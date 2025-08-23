Шотландцы и ирландцы массово гуглят Казахстан – с чем это связано?

Қазақ тіліне аудару

Ничья алматинского «Кайрата» с «Селтиком» в Глазго вызвала всплеск интереса к Казахстану в Google среди футбольных болельщиков Великобритании, передает Lada.kz со ссылкой на Tengri Sport .

Фото: Pixabay

Матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Селтиком» и алматинским «Кайратом» привёл к неожиданному информационному эффекту: Казахстан стал одной из самых обсуждаемых тем в поисковике Google в Шотландии.

По данным Google Trends, наибольшее число запросов о Казахстане зафиксировано именно в Шотландии, далее следовали Северная Ирландия, Уэльс и Англия. Болельщиков интересовали не только итоги матча, но и такие вопросы, как: находится ли Казахстан в Европе, где именно он расположен, какая столица у страны и насколько она богата.

Что искали в Google о Казахстане

Среди популярных запросов оказались:

Is Kazakhstan in Europe («Казахстан в Европе?»);

Where is Kazakhstan («Где находится Казахстан»);

Capital Kazakhstan («Столица Казахстана»);

Astana Kazakhstan («Астана Казахстан»);

Map Kazakhstan («Карта Казахстана»);

Time in Kazakhstan («Время в Казахстане»);

Kazakhstan weather («Погода в Казахстане»);

Kazakhstan flights («Рейсы в Казахстан»);

Kazakhstan league («Лига Казахстана»);

Kazakhstan football («Футбол в Казахстане»).

Особенно заметным стал запрос Is Kazakhstan a rich country («Является ли Казахстан богатой страной»), количество поисков которого увеличилось на 3550%.

Болельщики «Селтиком» также активно направляли запросы и на футбольные темы:

Celtic Kazakhstan (Селтик Казахстан);

Celtic v Kairat Almaty (Селтик против Кайрата Алматы);

Celtic game (Матч Селтика);

Celtic score (Счет Селтика);

Kairat Almaty (Кайрат Алматы);

Kazakhstan league (Лига Казахстана);

Glasgow to Kazakhstan (Глазго - Казахстан).

Интерес к «Кайрату» и его игрокам

Фанаты активно искали и футбольные темы: Celtic Kazakhstan, Celtic v Kairat Almaty, Celtic game, Celtic score, Kairat Almaty, Glasgow to Kazakhstan. Внимание досталось и отдельным игрокам. Так, интерес к 17-летнему вингеру «Кайрата» Дастану Сатпаеву, получившему жёлтую карточку и пропускающему ответный матч, вырос на 400%.

Причина ажиотажа

Такой всплеск объясняется драматичной игрой на стадионе «Селтик Парк». Для «Кайрата» это был исторический выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Встреча запомнилась отменённым голом Александра Мартыновича, травмами сразу двух казахстанских вратарей и десятью компенсированными минутами. Однако победителя матч не выявил – 0:0.

Ответная игра состоится 26 августа на Центральном стадионе в Алматы. Независимо от результата, первый поединок уже привлёк к Казахстану внимание десятков тысяч британских фанатов, которые теперь изучают не только его футбол, но и географию, а также экономику страны.