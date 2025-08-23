Подростка нашли живым после 25 дней поисков в Алматы: выяснились жуткие подробности

Қазақ тіліне аудару

Фото Баян Акимбаевой

В Алматы завершились поиски 16-летнего Айдоса Акимбаева, который пропал 28 июля. Спустя 25 дней подростка нашли живым. Его мать сообщила, что обстоятельства исчезновения оказались крайне тяжелыми: по её словам, сына похитили и удерживали против воли.

Айдос пропал утром 28 июля. Он вышел из дома в микрорайоне Мамыр-3, чтобы выбросить мусор, и не вернулся. Камеры наблюдения зафиксировали его в 10:53 возле одного из домов, однако техника, установленная на контейнеры, оказалась неисправной, что создало «слепую зону». Дальнейших сведений о передвижении подростка не поступало.

По факту исчезновения полиция возбудила уголовное дело. К поискам подключились родственники и волонтёры. Мать подростка регулярно обращалась к жителям города через социальные сети, распространяя фотографии сына и прося о помощи.

22 августа женщина сообщила журналистам, что Айдоса удалось найти живым. По её словам, в день исчезновения возле мусорных контейнеров к нему подъехала машина, из которой вышли трое неизвестных мужчин. Подростка, как утверждает мать, насильно посадили в автомобиль, отобрали ключи и деньги, после чего вывезли в Шымкент. Там его несколько дней удерживали в погребе и применяли физическое насилие.

Позднее Айдоса перевезли в Туркестанскую область. Воспользовавшись моментом на одной из заправок, подростку удалось сбежать. Некоторое время он добирался автостопом, ночевал на улице, пока не встретился с матерью. Женщина рассказала, что когда нашла сына, он был в той же одежде, в которой ушёл из дома 28 июля: в футболке, шортах и тёмно-синих сланцах.

По её словам, мальчик сейчас находится в тяжёлом эмоциональном состоянии. Она также подчеркнула, что вернуть ребёнка удалось без помощи полиции. Более подробные обстоятельства семья намерена раскрыть позже.