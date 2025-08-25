Иностранцам в Казахстане закрывают дорогу: массовые выдворения и новые правила

Қазақ тіліне аудару

С начала 2025 года органы внутренних дел Казахстана зафиксировали значительное количество нарушений со стороны иностранных граждан. По данным МВД, административная ответственность была применена к 235 тысячам человек , прибывших из-за рубежа, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: gov.kz

Судебные решения о выдворении

Из общего числа правонарушителей 10 630 иностранцев были выдворены из страны. Такое решение принималось судами в связи с различными нарушениями законодательства. МВД уточнило, что в отношении этих лиц действует запрет на въезд в Казахстан сроком на пять лет.

Усиление контроля за миграцией

Ведомство напоминает, что контроль за пребыванием иностранных граждан является одной из приоритетных задач. Ранее также сообщалось о планах пересмотреть требования к работодателям, которые нанимают иностранную рабочую силу. Нововведения направлены на ужесточение правил трудовой миграции и повышение ответственности компаний.

Ситуация в регионах

Помимо общереспубликанских данных, известно, что только в Жамбылской области с начала года задержали 2 756 нелегальных мигрантов. Эти показатели, по мнению экспертов, отражают системную работу правоохранительных органов по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства.