Своей еды не хватает: чем на самом деле питается Казахстан

Казахстану пока не удается полностью обеспечить внутренний рынок продуктами питания. По данным за январь–июнь 2025 года, по ряду позиций доля отечественного производства остается крайне низкой.

Дефицит собственного производства

Особенно острая ситуация наблюдается с консервированными овощами – они покрывают лишь 15,8% спроса. Остальное завозится из-за границы.

Чай, кофе и сахар – почти полностью импортные

Казахстанские производители практически не закрывают потребности населения в чае и кофе. Внутреннее производство составляет лишь 24,9%, а остальное поступает из других стран.

Ситуация с сахаром также вызывает тревогу: отечественные заводы обеспечивают рынок только на 31,4%, то есть почти 70% сахара в магазинах – это импорт.

Шоколад и кондитерка: зависимость сохраняется

По данным статистики, на внутреннем рынке Казахстана:

шоколад и изделия из него – 39,9% отечественного производства ;

печенье, вафли и сухари – 56,5%.

Таким образом, большая часть сладостей по-прежнему привозится из-за границы.

Морепродукты и мясная продукция

Ситуация со снабжением рыбой и морепродуктами также далека от идеальной. Казахстанские предприятия обеспечивают только 50,4% потребностей.

Колбасы и мясные деликатесы покрывают спрос на 63,9%, сыр – на 52,6%, а соки – на 60,6%.

Где позиции устойчивее

По другим категориям продовольствия зависимость от импорта заметно ниже:

макаронные изделия – 77% за счет отечественных фабрик;

растительное масло – 82,5% ;

крупы и мясо – по 87,6%.

Наиболее благополучная ситуация с молочными продуктами, яйцами и мукой:

молоко и сливки – 95,2% ;

яйца – 95,3% ;

мука – почти полный объем – 99%.

Уязвимость внутреннего рынка

Статистика показывает, что Казахстан способен обеспечить себя в основном базовыми продуктами – мукой, молочкой, яйцами и мясом. Однако по ряду категорий сохраняется серьезная импортная зависимость.

Такая ситуация делает рынок подверженным внешним рискам: колебаниям цен, валютным перепадам и торговым ограничениям. Эксперты подчеркивают, что без развития собственного производства по сахару, чаю, кофе, консервам и кондитерским изделиям Казахстан останется уязвимым перед глобальными вызовами.