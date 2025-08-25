18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
25.08.2025, 09:25

В Казахстане выведен новый сорт риса «Сыр Сұлуы»

Новости Казахстана

В Кызылординской области Казахстана проходят испытания нового сорта риса, разработанного специалистами Казахского научно-исследовательского института рисоводства им. И. Жахаева. Новый сорт получил название «Сыр Сұлуы» и отличается высокой урожайностью и адаптацией к местным климатическим условиям, сообщает Lada.kz со ссылкой на «24KZ».
 

Фото: pinterest.com
Фото: pinterest.com

Быстрое созревание и экономия воды

По данным Министерства водных ресурсов и ирригации РК, сорт «Сыр Сұлуы» созревает всего за 105–110 дней, что меньше, чем у выращиваемых ранее российских сортов, которые требуют 120–125 дней.

Благодаря сокращенному периоду созревания новый рис потребляет меньше воды, что особенно актуально для южных регионов страны.

«Водохозяйственная ситуация в южных регионах Казахстана требует поиска новых способов экономии воды. Учитывая глобальное изменение климата, подобные сорта могут стать убедительной альтернативой существующим водоемким сортам. Результаты работы положительно повлияют на развитие сельского хозяйства и сократят потребление воды рисовыми полями», – отметил заместитель председателя правления по научной работе института Жанузак Байманов.

Урожайность и агротехнические особенности

При правильном соблюдении всех агротехнических мероприятий сорт «Сыр Сұлуы» способен давать урожайность до 80–85 центнеров с гектара, что делает его конкурентоспособным по сравнению с традиционными сортами.

Новый сорт полностью адаптирован к климату и почве региона, что обеспечивает стабильные результаты даже в условиях изменяющихся погодных условий.

Технологии удержания влаги в почве

Помимо разработки нового сорта, институт совместно с Министерством водных ресурсов и ирригации Казахстана проводит испытания венгерского препарата Water Retainer, предназначенного для удержания влаги в почве.

В 2025 году практические испытания проходят на орошаемых землях Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Карагандинской, Акмолинской областей и в области Жетісу.

«Первый этап испытаний, в котором участвовали четыре научно-исследовательских института, показал, что препарат сокращает время вегетации риса и обеспечивает значительную экономию воды. Если традиционно рис поливают 90 дней, то при использовании Water Retainer достаточно 51 дня полива», – сообщила директор Департамента научных и инновационных технологий Минводресурсов Лаззат Джусипова.

Значение для сельского хозяйства

Испытания нового сорта риса и применение инновационных технологий удержания влаги создают перспективы для устойчивого развития сельского хозяйства в Казахстане. Они позволяют одновременно повысить урожайность и снизить расход воды, что особенно важно в условиях южных регионов страны.

1
0
1
