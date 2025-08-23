Стало известно, кто в Казахстане получил гранты для учебы в магистратуре

Қазақ тіліне аудару

Опубликован список обладателей образовательных грантов в магистратуру на 2025-2026 учебный год, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото: Pixabay

Образовательные гранты для обучения в магистратуре были присуждены на конкурсной основе по результатам комплексного тестирования (КТ).

В конкурсе на присуждение образовательных грантов в магистратуру приняли участие претенденты, набравшие более 75 баллов для поступления на научно-педагогическое направление, более 30 баллов – на профильное направление. Всего в конкурсе приняли участие более 20 тысяч человек, - сообщили в министерстве науки и высшего образования РК.

Зачисление в ОВПО будущих магистрантов будет проводиться до 28 августа 2025 года (включительно).

Список обладателей государственных образовательных грантов можно узнать по ссылке.