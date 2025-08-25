Казахстанский певец Alex Lim победил на "Новой волне - 2025"

33-летний исполнитель из Казахстана Alex Lim стал триумфатором международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна 2025", сообщает Tengri Life. Это первая победа казахстанца в истории престижного конкурса, передает Lada.kz.
Видео с оглашением итогов конкурса, на котором председатель жюри Игорь Крутой объявляет имя победителя, казахстанский певец опубликовал в своих Instagram-сторис:
"И побеждает в Казани на 'Новой волне' в 2025 году Alex Lim", – произнес Крутой.
По данным СМИ:
Второе место заняла российская фолк-группа "Оберег".
Третье место разделили Jummy из России и Yernazar из Казахстана.
Всего в финале участвовали 13 исполнителей из шести стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана и России.
Alex Lim родился в Балхаше и активно участвовал во многих вокальных конкурсах и проектах. Несмотря на отсутствие специализированного музыкального образования, певец получил высшее образование в Твери.
Его победа стала знаковым событием для Казахстана, поскольку ранее ни один представитель страны не поднимался на вершину "Новой волны".
Соревнование стартовало 21 августа и проходило в концертном зале New Wave Hall в Казани. Финал собрал талантливых молодых исполнителей со всего региона, предоставив им уникальную платформу для международного признания.
Комментарии0 комментарий(ев)