорректированный показатель EBITDA составил 363,1 млрд тенге, что на 4% меньше по сравнению с прошлым годом. Снижение объясняется уменьшением доли ассоциированных и совместных предприятий.

Показатель EBITDA пропорционально доле участия достиг 302,4 млрд тенге (+10%), что связано с падением EBITDA добывающих предприятий с неконтролирующей долей участия.

Контрактные обязательства и добыча урана

По данным нацкомпании, номинальный уровень контрактных обязательств по добыче урана на 2026 год снизится с 32 777 тонн (~85 млн фунтов) до 29 697 тонн (~77 млн фунтов), в основном за счет корректировки объемов добычи СП «Буденовское».

Компания рассматривает возможность снижения объемов добычи до 20% относительно обновленных контрактов. При этом поставки серной кислоты на 2026 год планируются стабильными.

Перспективы внутреннего спроса и АЭС

«Казатомпром» отметил, что планы строительства трех АЭС в Казахстане могут создать значительный внутренний спрос на уран. По оценкам, потребности одной станции составят около 400 тонн урана в год, а суммарный спрос за весь срок эксплуатации может достигнуть 72 тыс. тонн (~187,2 млн фунтов). Это позволит направлять часть производства компании на внутренние потребности.

Новые проекты и модернизация

  • Завод Южный Торткудук (Туркестанская область) начал переработку урана с годовой мощностью 2 тыс. тонн, постепенно заменяя старые участки добычи.

  • Сернокислотный завод в Тайконуре: Банк развития Казахстана и Taiqonyr Qyshqyl Zauyty (TQZ) подписали кредитное соглашение на строительство мощностью 800 тыс. тонн в год. Общая стоимость проекта — 113 млрд тенге, заемное финансирование — 85 млрд тенге. На данный момент завершены мобилизационно-подготовительные работы.

  • Перерабатывающий комплекс на Буденовском месторождении (участки 6-7) с производительностью 6 тыс. тонн урана в год строится согласно графику. Завершены работы по мобилизации персонала, техники и коммуникаций, ведутся монтажные и технологические работы.

Вывод: Снижение прибыли «Казатомпрома» в 2025 году связано с уменьшением объемов реализации и разовым эффектом 2024 года, однако компания сохраняет стратегические планы по расширению переработки и обеспечению внутреннего спроса в рамках проектов АЭС.

0
0
0
