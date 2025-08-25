18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
535.99
626.36
6.64
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
25.08.2025, 07:48

Жесткое торможение поезда в Казахстане: пассажиры пострадали, но столкновения удалось избежать

Новости Казахстана 0 684

Вечером 24 августа на участке железной дороги между станциями Кызылжар и Туйемойнак в Улытауской области произошло чрезвычайное происшествие. Машинист пассажирского поезда №107, следовавшего по маршруту Жезказган – Астана, был вынужден применить экстренное торможение из-за находившегося на пути грузового вагона, сообщает Lada.kz. 

 

© Photo : Пресс-служба "Казахстан Темир Жолы"
© Photo : Пресс-служба "Казахстан Темир Жолы"

Действия локомотивной бригады

По данным пресс-службы «Казахстан темир жолы» (КТЖ), ЧП произошло в 21:38 при скорости движения 12 км/ч. Машинист заметил препятствие за 300 метров до поезда и сразу же начал экстренное торможение. Благодаря оперативной реакции и профессиональным действиям локомотивной бригады удалось предотвратить прямое столкновение.

Однако из-за резкой остановки произошло жесткое сцепление вагонов, что привело к травмам среди пассажиров.

Состояние пострадавших и движение поезда

Жертв в результате происшествия нет. В КТЖ уточнили, что несколько человек получили легкие травмы, вызванные резким торможением. Уже к 23:14 поезд смог возобновить движение. При этом повреждений железнодорожной инфраструктуры и локомотива не зафиксировано.

Расследование причин ЧП

Для выяснения обстоятельств инцидента создана специальная комиссия, в которую вошли представители руководства компании. На место происшествия выехал заместитель председателя правления КТЖ, чтобы лично проконтролировать ход проверки.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Лидеры Евросоюза продолжат поддержку Украины и усилят давление на Россию
дорожник → Запад проявляет маниакальное упорство себе же во вред
Жильцы не хотят платить: в акимате объяснили появление мусорной свалки у ЖК в Актау
fox1167 → "Жильцы не хотят платить"-----В таком случае пусть живут в собственной свалке! Долго не протянут! Сначала начнут скулить что появилась вонь потом появятся мухи и прочая кусачая мелочь Ну а когда появ…
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
fox1167 → "Наши специалисты лично находились на месте ночью и убедились, что ливневка работает, - отметили в акимате."-----Специалисты? Я бы усомнился их так называть!
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
maksimsh → Нам в 4м так и поменяли! уже год назад заявку приняли и с тех пор как гремела так и гремит под окнами А знаете почему не работает? потому что ливневки должны быть ВДОЛЬ дороги а не ПОПЕРЕК!
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией по Украине
дорожник → Трамп тянет на Нобелевскую премию мира