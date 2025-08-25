В Алматы крысы устроили пир прямо на витрине с самсой на глазах у прохожих (видео)

Қазақ тіліне аудару

Жителей Алматы возмутило видео, на котором крысы поедают самсу прямо в киоске. Инцидент произошёл на улице Навои напротив ЖК «Шахристан» и вызвал бурное обсуждение в соцсетях, сообщает Lada.kz.

Кадр из видео

Как произошло

Очевидец заметил в витрине торговой точки двух грызунов. На кадрах bes.media видно, что крысы пробрались внутрь слоёной выпечки и с аппетитом её поедали. Один из них и вовсе полностью залез в самсу, оставив снаружи лишь хвост.

Реакция горожан

Запись быстро разошлась по мессенджерам и соцсетям, вызвав широкий резонанс. Жители Алматы заявили, что подобные случаи подрывают доверие к уличной еде и создают прямую угрозу санитарной безопасности.

Требование проверок

Горожане обратились в санитарные службы с просьбой провести проверку данного киоска и принять меры к его владельцам. По их словам, ситуация наглядно показывает, насколько остро стоит вопрос контроля за чистотой и безопасностью в местах общепита.