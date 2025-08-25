18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
25.08.2025, 07:20

Такого не было даже в 90-е: казахстанцев лишают квартир и денег

Новости Казахстана

На рынке недвижимости Казахстана фиксируется новый вид афер, который уже лишил десятки людей жилья и крупных сумм. Эксперты отмечают, что масштабы обманов достигли уровня, которого не наблюдалось даже в кризисные 90-е годы, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Как работает схема

По данным эксперта компании VitRealty Виталия Оскарова, преступники действуют по заранее отработанному сценарию. Жертве звонят люди, представляющиеся сотрудниками правоохранительных органов, и сообщают, что её квартира якобы стала объектом мошенничества и сейчас по делу ведётся расследование.

Под предлогом «поимки преступников с поличным» владельцу предлагают снова выставить жильё на продажу. После завершения сделки мошенники убеждают перевести полученные деньги на «специальный счёт», якобы для фиксации доказательств.

История пострадавшей

Эксперт рассказал о случае с женщиной, которая поверила злоумышленникам. Она выставила квартиру по заниженной цене, быстро нашёлся покупатель, и сделка прошла официально — через нотариуса. Деньги передали наличными, после чего женщина, следуя инструкциям «полицейских», перевела всю сумму на предоставленные реквизиты.

После этого связь с «оперативниками» оборвалась. В итоге квартира официально перешла новому владельцу, а у хозяйки не осталось ни жилья, ни денег.

Юридический тупик

Когда покупатель потребовал освободить квартиру, ситуация зашла в тупик: юридически он полностью прав, ведь сделка проведена легально. Но средства, отданные мошенникам, исчезли. Сейчас квартира находится под арестом, возбуждено уголовное дело, однако найти организаторов схемы крайне сложно.

Почему именно она стала жертвой

Сын пострадавшей уточнил, что его мать больна онкологией и вынуждена принимать сильные обезболивающие препараты. Они влияют на мышление и снижают критичность восприятия информации. Есть версия, что преступники могли получить доступ к медицинским базам и целенаправленно искать уязвимых владельцев недвижимости.

Предупреждение для всех продавцов

По словам Виталия Оскарова, современные мошенники всё чаще используют психологические приёмы, воздействуя на доверчивость и страх граждан. Он подчеркнул:

  • любые предложения «перевести деньги для следствия»;

  • просьбы «помочь полиции» в расследовании;
    — это стопроцентный признак обмана.

Эксперт советует при малейших сомнениях немедленно обращаться в настоящие правоохранительные органы и консультироваться с юристами, а не доверять звонкам неизвестных людей.

