Полиция Астаны устроила погоню за иностранцем-нелегалом на Mercedes (видео)

В столице задержали иностранца-нелегала, который на Mercedes с подложными номерами пытался скрыться от полиции и повредил несколько автомобилей, передает Lada.kz .

Фото: кадр видео

В Астане сотрудники полиции пресекли противоправные действия иностранного гражданина, находившегося в стране нелегально. Мужчина пытался скрыться на автомобиле Mercedes с подложными государственными номерами.

Как сообщили в столичном департаменте полиции, во время погони нарушитель не справился с управлением, протаранил шлагбаум и задел несколько припаркованных машин. При проверке выяснилось, что задержанный занимался нелегальной перевозкой пассажиров без документов и страховки, а номера автомобиля снял с другого транспортного средства.

Отдельная мера ответственности была применена и к владельцу автомобиля, который передал управление лицу без прав.

По решению суда нарушитель получил трое суток ареста. Кроме того, его лишили права управления транспортом и привлекли к ответственности за нарушение миграционного законодательства.

В полиции подчеркнули, что подобные правонарушения будут пресекаться максимально жестко, поскольку они создают угрозу безопасности участников дорожного движения.