Розыгрыш автомобилей: двух блогеров из Казахстана проверят после жалобы журналиста

Агентство по финансовому мониторингу передало материалы о деятельности блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой в Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотерей, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

Казахстанские блогеры Ерболат Жанабылов и Эльмира Толегенова оказались в центре скандала после объявления розыгрыша 11 автомобилей за репост. Однако вместо прямого эфира с итогами подписчики получили приглашение на платный курс стоимостью 30 тысяч тенге. Участие в розыгрыше машин оказалось возможным только после оплаты.

Журналист Назымгуль Кумыспаева открыто обратилась в Агентство по финансовому мониторингу (АФМ), попросив проверить законность подобных схем. Она поинтересовалась, можно ли в Казахстане проводить розыгрыши для продвижения платных курсов и платят ли организаторы налоги с полученных средств.

В АФМ отреагировали оперативно: материалы по делу переданы в Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотерей Министерства туризма и спорта для дальнейшей проверки.

Журналистка позже сообщила, что, несмотря на начатую проверку, в сторис блогеров до сих пор отсутствует конкретная информация о самих курсах. По её словам, контент ограничивается обещаниями выигрышей и лозунгами вроде «Машина тебя ждёт» или «Ты уже победитель!».

Кумыспаева подчеркнула, что ситуация стала для многих наглядным примером того, что бесплатные обещания часто оказываются обманчивыми, напомнив о старой пословице: «бесплатный сыр только в мышеловке».