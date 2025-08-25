Жесткое торможение поезда в Казахстане: пассажиры пострадали, но столкновения удалось избежать

Қазақ тіліне аудару

Вечером 24 августа на участке железной дороги между станциями Кызылжар и Туйемойнак в Улытауской области произошло чрезвычайное происшествие. Машинист пассажирского поезда №107, следовавшего по маршруту Жезказган – Астана, был вынужден применить экстренное торможение из-за находившегося на пути грузового вагона, сообщает Lada.kz.

© Photo : Пресс-служба "Казахстан Темир Жолы"

Действия локомотивной бригады

По данным пресс-службы «Казахстан темир жолы» (КТЖ), ЧП произошло в 21:38 при скорости движения 12 км/ч. Машинист заметил препятствие за 300 метров до поезда и сразу же начал экстренное торможение. Благодаря оперативной реакции и профессиональным действиям локомотивной бригады удалось предотвратить прямое столкновение.

Однако из-за резкой остановки произошло жесткое сцепление вагонов, что привело к травмам среди пассажиров.

Состояние пострадавших и движение поезда

Жертв в результате происшествия нет. В КТЖ уточнили, что несколько человек получили легкие травмы, вызванные резким торможением. Уже к 23:14 поезд смог возобновить движение. При этом повреждений железнодорожной инфраструктуры и локомотива не зафиксировано.

Расследование причин ЧП

Для выяснения обстоятельств инцидента создана специальная комиссия, в которую вошли представители руководства компании. На место происшествия выехал заместитель председателя правления КТЖ, чтобы лично проконтролировать ход проверки.