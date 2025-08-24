Известного блогера арестовали за скандальные видео в Астане

Қазақ тіліне аудару

Фото: кадр видео МВД РК

В Сети были размещены видеозаписи с приставанием к посетителям заведения, содержащие непристойные сцены, брань и нецензурную лексику. Эти публикации вызвали возмущение горожан.



В результате 33-летний блогер арестован на 15 суток за публичную брань, проявленное неуважение к окружающим и грубое нарушение общественного порядка, - сообщили в МВД РК.



Полиция подчеркивает: стремление к просмотрам и лайкам не может оправдать нарушение закона. Все подобные факты будут пресекаться в соответствии с законодательством.

Гражданам, ведущим блоги и страницы в социальных сетях, следует помнить, что публикация провокационного и оскорбительного материала может повлечь серьезную ответственность. Интернет не освобождает от соблюдения норм закона и морали, - заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось о двух блогерах Ерболате Жанабыловом и Эльмире Толегеновой, объявивших розыгрыш 11 автомобилей за репост. Их деятельность проверят в Комитете по регулированию игорного бизнеса и лотерей. Подробнее по ссылке.